  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Geistesgestört» Robert de Niro greift Trump an – der reagiert erbost

dpa

26.2.2026 - 10:33

Robert De Niro versteht sich nicht mit Donald Trump.  (Archivbild)
Robert De Niro versteht sich nicht mit Donald Trump.  (Archivbild)
Joel C Ryan/Invision/dpa

Der Oscar-Preisträger ruft zum Widerstand gegen den US-Präsidenten auf – dieser reagiert erbost.

DPA

26.02.2026, 10:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robert De Niro kritisiert Donald Trump in einem Podcast scharf und ruft zum Widerstand gegen den Präsidenten auf.
  • Trump reagiert auf Truth Social mit persönlichen Beleidigungen und nennt den Schauspieler unter anderem «geistesgestört».
  • Zwischen De Niro und Trump schwelt seit Jahren ein öffentlicher Konflikt, der zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes eskalierte.
Mehr anzeigen

US-Schauspieler Robert De Niro hat mit einem Aufruf zum Widerstand gegen Donald Trump den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen. Der zweifache Oscar-Preisträger sei ein «kranker und geistesgestörter Mensch» mit «einem extrem niedrigen IQ», schimpfte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. De Niro habe absolut keine Ahnung, was er tue oder sage und sei von ihm (Trump) besessen. 

In einem emotionalen Interview hatte die 82-jährige Filmlegende zuvor in dem Podcast «The Best People With Nicole Wallace» dazu aufgerufen, gegen Trump wehrhaft zu sein. Der Präsident zerstöre und spalte das Land. «Die Menschen müssen Widerstand leisten. Das ist der einzige Weg», ergänzte De Niro, der in dem Interview sichtlich bewegt war und mit den Tränen kämpfte. Der Schauspieler hatte auch an einer Gegenveranstaltung zu Trumps Rede zur Lage der Nation («State of the Union») vor dem US-Kongress teilgenommen. 

«State of the Union»-Ansprache. Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

«State of the Union»-AnspracheDrei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

De Niro und Trump (79) liefern sich schon seit Jahren einen öffentlichen Schlagabtausch. Zuletzt hatte der Schauspieler («Wie ein wilder Stier», «Der Pate II») 2025 bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er für sein Lebenswerk geehrt wurde, den Präsidenten scharf kritisiert und als Banausen bezeichnet.

«State of the Union»-Ansprache: Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

«State of the Union»-Ansprache: Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

Mehr als zwei Stunden lang feierte Donald Trump vor dem Kongress ein Amerika, das unter seiner Führung nur noch siegt. Zwischen göttlicher Auserwähltheit, fragwürdigen Job-Rekorden und einem fast kindlichen «Nein, nein, nein».

25.02.2026

Meistgelesen

Polizei warnt vor weiteren Explosionen in Illnau ZH
Jetzt fordern Alleinstehende einen Wechsel des Steuer-Systems
Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren

Mehr aus dem Ressort

Politik. Iran übermittelt Entwurf für neues Atomabkommen

PolitikIran übermittelt Entwurf für neues Atomabkommen

Politik. Viele Verletzte nach schweren russischen Angriffen in Ukraine

PolitikViele Verletzte nach schweren russischen Angriffen in Ukraine

Erbitterte Kämpfe in Stepnohirsk. «Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»

Erbitterte Kämpfe in Stepnohirsk«Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»