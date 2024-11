Rumänen stimmen über neuen Präsidenten ab

STORY: Zuletzt war er in den Umfragen führend: der bisherige Ministerpräsident von der sozialdemokratischen PSD am Sonntag bei der Stimmabgabe in Bukarest. Er bewirbt sich in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien um das Amt und warb für sich selbst. O-Ton Marcel Ciolacu (PSD), Präsidentschaftskandidat / Ministerpräsident: «Ich habe für so viele Siege der Rumänen wie möglich gestimmt, wie zum Beispiel für den letzten Sieg vor einigen Tagen, den vollständigen Beitritt zum Schengen-Raum. Ich habe für Stabilität, für soziale Ausgewogenheit und Gerechtigkeit und nicht zuletzt für Frieden gestimmt. Wir alle wollen ein besseres Leben und wir alle wollen so sein, wie wir Rumänen sind. Und ich bin optimistisch, dass es nach dieser Wahlkampagne so sein wird.» Beobachter rechnen mit einer Stichwahl am 8. Dezember zwischen ihm und dem Rechtspopulisten George Simion von der euroskeptischen Partei AUR. Seine Siegchancen basieren auch auf der Sorge vieler Rumänen mit Blick auf die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Der 38-jährige Simion ist der jüngste Kandidat und gilt als Bewunderer des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Er strebt eine Wiedervereinigung Rumäniens mit seinen Gebieten vor dem Zweiten Weltkrieg an, die heute unter anderem in der Republik Moldau und der Ukraine liegen. Aus diesem Grund besteht für ihn in beide Länder ein Einreiseverbot. Simion spricht sich zudem gegen weitere Militärhilfen für Kiew aus, bezeichnet aber zugleich den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Kriegsverbrecher. Rumänien ist Mitglied in EU und Nato. Abgelöst wird der scheidende Präsident Klaus Iohannis, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Er galt als treuer Verbündeter der Ukraine. Zwischen den Wahlgängen zur Präsidentschaft sind die Rumänen Anfang Dezember auch aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

