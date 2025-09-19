Russen bei Pokrowsk schon wieder eingekesselt

Drohnenangriff auf Kiew – Selenskyj berichtet von militärischen Erfolgen STORY: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew heulten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Alarmsirenen. Grund dafür war ein russischer Drohnenangriff. Nach Angaben der lokalen Behörden beschädigten Trümmerteile von abgeschossenen Drohnen Oberleitungen. Trümmerteile sollen in verschiedenen Stadtteilen auf die Strasse gestürzt sein, hiess es. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Frontbesuch im Osten des Landes von grösseren Erfolgen seiner Soldaten gesprochen. Im Verlauf einer Gegenoffensive in der Region nordwestlich der Stadt Pokrowsk seien rund 160 Quadratkilometer Land und sieben Ortschaften zurückerobert worden. Zudem seien rund 100 russische Soldaten gefangen genommen worden. Die Angaben Selenskyjs konnten nicht unabhängig überprüft werden. Ukrainische Militärbeobachter zeichnen die Lage dagegen weniger rosig. Nach deren Darstellung bleibt der Grossteil der von Selenskyj als befreit bezeichneten Ortschaften weiterhin zumindest umkämpft. In der Ukraine kämpfen nach Angaben des Kreml derzeit mehr als 700.000 russische Soldaten. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit Parlamentsabgeordneten. Seit dem Beginn der gross angelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren hat Russland grosse personelle und materielle Ressourcen mobilisiert. Nach Schätzungen unabhängiger Medien hat Moskau seitdem grosse militärische Verluste erlitten. 19.09.2025

Bei Pokrowsk ist es den ukrainischen Streitkräften erneut gelungen, Russen einzukesseln. Auf der strategischen Ebene feiert Kiew zwar Erfolge, die Russland schwächen, den Krieg alleine aber wohl nicht beenden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland plant angeblich, vor Beginn des Herbstes mit Regen und Matsch noch zwei Offensiven durchzuführen.

Was die Mischung aus ukarinischem Personalmangel und russischen Infiltrationsversuchen an der Front auswirkt.

Strategischer Erfolg: Russland Energie-Gewinne sind im September um 23 Prozent gesunken. Das Vorgehen ist richtig, wird den krieg aber nicht gewinnen, sagt ein Ökonom.

Erneut Russen bei Pokrowsk eingekesselt: So sind Kiews Kräfte vorgegangen. Mehr anzeigen

Der Krieg in der Ukraine steuert auf den Herbst zu: Ab Oktober verwandelt der Regen das Schlachtfeld in eine Schlammwüste und aus Schützengräben werden Kanäle. Das erschwert Angriffe mit mechanisierten Einheiten.

Wladimir Putin bleiben also rund zwei Wochen, um nochmal Boden gutzumachen. Im Moment plant Russland zwei grössere Offensiven, ist sich Wolodymyr Selenskyj sicher: Die letzten drei seien alle gescheitert, berichtet der ukrainische Präsident «Sky News» in einem Interview.

Footage of a Ukrainian Air Force F-16AM Fighting Falcon shooting down a Russian attack drone with an AIM-9 Sidewinder. pic.twitter.com/tRYdH3iW5T — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2025

Der Gegner habe schwere Verluste an Mann und Material erlitten. Der Personalmangel plagt allerdings beide Seiten: Die Verteidigungslinien der Ukrainer sind dünn besetzt. Das russische Militär setzt derzeit darauf, kleine Trupps mit zwei bis vier Soldaten vorzuschicken, um Löcher zu finden, in die dann vorgestossen werden kann.

Die Folge der Infiltrationsversuche, die auf dünn besetzte Linien treffen, beschreibt X-User Tatarigami_UA: «Die Frontlinie ist in einigen Gebieten weniger definiert und klar. Es hat einen Punkt erreicht, an dem selbst die Soldaten auf beiden Seiten unsicher sind, wo die Front verläuft.»

Der Nebel des Krieges

Eine kleine Gruppe, die in ein Gebiet vorstosse, kontrolliere es genauso wenig wie zwei Soldaten, die in einem Unterstand warten, schreibt der ukrainische Veteran. Aber auch in Kampfgebieten mit hoher Intensität wie in Pokrowsk, bei dem es hin- und hergehe, seien die Karten ungenau.

Hinzu kommt, dass beide Seiten mitunter vorstossen, um ihre Position dann mit einer Fahne und einem Drohnen-Bild zu dokumentieren. Auf der einen Seite mag das der Irreführung des Gegners dienen, auf der anderen Seite kann man damit gegenüber einem Vorgesetzten vermeintliche Erfolge präsentieren.

«Das Schlachtfeld lässt sich am besten als eine breite Grauzone betrachten und nicht als eine Karte, auf der die Kontrolle festgeschrieben ist», rät Tatarigami_UA. Andererseits sind Karten unverzichtbar, um die Lage in der Ukraine zu visualisieren: Sie sind einfach nicht in Stein gemeisselt.

Geldprobleme? «Es wird immer genug für den Krieg geben»

Auf der strategischen Ebene fährt Kiew einen Kurs, der sich auszahlt – indem Putin die Mittel gestrichen werden: Das Militär nimmt konsequent russische Raffinerien, Pipelines und die Eisenbahn ins Visier, um Moskaus Exporte zu mindern. Das wiederholte angreifen garantiert, dass Russland die Kapazitäten nicht wiederherstellen kann.

Das sorgt nicht nur für steigende Benzinpreise oder einen Mangel in der Peripherie, sondern geht dem Kreml an die Kasse: Im September sind die Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen um 23 Prozent gesunken, meldet «Reuters». «Die Ukrainer haben hier den Nagel auf den Kopf getroffen», meint auch Wladislaw Inosemzew bei «Euronews».

🔥 🛢️Map of the Ukrainian drone strike campaign against Russian oil refineries starting from 2 August 2025.



A total of 13 refineries have been attacked, some of them multiple times, combined processing capacity of targeted Russian oil refineries — 114.5 million tons per year.… pic.twitter.com/EJCRfiyBiK — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 14, 2025

Dieses Vorgehen sei «der effektivste Weg», um Sand ins Getriebe von Putins Kriegsmaschine zu streuen, bestätigt der russische Ökonom. Er sagt aber auch, dass diese Strategie den Kreml nicht stoppen werden. Genauso wenig wie eine wirtschaftliche Stagnation: «Es wird immer genug für den Krieg geben.»

Pokrowsk: Russen schon wieder eingekesselt

Am Boden tobt dieser Krieg in Pokrowsk am heftigsten. Beide Seiten melden Landgewinne. Kiews Kräfte sprechen von 160 Quadratkilometern, die bei Gegenoffensiven zurückgewonnen worden seien. Die russischen Verluste in den letzten Wochen in dem Gebiet liegen laut Selenskyj bei 2500 – davon 1300 Tote und 100 Gefangene.

Col. Valentyn Manko, head of Ukraine’s Assault Troops Command, says Russian forces near Dobropillia have been cut off for three weeks. Three encirclements have formed: a small one near Kucheriv Yar, a medium one around Volodymyrivka, and a large one, previously unreported, likely… https://t.co/EBDYPixeN0 pic.twitter.com/oCBrOnbG8e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2025

Wie ist es bei Pokrowsk mit den einkesselten Russen weitergegangen, die östlich der Bergarbeiterstadt Dobrobillja als Köder benutzt worden sind? Der YouTube-Kanal Reporting from Ukraine ist zwar pro-ukrainisch und arbeitet mit Karten, kann aber plausibel begründen, warum es noch mehr Ärger für die Russen geben könnte.