Massiver Erdrutsch in Italien: Die Kleinstadt Niscemi steht am Abgrund – Bevölkerung evakuiert Nach heftigen Unwettern in Sizilien ist in der Kleinstadt Niscemi ein ganzer Hang abgebrochen. Über 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Luftaufnahmen zeigen das Ausmass des Erdrutsches. 27.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Starke Regenfälle haben in einer sizilianischen Kleinstadt einen massiven Erdrutsch ausgelöst.

Häuser und Autos stehen gefährlich nahe an der Abbruchkante. Eine Zufahrtsstrasse wurde verschüttet und ist nicht mehr befahrbar.

Drohnenbilder zeigen das zerstörte Gebiet und die einsturzgefährdeten Gebäude. Mehr anzeigen

Mehr als 1000 Menschen sind nach einem schweren Erdrutsch im sizilianischen Niscemi evakuiert worden. Während eines Unwetters brach am Sonntag ein rund vier Kilometer langer Abschnitt einer Felswand ab. Häuser stehen seither gefährlich nahe am Abgrund, verletzt wurde niemand.

Der Bürgermeister spricht von einer sich zuspitzenden Lage: Der Boden gebe wegen anhaltender Regenfälle weiter nach. Die Erdmassen verschütteten eine Zufahrtsstrasse zur Stadt. Italien rief für Süditalien den Notstand aus und stellt 100 Millionen Euro für erste Sofortmassnahmen bereit.

