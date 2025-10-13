  1. Privatkunden
Schnellzüge crashen Rund hundert Verletzte bei Zugkollision in der Slowakei

dpa

13.10.2025 - 13:14

Der Zusammenstoß der beiden Personenzüge ereignete sich nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei, nahe der Grenze zu Ungarn.
dpa

Zwei Personenzüge stossen zusammen, die Rettungsdienste sind im Grosseinsatz. Auch Politiker melden sich rasch zu Wort.

DPA

13.10.2025, 13:14

Beim Zusammenstoss zweier Schnellzüge in der Slowakei sind rund hundert Menschen verletzt worden. Das sagte Innenminister Matus Sutaj Estok der Nachrichtenagentur TASR. Tote wurden zunächst keine gemeldet. Mindestens zwei Menschen seien aber «in kritischem Zustand», teilten die Rettungskräfte mit, die sich im Grosseinsatz befanden. Gesundheitsminister Kamil Sasko kündigte an, sich persönlich zur Unglücksstelle zu begeben.

Der Zusammenstoss der beiden Personenzüge ereignete sich nahe dem Dorf Jablonov nad Turnou im Südosten der Slowakei, nahe der Grenze zu Ungarn. Nach vorläufigen Angaben des Innenministeriums war ein «menschlicher Fehler» die Ursache. Ein Lokführer habe dem anderen vermutlich die Vorfahrt genommen.

