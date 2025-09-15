  1. Privatkunden
Krise in Putins Armee Russen klauen die eigenen Waffen – und sprengen sich in die Luft

Andreas Fischer

15.9.2025

Russische Soldaten steheln verstärkt Waffen von den eignen Einheiten., um sie zu verkaufen oder selbst Verbrechen zu begehen.
sda

Putins Armee hat ein Problem: Offenbar stehlen russische Soldaten an der Front eigene Waffen, um sie in die Heimat zu schmuggeln. Das schadet nicht nur ihren Einheiten, sondern hat zu Hause tödliche Konsequenzen.

Andreas Fischer

15.09.2025, 22:44

15.09.2025, 22:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sie beeinträchtigen die Schlagkraft ihrer Einheiten und fördern die Kriminalität zu Hause: Russische Soldaten in der Ukraine stehlen immer mehr Waffen.
  • Offenbar können Pistolen, Gewehre, Granaten und Munition ohne grosse Schwierigkeiten gestohlen werden
  • Die Probleme an der Front führen zu mehr Kriminalität im Inland: Allerdings drückt die russische Justiz bei Veteranen häufig ein Auge zu. 
Mehr anzeigen

Der Diebstahl von Waffen durch russische Soldaten ist zu einem wachsenden Problem für Moskau geworden. Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine werden Waffen an der Front abgezweigt und nach Russland gebracht. Dort landen sei auf dem Schwarzmarkt, bei organisierten Banden oder werden von Veteranen selbst für Verbrechen genutzt, berichtet unter anderem das Portal «CPG». Gleichzeitig fehlen die gestohlenen Waffen den Einheiten an der Front

Eliteeinheit unter Verdacht. Russische Soldaten schiessen aufeinander und kassieren Millionen

Eliteeinheit unter VerdachtRussische Soldaten schiessen aufeinander und kassieren Millionen

Besonders beliebt bei den Soldaten sind laut «Aargauer Zeitung» Pistolen vom Typ Makarow und die Sturmgewehre AK-47 («Kalaschnikow»). Aber auch spezielle Geheimdienst-Gewehre und Handgranaten werden von den Soldaten gestohlen und in die Heimat geschmuggelt.

Die Diebstähle werden von den Offizieren zumindest gedeckt, zeigt der «Eurasia Daily Monitor» auf. Die Kommandeure würden in ihren Berichten ohnehin einen geringeren Waffen- und Munitionsbestand angeben, um einen Puffer für potenzielle Verluste zu haben.

Milde Strafen für schwere Verbrechen

Von der russischen Justiz würde demnach billigend in Kauf genommen, dass die Waffen in der Heimat für schwere Verbrechen genutzt werden. Strafen für überführte Soldaten würden relativ milde und oft bedingt sein.

Sehnsucht nach der Front. Wagner-Söldner finden nicht mehr ins bürgerliche Leben zurück

Sehnsucht nach der FrontWagner-Söldner finden nicht mehr ins bürgerliche Leben zurück

Ein besonders brutales Beispiel schildert die Zeitung «Nowaja Gaseta»: Ein Veteran habe seine Frau erst verprügelt und dann gedroht, sie mit seiner gestohlenen Pistole zu erschiessen. Die Frau lag mit ihren Verletzungen zwei Wochen im Spital, das Verfahren gegen ihren Mann, einen mehrfach dekorierten Veteranen, wurde gegen die Zahlung von 5000 Rubel (etwa 48 Franken) eingestellt.

Für einige Soldaten, die den Krieg an der Front überlebt haben, endet der Diebstahl von Waffen dann allerdings in der Heimat tödlich. So habe ein Soldat aus Moskau in diesem Frühjahr einem Freund eine Granate gezeigt, die er von der Front mitgebracht hatte, berichtet der Reporter der «Aargauer Zeitung». Die beiden Männer hätten sich während einer Raucherpause in einem Treppenhaus getroffen: Die Granate explodierte, beide Männer waren auf der Stelle tot.

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Prinz Harry besuchte am Freitag die Ukraine und traf mit einem Team seiner Invictus Games Foundation in Kiew ein, um die Pläne seiner Wohltätigkeitsorganisation zur Rehabilitation verwundeter Soldaten vorzustellen. 

12.09.2025

