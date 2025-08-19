Diese Knackpunkte bleiben nach Trumps Friedensshow im Weissen Haus

Trump trifft Selenskyj – der Eklat bleibt diesmal aus STORY: Um Viertel nach sieben mitteleuropäischer Sommerzeit am Montag wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von US-Präsident Donald Trump vor dem Weissen Haus in Washington empfangen. An dem anschliessenden Treffen im Oval Office nahmen auf amerikanischer Seite unter anderem auch US-Vizepräsident JD Vance, US-Aussenminister Marco Rubio und US-Verteidigungsminister Steve Hegseth teil. Im Gegensatz zum Treffen im Februar, wo es einen Eklat gegeben hatte, wirkte das Treffen, das am Montag von den Kameras übertragen wurde, eher freundschaftlich. Trump sprach von einem wichtigen Treffen und einer guten Chance, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Selenskyj dankt Trump für dessen Bemühungen. Ein möglicher Frieden müsse ein langanhaltender sein, sagte Trump. Ob die USA bereit wären, auch Soldaten in die Ukraine zu schicken, um den Frieden zu sichern, liess Trump offen. O-Ton Donald Trump, US-Präsident: "Der Krieg wird zuende gehen. Ich weiss nicht wann, aber er wird enden. Dieser Gentleman will ihn beenden und auch Wladimir Putin will ihn beenden. Die ganze Welt ist kriegsmüde. Und wir werden ihn beenden. Ich habe sechs Kriege beendet und ich dachte, dieser wird der einfachste. Aber so ist es nicht, das ist ein harter Fall, aus vielen Gründen.» Selenskyj zeigt sich offen für Wahlen in seinem Land, sobald der russische Angriffskrieg beendet ist. Während des Krieges könne man keine Wahlen abhalten, so Selenskyj. Es müsse jedoch möglich sein, eine demokratische, offene und legale Wahl abzuhalten. Nach den amerikanisch-ukrainischen Gesprächen wollten Trump und Selenskyj in grosser Runde mit europäischen Spitzenpolitikern über das weitere Vorgehen in der Ukraine beraten. Unter anderem werden Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und Nato-Generalsekretär Mark Rutte an dem Gespräch teilnehmen. 18.08.2025

Der Angriffsbefehl kam aus dem Kreml. Dennoch empfängt der US-Präsident zuerst Russlands Staatschef in Alaska – und erst dann den ukrainischen Präsidenten. Was hat der Gipfel in Washington gebracht?

Es ist noch kein Frieden in Sicht.

Aber zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab.

US-Präsident Donald Trump will mit den Vorbereitungen für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin beginnen, sagte er.

Es ist zwar noch kein Frieden in Sicht. Aber zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab. Bereits am Freitag sprachen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska direkt miteinander. Nun folgte ein Treffen Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern in Washington. Was hat dieser Gipfel konkret gebracht – und was ist noch offen?

Kommt es zu einem Treffen von Putin und Selenskyj?

Möglicherweise. Trump schrieb auf Social Media, er habe Putin angerufen, um ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin zu arrangieren. Anschliessend wolle er sich mit beiden in einer trilateralen Sitzung treffen. Ort und Zeit sind bisher unbekannt. Die Begegnung soll aber nach Angaben des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz innerhalb der nächsten beiden Wochen stattfinden. Danach – so Trumps Plan – soll ein Dreiertreffen mit ihm selbst folgen.

Doch ob alle Parteien damit einverstanden sind, ist unklar. Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow erklärte, das Telefongespräch zwischen Putin und Trump sei «offen und sehr konstruktiv» gewesen – eine diplomatische Formulierung, die oft auf Meinungsverschiedenheiten hinweist.

In der Stellungnahme hiess es, die beiden hätten sich auf die Ernennung hochrangiger Verhandlungsführer für direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine verständigt – eine Teilnahme Putins selbst wurde jedoch nicht erwähnt.

Putin hat ein Treffen mit Selenskyj bisher nicht ausdrücklich abgelehnt, aber wiederholt betont, dass er den ukrainischen Präsidenten weder für legitim noch für ebenbürtig hält. Zudem nannte er dabei stets als Bedingung, dass grundlegende Fragen vorab geklärt sein müssten.

Wolodymyr Selenskyj erklärte sich am Montag zu einem Gespräch mit Putin bereit – ohne Vorbedingungen. «Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte», sagte Selenskyj nach dem Gipfel

Wie können Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen?

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Im Fall der Ukraine bergen vor allem zwei Varianten Konfliktpotenzial:

Zusicherungen nach dem Vorbild des Artikels 5 des Nato-Vertrages: Dieser Artikel besagt, dass Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird. Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte in Washington, dass es zwar nicht um eine volle Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz gehe, aber Artikel-5-ähnliche Zusicherungen weiterhin auf dem Tisch seien. Was sie umfassen sollen, werde nun im Detail besprochen.

Friedenstruppen für die Ukraine: Rutte, Merz und auch Trump liessen offen, wie genau eine solche Truppe aussehen könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von «Rückversicherungstruppen auf dem Meer, in der Luft und am Boden», die von den Verbündeten der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten.

Für Macron gehört auch eine robuste ukrainische Armee, die jedem Angriff standhalten könne, zu den notwendigen Sicherheitsgarantien. Ähnlich klang es auch bei Selenskyj. Rutte unterstrich im US-Sender Fox News, dass Russland nach einem Friedensabkommen nie wieder versuchen dürfe, auch nur eine Quadratmeile ukrainischen Bodens zu ergattern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (4.v.l.) hat für sein Treffen mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump (M.) hochkarätige Verstärkung mitgebracht (v.l.n.r.): EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den britischen Premierminister Keir Starmer, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, die italienische Amtskollegin Giorgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Bild: Keystone/EPA/Aaron Schwartz

Trump spricht nur vage über Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Auf Social Media bezeichnete Trump die Gespräche als «fruchtbar» und sagte, man habe über «Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen, die von verschiedenen europäischen Ländern mit Koordination durch die USA gestellt werden würden.»

Auf die Frage von Journalisten, ob die USA im Rahmen einer Friedenssicherung Truppen in die Ukraine entsenden würden, wich Trump einer direkten Antwort aus und sagte lediglich: «Wir werden ihnen helfen. Wir werden beteiligt sein.»

Die europäischen Führer forderten von Trump eine Sicherheitsgarantie nach dem Vorbild von Artikel 5 der NATO – also, dass ein Angriff auf die Ukraine als Angriff auf alle NATO-Staaten gewertet würde.Trumps Antwort: «Wir werden ihnen sehr guten Schutz und sehr gute Sicherheit bieten.»

Selenskyj sagte auf die Frage, welche Garantien er sich wünsche: «Alles.»

Was sagt Moskau dazu?

Putin hatte nach seinem Treffen mit Trump in Alaska zwar auch von Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen, diesen Punkt aber nicht näher ausgeführt. Das russische Aussenministerium bekräftigte am Tag der Gespräche in Washington, dass Russland keine Truppen aus Nato-Staaten zur Friedenssicherung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine akzeptieren werde. Bei solch einem Szenario drohe eine Eskalation und der Konflikt zu einer globalen Konfrontation zu werden, hiess es aus Moskau.

Gibt es eine Waffenruhe oder nicht?

Das ist völlig unklar. Die Aussagen der verschiedenen Akteure sind unterschiedlich. Trump hatte ursprünglich eine sofortige Waffenruhe für die Ukraine verlangt. Nach seinem Treffen mit Putin, der in diesem Punkt kein erkennbares Einlenken signalisierte, war davon keine Rede.

Merz sagte nun in Washington: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Treffen ohne eine Feuerpause stattfindet.» Allerdings kassierte Selenskyj seine schon länger bestehende Forderung nach einer Waffenruhe ein, die es vor einem Treffen mit Putin geben müsse. «Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte», sagte er nach den Gesprächen im Weissen Haus.

Was ist mit Gebietsabtretungen an Russland?

Russland forderte stets, dass die Ukraine für einen Waffenstillstand den Verlust eigener Gebiete anerkennen solle. Die annektierten ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson werden seit 2022 in der russischen Verfassung als neue Regionen aufgeführt.

In einem Memorandum machte Moskau den Vorschlag, dass die ukrainischen Streitkräfte komplett aus den noch nicht ganz von russischen Truppen kontrollierte Gebieten Luhansk und Donezk abziehen, zur Bedingung für einen Waffenstillstand. Im Gebiet Donezk liegen die strategisch wichtigen Städte Kramatorsk und Slowjansk, die Kiew noch hält und nicht aufgeben will.

Spekuliert wird, dass Russland besetzte Teile der ukrainischen Gebiete Sumy, Charkiw, Dnipropetrowsk und Mykolajiw aufgeben und dafür die volle Kontrolle in Donezk und Luhansk erhalten könnte. Offen ist auch die Zukunft der Gebiete Saporischschja und Cherson. Sie sind jeweils zu mehr als 50 Prozent unter russischer Kontrolle, jedoch hat Kiew in den Gebietshauptstädten weiter das Sagen.

Selenskyj betonte immer wieder, die ukrainische Verfassung lasse keinen Verzicht auf Gebiete oder den Tausch von Land zu. Er sagte auch, dass er über territoriale Fragen direkt mit Putin verhandeln wolle. Die europäischen Verbündeten betonten, dass die Ukraine eine Entscheidung über einen von Russland geforderten Verzicht auf Gebiete selbst treffen müsse.

Wie optimistisch sind die Europäer?

Nach dem Gipfel war Erleichterung herauszuhören. So sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zum Beispiel: «Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden.» Er wolle nicht verhehlen, dass er unsicher gewesen sei, ob das Treffen so ausgehen werde. «Das hätte auch anders verlaufen können.»

Es gab aber auch andere Zwischentöne. Der finnische Präsident Alexander Stubb sagte dem US-Sender CNN nach dem Treffen, die grundlegenden strategischen Ziele Putins hätten sich nicht geändert. Der Kremlchef wolle Russland als Supermacht sehen. «Er möchte den Westen spalten.» Und er wolle der Ukraine die Souveränität nehmen, ergänzte der Finne, dessen Land direkt an Russland grenzt.

«Trump hält Show für Diplomatie»

«Trump hält Show für Diplomatie», resümiert der «Spiegel». Und eine Analyse des Treffens trägt in der «Süddeutschen Zeitung» den Titel «Trumps Friedensshow und Europas Warnung».

Donald Trump sei mit Selenskyj und später dann mit den Europäern vor die Presse getreten, noch bevor er mit ihnen hinter verschlossenen Türen verhandelt hatte, monierte der «Spiegel». Als er nach entscheidenden Wegmarken auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine gefragt wurde, verwies er auf ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin, wo all das geklärt werden könne. Es soll schon bald stattfinden. Trump stelle also das nächste Spektakel in Aussicht, hiess es weiter. Hauptsache, seine Show gehe weiter. Trump wolle den grossen Auftritt, Details seien ihm offenbar egal. Waffenstillstand, Sicherheitsgarantien, Gebietsabtretungen – Konkretes dazu wollte Trump in der Tat nicht mitteilen. Entweder, weil es ihn nicht sehr interessiert. Oder aber, weil es noch kaum Konkretes gibt. Trumps Aussenminister Marco Rubio soll nun mit den nationalen Sicherheitsberatern der angereisten Staats- und Regierungschefs Sicherheitsgarantien ausarbeiten und einen, wie es laut «Spiegel» aus deutschen Regierungskreisen hiess, «geordneten Verhandlungsprozess aufsetzen».

Was ist die Rolle Deutschlands?

Deutschland steht weiterhin eng an der Seite der Ukraine. Merz hat eine führende Rolle unter den europäischen Verbündeten. Er sagte in Washington, das geplante Treffen zwischen Putin und Selenskyj müsse gut vorbereitet werden. «Das werden wir auch mit Präsident Selenskyj tun.»

«Merz gewinnt an Statur», schrieb der «Spiegel» nach dem Gipfel. Am Tisch mit Trump, während die Kameras liefen, habe Merz Trump widersprochen. Freundlich, aber bestimmt pochte er auf eine Waffenruhe in der Ukraine und wies darauf hin, dass der komplizierte Teil der Verhandlungen erst noch bevorstehe. Der Kanzler müsse künftig mit Gegenwind aus Washington rechnen. Aber Merz scheine darauf gefasst zu sein.

Innenpolitisch zeichnen sich schwierige Diskussionen darüber ab, wie genau sich Deutschland im Falle eines Friedensabkommens an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen sollte. Zentrale Frage: Soll Deutschland 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Bundeswehr-Truppen in die Ukraine schicken?

Merz sagte, der Umfang der Sicherheitsgarantien müsse in Europa und in der Koalition in Berlin besprochen werden – «bis hin zu der Frage, ob wir hier möglicherweise mandatspflichtige Beschlüsse zu fassen haben». Noch sei es zu früh, um darauf eine endgültige Antwort zu geben. Mandatspflichtige Beschlüsse bedeutet: Der Bundestag müsste darüber entscheiden, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken.