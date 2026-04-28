Diplomatie unter Hochdruck: Verhandlungen mit Iran bleiben unklar Washington, 25.04.2026: Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs deutet sich eine neue Verhandlungsrunde in Pakistan an – doch vieles bleibt unklar. Vertreter der USA sind auf dem Weg nach Islamabad, während Irans Aussenminister bereits vor Ort ist. Offiziell will Teheran allerdings nur mit pakistanischen Vermittlern sprechen. Auch bei den Inhalten liegen beide Seiten weit auseinander. Streit gibt es weiter um das iranische Atomprogramm und die Kontrolle über die strategisch wichtige Strasse von Hormus, durch die ein Grossteil des weltweiten Ölhandels läuft. Parallel bereitet sich auch Europa auf mögliche Folgen vor. Deutschland will Marineeinheiten verlegen – zugleich bringt die Bundesregierung Lockerungen von Sanktionen ins Spiel, falls es Fortschritte in den Gesprächen gibt. 27.04.2026

Teheran blockiert die Meerenge und nimmt die Weltwirtschaft in Geiselhaft. Das kritisiert der US-Aussenminister. Und Präsident Trump soll unterdessen mit einem neuen iranischen Vorschlag unzufrieden sein. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Iran setzt die Blockade der strategisch wichtigen Strasse von Hormus nach Einschätzung von US-Aussenminister Marco Rubio gezielt als Waffe mit grösstmöglicher Wirkung ein.

Teheran unterbreitete einen neuen Vorschlag: Er sieht offenbar eine Öffnung der Strasse von Hormus und ein Ende des Kriegs vor – über das umstrittene iranische Atomprogramm soll dann aber erst im Anschluss verhandelt werden.

US-Präsident Trump soll dem iranischen Vorstoss skeptisch gegenüberstehen.

Das US-Militär hatte zuletzt sanktionierte iranische Öltanker auf hoher See abgefangen – Teheran wirft Washington deshalb Piraterie vor. Mehr anzeigen

US-Aussenminister Marco Rubio sieht den Stopp einer iranischen Atomwaffenentwicklung weiterhin als zentral an. US-Präsident Donald Trump hat mit Beratern über einen Vorschlag des Iran zum Kriegsende gesprochen. Offenbar klammert Teheran anders als verlangt das Atomprogramm aus

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Dienstag (28.4.) passiert ist.

Rubio: Blockade von Hormus wie «wirtschaftliche Atomwaffe»

Der Iran setzt die Blockade der strategisch wichtigen Strasse von Hormus nach Einschätzung von US-Aussenminister Marco Rubio gezielt als Waffe mit grösstmöglicher Wirkung ein. «Die Strasse von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe, die sie versuchen, gegen die Welt einzusetzen – und sie geben damit an», sagte Rubio in einem Interview des TV-Senders Fox News.

EXCLUSIVE: Secretary of State Marco Rubio exposes the issues within Iran’s power structure and how it's preventing progress on peace in the Middle East:



“Unfortunately, the hardliners with an apocalyptic vision of the future have the ultimate power in that country.”



"Now that… pic.twitter.com/XzmCMS8ySW — Fox News (@FoxNews) April 27, 2026

Deshalb dürften die Machthaber in Teheran niemals in den Besitz von Nuklearwaffen gelangen, betonte er. «Stellen sie sich vor, wenn diese Leute Zugriff auf eine Atomwaffe hätten, dann würden sie die ganze Region zur Geisel nehmen», sagte der Aussenminister, der in Personalunion auch Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist.

Rubio wollte sich nicht dazu äussern, wie Trump reagieren wird, falls Teheran auch weiterhin nicht bereit ist, über sein umstrittenes Atomprogramm zu verhandeln.

Trump soll mit neuem iranischem Vorschlag nicht zufrieden sein

In den stockenden Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts hat der Iran zuletzt einen neuen Vorschlag unterbreitet. Der Entwurf sieht Medienberichten zufolge eine Öffnung der Strasse von Hormus und ein Ende des Kriegs vor – über das umstrittene iranische Atomprogramm soll dann aber erst im Anschluss verhandelt werden.

«Nieder mit den USA»: Antiamerikanisches Graffiti auf einer Mauer der Tehran University in Teheran. (25. April 2026) Bild: Keystone/AP Photo/Vahid Salemi

US-Präsident Trump soll dem iranischen Vorstoss allerdings skeptisch gegenüberstehen. Er habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die «New York Times» berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden.

Die Blockade der Strasse von Hormus ist Irans wichtigstes Druckmittel in den Verhandlungen. Die Meerenge ist unter anderem für den Transport von Öl und Gas aus den Staaten des Persischen Golfs von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft. Da kaum noch Schiffe die Strasse von Hormus passieren, steigen die Weltmarktpreise für Rohöl und Flüssiggas.

Bessent: Irans Ölproduktion «kollabiert» bald

Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, um die Führung in Teheran von den Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden. US-Finanzminister Scott Bessent schrieb auf der Plattform X, Irans Ölproduktion werde aufgrund der Blockade bald «kollabieren» und es werde im Land zu Benzinengpässen kommen. Die Führung der Iranischen Revolutionsgarden verglich er dabei mit «Ratten, die in einem Abflussrohr ertrinken».

While the surviving IRGC Leaders are trapped like drowning rats in a sewage pipe, Iran’s creaking oil industry is starting to shut in production thanks to the U.S. BLOCKADE.



Pumping will soon collapse.



GASOLINE SHORTAGES IN IRAN NEXT! https://t.co/Czgy9VsHBO — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 27, 2026

Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht auf eine Atombombe. Die Führung in Teheran dementiert Pläne zum Bau von Atomwaffen, besteht aber auf ihrem Recht auf ein ziviles Nuklearprogramm, inklusive des Rechts zur Anreicherung von Uran.

Teheran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu bauen, war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen vom vergangenen Juni.

Teheran wirft der US-Regierung Piraterie vor

Das US-Militär hatte zuletzt sanktionierte iranische Öltanker auf hoher See abgefangen. Teheran wirft Washington deshalb Piraterie vor. «Dies ist die unverhohlene Legalisierung von Piraterie und bewaffnetem Raub auf hoher See», schrieb der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Ismail Baghai, auf der Plattform X. Es handle sich um eine «Rückkehr der Piraten - nur dass sie heute mit staatlich ausgestellten Vollmachten operieren».

Aktuell gilt im Iran-Krieg, der vor zwei Monaten begann, eine Waffenruhe. Aber die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten. Am Wochenende sagte Trump eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig ab. Die Regierung in Islamabad vermittelt zwischen den Konfliktparteien.

Zwingt der ökonomische Druck der US-Blockade den Iran in die Knie?

Irans Erdölindustrie könnte durch die Seeblockade in Bedrängnis geraten. Auch die mächtigen Revolutionsgarden des Landes ziehen Einnahmen aus dem Sektor. Jedoch führten die massiven Einnahmeausfälle in den vergangenen Jahren, beispielsweise nachdem US-Präsident Trump während seiner ersten Amtszeit Sanktionen gegen den Iran verschärft hatte, zu keinem Umdenken in Teheran.

«Wirtschaftlicher Druck allein wird den Iran nicht zu Zugeständnissen bewegen, die er nicht bereits unter militärischem Druck gemacht hat», sagte Hamidreza Azizi, derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit, dem Sender RFE/RL.

Für Alan Eyre vom Middle East Institute in Washington ist die iranische Sperrung der Meeresenge von Hormus daher ein gegenläufiges Spiel zur US-Blockade iranischer Häfen. «Das Problem ist: Es gibt zwei Zeitachsen. Und die Zeitachse, auf der Irans Blockade der Strasse von Hormus Schmerzen verursacht, verläuft viel schneller als die der US-Seeblockade. Ausserdem kann der Iran mehr Druck aushalten. Der Iran steht nicht vor einem Wahljahr», sagte er dem US-Sender PBS.