Heisse Ware aus China: Rolling Popcorn: Schafft es der Trend auch zu uns? Herzen, Blumen oder Kringel: In China geht ein Streetfoodtrend viral. Die simple Zutat: Popcorn, in Form gepresst. Kreativ ist der Trend allemal, aber ob er auch in der Schweiz ankommt? 22.11.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der chinesischen Stadt Wenzhou im Osten Chinas macht sich ein neuer Streetfood-Trend breit.

Strassenverkäufer pressen Popcorn in allerlei Formen.

Als «Rolling Popcorn» geht der Trend derzeit viral. Mehr anzeigen

In der chinesischen Stadt Wenzhou hat in letzter Zeit eine neue Art von Strassensnack an Beliebtheit gewonnen: «Rolling Popcorn». Mit seinem einzigartigen Design und seiner Kreativität ist es zu einem trendigen Leckerbissen geworden, den Einheimische und Touristen gleichermassen gerne probieren.

Im Gegensatz zu traditionellem Popcorn handelt es sich bei diesem «Rolling Popcorn» nicht nur um einen einfachen aufgepoppten Kern. Durch spezielle Techniken wird das Popcorn geschickt in verschiedene Formen wie Zauberstäbe, Herzen und Blumen gebracht.

Ob der Trend auch in der Schweiz ankommt?