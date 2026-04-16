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Nach monatelangem Schweigen Jetzt spricht Italiens bekannteste Spanierin über den schmerzhaften Neustart

CoverMedia

16.4.2026 - 16:30

Rocío Muñoz Morales
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales hat erstmals ausführlich über ihre Trennung von Raoul Bova gesprochen. Im Interview mit «Vanity Fair Italia» beschreibt die spanische Schauspielerin eine Reaktion ohne Wut – aber mit tiefer Enttäuschung und einem klaren Fokus auf ihre Töchter.

,

Covermedia, Nicolò Forni

16.04.2026, 16:30

17.04.2026, 16:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rocío Muñoz Morales spricht erstmals in «Vanity Fair Italia» über die Trennung von Raoul Bova – ohne Wut, aber mit tiefer Enttäuschung.
  • Ihre Priorität war von Anfang an der Schutz ihrer Töchter; öffentliche Auseinandersetzungen lehnte sie bewusst ab.
  • Mit ihrem Buch «La vita adesso» begleitet die Schauspielerin ihren persönlichen Neuanfang.
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Rocío Muñoz Morales bricht ihr Schweigen. In einem Interview mit «Vanity Fair Italia» spricht die spanische Schauspielerin erstmals offen über die Trennung von Raoul Bova – und zeichnet dabei das Bild einer Frau, die sich bewusst gegen Eskalation entschieden hat.

«Ich hatte nie Wut auf ihn, nicht einmal am Anfang. Ich war enttäuscht, wie man es kaum beschreiben kann – und permanent ungläubig», sagt sie. Statt medialer Konfrontation oder öffentlicher Schuldzuweisungen wählte sie von Beginn an einen anderen Weg.

Im Zentrum ihrer Energie stehen ihre beiden Töchter. «Von der ersten Minute an habe ich verstanden, dass meine einzige Aufgabe darin bestand, die Kinder zu schützen, und ich habe alle Kraft darauf verwendet», erklärt sie.

Buch als Neuanfang

Was die Beziehung selbst betrifft, weist sie extreme Selbstkritik zurück: «Ich trage keine Verantwortung: Ich habe geliebt, respektiert, beschützt und unterstützt» – auch wenn sie zugegeben, sich während der Beziehung mehrfach hinterfragt zu haben.

Der eigentliche Bruch sei nicht nur durch die Ereignisse selbst entstanden, sondern durch den Umgang danach: «Viele hätten ihren Platz kennen und vor allem die Privatsphäre von zwei Minderjährigen respektieren sollen.»

Die neue Phase ihres Lebens begleitet Muñoz Morales auch literarisch: Ihr Buch «La vita adesso» (La Corte Editore) begleitet diesen Übergang und verwandelt die persönliche Erfahrung in einen konkreten Neuanfang. Ihre Töchter hält sie weiterhin bewusst aus den sozialen Netzwerken heraus.

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