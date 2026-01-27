Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massiver Erdrutsch in Italien Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

Fabienne Berner

27.1.2026

Massiver Erdrutsch in Italien: Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

Massiver Erdrutsch in Italien: Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

Nach heftigen Unwettern in Sizilien ist in der Kleinstadt Niscemi ein ganzer Hang abgebrochen. Über 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Luftaufnahmen zeigen das Ausmass des Erdrutsches.

27.01.2026

Nach heftigen Unwettern in Sizilien ist in der Kleinstadt Niscemi ein ganzer Hang abgebrochen. Über 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Luftaufnahmen zeigen das Ausmass des Erdrutsches.

Fabienne Berner

27.01.2026, 20:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Starke Regenfälle haben in einer sizilianischen Kleinstadt einen massiven Erdrutsch ausgelöst.
  • Häuser und Autos stehen gefährlich nahe an der Abbruchkante. Eine Zufahrtsstrasse wurde verschüttet und ist nicht mehr befahrbar.
  • Drohnenbilder zeigen das zerstörte Gebiet und die einsturzgefährdeten Gebäude.
Mehr anzeigen

Mehr als 1000 Menschen sind nach einem schweren Erdrutsch im sizilianischen Niscemi evakuiert worden. Während eines Unwetters brach am Sonntag ein rund vier Kilometer langer Abschnitt einer Felswand ab. Häuser stehen seither gefährlich nahe am Abgrund, verletzt wurde niemand.

Der Bürgermeister spricht von einer sich zuspitzenden Lage: Der Boden gebe wegen anhaltender Regenfälle weiter nach. Die Erdmassen verschütteten eine Zufahrtsstrasse zur Stadt. Italien rief für Süditalien den Notstand aus und stellt 100 Millionen Euro für erste Sofortmassnahmen bereit.

Mehr aus dem Ressort

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten – Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten – Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Eisige Temperaturen fordern auf Kamtschatka Tote. Die Bilder der Schneemassen wirken fast surreal. Tatsächlich erlebt die russische Halbinsel einen Extremwinter. Doch nicht alles, was gerade viral geht, ist auch echt.

26.01.2026

Meistgelesen

Die Sicherheitsnetze stehen wieder: Pinturault eröffnet den 2. Lauf
Verletzter bei Schusswaffenvorfall mit US-Beamten +++ Glass sagt Werk-Premiere in Kennedy Center ab
«Eine Million Kubikmeter Fels und Eis könnten von heute auf morgen abstürzen»
Wirtschaftsbosse drängen Trump in offenem Brief zur Deeskalation
Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert

Mehr Videos

Mehrere Tote, Flugchaos und Stromausfälle. Wintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder

Mehrere Tote, Flugchaos und StromausfälleWintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder

Massenkarambolage. Über 100 Fahrzeuge krachen bei Schneesturm ineinander

MassenkarambolageÜber 100 Fahrzeuge krachen bei Schneesturm ineinander

«Schneesicher» trotz tiefer Lage. Skigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen

«Schneesicher» trotz tiefer LageSkigebiet im Sauerland steht zum Verkauf – nicht nur Schweizer staunen