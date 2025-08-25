Leticia Paul ist mit 22 Jahren gestorben. Facebook

In Brasilien ist eine 22-jährige Anwältin bei einer Routineuntersuchung ums Leben gekommen. Leticia Paul erlitt kurz vor einem CT-Scan einen anaphylaktischen Schock nach der Injektion eines Kontrastmittels – trotz sofortiger Behandlung konnte sie nicht gerettet werden.

Eine Routineuntersuchung endete für eine junge Frau in Brasilien tragisch: Die 22-jährige Juristin Leticia Paul starb vergangene Woche im Regionalspital Alto Vale in Rio do Sul im Bundesstaat Santa Catarina, nachdem sie vor einer geplanten Computertomografie ein Kontrastmittel erhalten hatte.

Wie das brasilianische Portal G1 berichtet, erlitt sie kurz darauf einen anaphylaktischen Schock. Die Ärzte reagierten sofort und leiteten intensivmedizinische Massnahmen ein. Paul wurde intubiert, ihr Zustand blieb jedoch kritisch. Weniger als 24 Stunden später erklärten die Ärzte sie für tot, wie auch Globo1 meldete.

Risiko Kontrastmittel

Kontrastmittel werden regelmässig bei CT-, MRT- oder Röntgenuntersuchungen eingesetzt, um Strukturen im Körper besser sichtbar zu machen.

In seltenen Fällen können sie jedoch schwere allergische Reaktionen auslösen. Laut der Allergologin Jane da Silva vom Universitätsspital Santa Catarina treten tödliche anaphylaktische Schocks in weniger als 0,01 Prozent der Fälle auf.

Ein solcher Schock führt zu einer plötzlichen und massiven Abwehrreaktion des Körpers. Typisch sind Atemnot, Schwellungen im Rachen, ein rapider Blutdruckabfall und Organversagen. Selbst bei rascher medizinischer Intervention können die Folgen tödlich sein.

Grosse Trauer um junge Juristin

Leticia Paul stammte aus der Kleinstadt Lontras und litt an Nierensteinen, weswegen sie sich regelmässigen Kontrolluntersuchungen unterzog. Erst vor fünf Monaten hatte sie ihr Jurastudium abgeschlossen und ein Aufbaustudium in Immobilienrecht und Betriebswirtschaft begonnen.

«Sie war ein lebhaftes Mädchen mit grosser Persönlichkeit. Leticia liebte ihr Studium und war sehr fleissig. Ich bin sicher, dass sie in der juristischen Welt einmal ein bekannter Name geworden wäre», sagte ihre Tante Sandra Paul laut brasilianischen Medien.

Der plötzliche Tod der jungen Anwältin sorgt in Santa Catarina und darüber hinaus für grosse Betroffenheit.