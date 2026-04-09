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Aktivitäten bei Kabeln und Pipelines Royal Navy verfolgt russische U-Boote im Nordatlantik

dpa

9.4.2026 - 14:13

Die HMS St Albans, eine britische Type-23-Fregatte, war an der Beschattung der russischen U-Boote beteiligt.
Die HMS St Albans, eine britische Type-23-Fregatte, war an der Beschattung der russischen U-Boote beteiligt.
MoD/Royal Navy

Einen Monat lang haben britische Streitkräfte gemeinsam mit Verbündeten russische U-Boote überwacht. Verteidigungsminister John Healey spricht von «verstärkten russischen Aktivitäten».

DPA

09.04.2026, 14:13

09.04.2026, 14:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die britische Royal Navy will in den letzten Wochen verdächtige Aktivitäten russischer U-Boote an kritischer Unterwasser-Infrastruktur bemerkt haben.
  • Über einen Monat habe London zusammen mit Verbündeten die russischen U-Boote überwacht, die nun abgezogen seien.
  • Der britische Verteidigungsminister warnte Moskau vor Spionage und Sabotageakten, während die Wet auf den Iran schaut.
Mehr anzeigen

Die Briten haben nach Angaben von Verteidigungsminister John Healey in den vergangenen Wochen «verstärkte russische Aktivitäten» im Nordatlantik beobachtet.

Gemeinsam mit Verbündeten, darunter Norwegen, habe Grossbritannien ein russisches Angriffs-U-Boot und zwei Spionage-U-Boote einen Monat lang verfolgt und beobachtet, sagte Healey bei einer Pressekonferenz in Westminster. 

🇬🇧 'We see you', Healey tells Putin as he warns of 'serious consequences' if UK undersea network sabotaged, - Sky News The military operations against the Russian submarines, which used more than 500 British personnel, lasted more than a month and have now ended, John Healey says.

[image or embed]

— MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 9. April 2026 um 13:37

Die drei U-Boote, die den Angaben nach in der Nähe von Unterseekabeln kreisten, hätten sich inzwischen wieder zurückgezogen. Die Operation der Briten sei beendet. Die U-Boote seien verfolgt worden, um «jegliche böswillige Aktivität ihrerseits zu verhindern», erklärte Healey.

Ein Kriegsschiff der Royal Navy und ein Flugzeug der Royal Air Force hätten die russischen U-Boote gemeinsam mit Verbündeten «rund um die Uhr» überwacht.

Aktivitäten bei Kabeln und Pipelines

Das «UK Defence Journal» präzisiert, dass die Type-23-Fregatte HMS St Albans im Einsatz war, die von einem Seefernaufklärungs- und U-Jagdflugzeug P-8 Poseidon und Helikoptern vom Typ AW101 Merlin sowie einem Versorger unterstützt wurde.

BREAKING: Defence Secretary John Healey reveals UK and allies tracked a Russian attack submarine and two spy subs found in the North Atlantic for a month - before the subs retreated

[image or embed]

— Peter Stefanovic (@peterstefanovic.bsky.social) 9. April 2026 um 12:30

Grossbritannien beobachte die Aktivitäten «in der Nähe unserer Kabel und Pipelines», sagte der Brite an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet. Putin solle wissen, «dass jeder Versuch, diese zu beschädigen, nicht toleriert wird und schwerwiegende Konsequenzen haben wird».

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen mit russischen U-Booten und Schiffen. Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland ausserdem, die von den westlichen Alliierten im Verlauf des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen zu umgehen.

Russland soll mit einem U-Boot der Akula-Klasse – hier K-419 – und zwei Spionage-U-Booten vor Ort gewesen sein.
Russland soll mit einem U-Boot der Akula-Klasse – hier K-419 – und zwei Spionage-U-Booten vor Ort gewesen sein.
Mil.ru

Die Schiffe werden oft angehalten und überprüft. Sie standen in der Vergangenheit auch im Verdacht, am Meeresboden verlegte Kabel mutwillig zu beschädigen.

Kriegsschiffe zum Schutz der Schattenflotte 

Russland werde Massnahmen zum Schutz seiner Interessen ergreifen, unter anderem unter Einsatz von Kriegsschiffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Agentur Interfax zufolge.

Russland hatte zuvor angekündigt, seine Öltanker bei Gefahr einer Beschlagnahmung durch andere Staaten von der Kriegsmarine begleiten und schützen zu lassen. 

«In den letzten Monaten waren wir Zeugen wiederholter Fälle von Piraterie in internationalen Gewässern», sagte Peskow. Demnach «haben diese Fälle von Piraterie unter anderem auch den wirtschaftlichen Interessen der Russischen Föderation geschadet».

Der Kremlsprecher reagierte damit auf Berichte Londoner Medien, nach denen die russische Marine zwei Tanker vor der britischen Küste eskortiert habe.

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