Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat weiter Rückhalt in der Bevölkerung. Bild: dpa

Mit aggressiver Rhetorik verunglimpft Donald Trump den ukrainischen Präsidenten. Doch das nimmt in der Ukraine selbst Kritiker für den Gescholtenen ein.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue news fasst für dich zusammen Die Unterstützung Washingtons unter Präsident Trump scheint für die Ukraine immer weniger zu werden.

Vor wenigen Tagen behauptete Trump, der ukrainische Präsident sei ein Diktator, der den Krieg gegen Russland begonnen habe.

Nach einem anfänglichen Schock stellte sich die ukrainische Bevölkerung klar hinter Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mehr anzeigen

Wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sind die Menschen dort so bedrückt und angespannt wie unmittelbar vor Kriegsbeginn. Allerdings ist es jetzt nicht mehr nur der langjährige Feind, der ihnen Sorgen bereitet. Die neue Bedrohung kommt vom einst zuverlässigsten Verbündeten, den USA. Die Unterstützung Washingtons scheint zu schwinden, seit US-Präsident Donald Trump ein Ende des Krieges verspricht und gleichzeitig die Propaganda seines russischen Kollegen Wladimir Putin aufgreift.

Vor wenigen Tagen behauptete Trump, der ukrainische Präsident sei ein Diktator, der den Krieg gegen Russland begonnen habe. Nach einem anfänglichen Schock stellte sich die ukrainische Bevölkerung klar hinter Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dieser warf Trump öffentlich vor, russische Desinformation zu verbreiten.

Mit spöttischen Worten: Trump macht Ukraine für Andauern des Kriegs verantwortlich «Ich denke ich habe die Macht, den Krieg zu beenden.» Donald Trump will den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beenden. Ein erstes Treffen ohne Vertreter Kiews soll einen Grundstein dafür gelegt haben. 19.02.2025

«Ja, er ist kein perfekter Präsident, aber er ist kein Diktator», verteidigt die 25-jährige Katerina Karausch aus Kiew ihren Staatschef. Wie viele Landsleute tut sie sich schwer damit, Trumps Annäherung an Russland zu verstehen, die eine drastische Kehrtwende in der US-Aussenpolitik darstellt. «Es fühlt sich an, als sei die ganze Welt gegen uns», sagt Karausch.

Gegen alle Widrigkeit ist es der Ukraine – mit massiver militärischer Unterstützung aus den USA – gelungen, einen russischen Sieg zu verhindern, auch wenn inzwischen etwa ein Fünftel des Landes unter russischer Kontrolle steht. Doch nach drei Kriegsjahren sind sowohl die Zivilbevölkerung als auch die Streitkräfte erschöpft. Hunderttausende Menschen wurden getötet oder verletzt, Zehntausende werden vermisst, und Millionen sind ins Ausland geflohen.

In den vergangenen Tagen ist die Stimmung angesichts von Trumps Äusserungen noch düsterer geworden. Hinzu kamen Berichte über amerikanisch-russische Gespräche in Saudi-Arabien über eine mögliche Waffenruhe ohne Input der Ukraine. An diesem Punkt fingen selbst einige von Selenskyjs härtesten Kritikern im eigenen Land an, ihn zu verteidigen. «Wir mögen unterschiedlicher Meinung sein über Selenskyj, aber nur ukrainische Staatsbürger haben das Recht, seine Unterstützung zu beurteilen», sagt der Abgeordnete Jaroslaw Schelesniak von der Oppositionspartei Holos. «Und auch ihn öffentlich zu kritisieren, denn schliesslich ist er unser gewählter Führer.»

USA und Russland treiben Ukraine-Lösung voran Die Gespräche zwischen den ranghohen Delegationen der USA und Russlands in der saudiarabischen Hauptstadt Riad sind russischen Angaben zufolge nach viereinhalb Stunden beendet worden. Sie seien erfolgreich verlaufen, zitieren staatliche Medien den Kreml-Berater Juri Uschakow. Es sei ernsthaft über alle Themen diskutiert worden. Unter anderem sei es um die Voraussetzungen für ein Treffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin gegangen. 18.02.2025

Trumps harte Worte gegenüber Selenskyj stiessen bei Demokraten und selbst einigen Republikanern im US-Kongress auf Kritik. Beide Parteien stehen dort hinter den milliardenschweren Militärhilfen zur Verteidigung der Ukraine gegen Russland. Doch Vizepräsident J.D. Vance ermahnte Selenskyj nach dessen öffentlicher Warnung an Trump, auf russische Desinformation hereinzufallen. Am Donnerstag führten die wachsenden Spannungen zur Absage einer Pressekonferenz, die nach Gesprächen zwischen Selenskyj und Trumps Ukraine-Gesandtem Keith Kellogg über eine Beendigung des Kriegs geplant war.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichen Umfrage des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew vertrauen 57 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer Selenskyj. Die Erhebung war vom 4. bis 9. Februar unter 1.000 Beteiligten durchgeführt worden, also bevor Trump über seinen ukrainischen Kollegen her zog. «Wir haben einen Präsidenten, den wir unterstützen. Während des Kriegs sind wir vereint», sagt die 52-jährige Larissa aus Charkiw im Nordosten des Landes, die aus Sicherheitsgründen ihren Nachnamen nicht nennen will.

Das politische Zerwürfnis mit den USA kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem es den zahlenmässig und militärisch geschwächten ukrainischen Truppen zunehmend schwer fällt, den langsamen, aber stetigen russischen Vormarsch aufzuhalten. Panik oder Resignation herrschen an der Front indes bisher nicht, wie einige Soldaten dort sagen. «Selbst wenn wir nicht genug Waffen bekommen oder die Finanzierung gekürzt wird, ändert das nichts an unserer Pflicht, zu kämpfen», sagt ein ukrainischer Offizier. «Wenn wir keine Granaten mehr haben, greifen wir zu Gewehren. Wenn wir keine Gewehre mehr haben, greifen wir zu Schaufeln.»

Am Mittwoch wiederholte Trump eine bekannte Forderung Putins, indem er behauptete, Selenskyj, dessen Amtszeit im vergangenen Jahr ablief, müsse Wahlen abhalten. Doch die Idee verfängt in der Ukraine kaum – selbst Oppositionspolitiker erkennen Selenskyjs Recht an, in Kriegszeiten Wahlen zu verschieben. «Momentan sind keine Wahlen notwendig, denn sie sollten erst stattfinden, wenn wir die Rahmenbedingungen eines Friedensabkommens mit Russland kennen», sagt der Abgeordnete Wolodymyr Ariew von der oppositionellen Partei Europäische Solidarität. «Jetzt Wahlen abzuhalten würde nur dem Kreml nützen, die Ukrainer weiter spalten und einen neuen Präsidenten installieren, der einen moskaufreundlichen Deal unterschreiben könnte.»

US-Beauftragter Kellogg: Europa bei Ukraine-Friedensgesprächen nicht am Tisch Das sagte Keith Kellogg am Samstag in München. Unterdessen wurde bekannt, dass in den kommenden Tagen in Saudi-Arabien Friedensgespräche mit russischen und ukrainischen Unterhändlern beginnen könnten. 16.02.2025

Ein Berater Selenskyjs, Michailo Podoljak, nannte einen weiteren Grund dafür, vor Kriegsende keine Wahlen anzusetzen: Russland könnte versuchen, sich in den ohnehin herausfordernden Wahlprozess einzumischen. Für mehrere Millionen Vertriebene im Ausland könnte eine Teilnahme schwierig werden – ganz zu schweigen von den Hunderttausenden Ukrainerinnen und Ukrainern in den russisch besetzten Gebieten, denen eine Stimmabgabe quasi unmöglich wäre. Rund 800'000 Menschen dienen zudem aktuell bei den Streitkräften und könnten sich nur schwer an einer Wahl beteiligen, ohne das Militär zu schwächen.

«Wahlen abzuhalten, bevor ein Friedensabkommen mit Sicherheitsgarantien unterzeichnet ist, wäre verheerend für die Ukraine», sagt der Wirtschaftsprofessor Walerij Pekar aus Kiew. «Die USA und Russland werben jetzt geschlossen für die Idee «Zuerst Wahlen, dann Frieden» – was der schnellste und billigste Weg ist, um die Ukraine zu Fall zu bringen.»