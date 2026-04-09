Royal Navy verfolgt russische U-Boote im Nordatlantik

Die Briten haben nach Angaben von Verteidigungsminister John Healey in den vergangenen Wochen «verstärkte russische Aktivitäten» im Nordatlantik beobachtet.
Gemeinsam mit Verbündeten, darunter Norwegen, habe Grossbritannien ein russisches Angriffs-U-Boot und zwei Spionage-U-Boote einen Monat lang verfolgt und beobachtet, sagte Healey bei einer Pressekonferenz in Westminster.
🇬🇧 'We see you', Healey tells Putin as he warns of 'serious consequences' if UK undersea network sabotaged, - Sky News
The military operations against the Russian submarines, which used more than 500 British personnel, lasted more than a month and have now ended, John Healey says.
Die drei U-Boote, die den Angaben nach in der Nähe von Unterseekabeln kreisten, hätten sich inzwischen wieder zurückgezogen. Die Operation der Briten sei beendet. Die U-Boote seien verfolgt worden, um «jegliche böswillige Aktivität ihrerseits zu verhindern», erklärte Healey.
Ein Kriegsschiff der Royal Navy und ein Flugzeug der Royal Air Force hätten die russischen U-Boote gemeinsam mit Verbündeten «rund um die Uhr» überwacht.
Aktivitäten bei Kabeln und Pipelines
Das «UK Defence Journal» präzisiert, dass die Type-23-Fregatte HMS St Albans im Einsatz war, die von einem Seefernaufklärungs- und U-Jagdflugzeug P-8 Poseidon und Helikoptern vom Typ AW101 Merlin sowie einem Versorger unterstützt wurde.
BREAKING: Defence Secretary John Healey reveals UK and allies tracked a Russian attack submarine and two spy subs found in the North Atlantic for a month - before the subs retreated
Grossbritannien beobachte die Aktivitäten «in der Nähe unserer Kabel und Pipelines», sagte der Brite an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet. Putin solle wissen, «dass jeder Versuch, diese zu beschädigen, nicht toleriert wird und schwerwiegende Konsequenzen haben wird».
Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen mit russischen U-Booten und Schiffen. Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland ausserdem, die von den westlichen Alliierten im Verlauf des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen zu umgehen.
Die Schiffe werden oft angehalten und überprüft. Sie standen in der Vergangenheit auch im Verdacht, am Meeresboden verlegte Kabel mutwillig zu beschädigen.
Kriegsschiffe zum Schutz der Schattenflotte
Russland werde Massnahmen zum Schutz seiner Interessen ergreifen, unter anderem unter Einsatz von Kriegsschiffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Agentur Interfax zufolge.
'Do you think it's deliberate that Russia took advantage of the Middle East conflict to try to launch this operation?' - @haynesdeborah
'I'm pretty clear that Putin would want us to be distracted by the Middle East' - John Healey
Russland hatte zuvor angekündigt, seine Öltanker bei Gefahr einer Beschlagnahmung durch andere Staaten von der Kriegsmarine begleiten und schützen zu lassen.
«In den letzten Monaten waren wir Zeugen wiederholter Fälle von Piraterie in internationalen Gewässern», sagte Peskow. Demnach «haben diese Fälle von Piraterie unter anderem auch den wirtschaftlichen Interessen der Russischen Föderation geschadet».
Der Kremlsprecher reagierte damit auf Berichte Londoner Medien, nach denen die russische Marine zwei Tanker vor der britischen Küste eskortiert habe.
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