Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel Ukraine-Gipfel in Washington: Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Verbündeten ins Weisse Haus geladen. Doch vieles bleibt auch nach den Gesprächen unklar. Ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Putin ist zwar geplant. Der ukrainische Präsident zeigt sich bereit, auf Vorbedingungen zu verzichten. Anschliessend soll ein Dreiertreffen mit Trump folgen. Dieser Plan ist jedoch noch nicht fix. Putin hat zwar mehrfach seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Selenskyj erklärt, fordert aber, dass grundlegende Fragen vorher geklärt werden. Ein zentraler Streitpunkt sind die Sicherheitsgarantien. Russland lehnt laut Aussenministerium die Stationierung von NATO-Truppen zur Friedenssicherung nach einem möglichen Waffenstillstand ab. Ein weiterer Knackpunkt sind Gebietsabtretungen. Russland verlangt, dass die Ukraine den Verlust eigener Gebiete für einen Waffenstillstand anerkennt. Selenskyj weist dies mit Verweis auf die Verfassung zurück. Ausserdem bleibt unklar, ob es zunächst eine Waffenruhe geben wird. 19.08.2025

Der Luftkrieg in der Ukraine geht seinen gewohnten, grausamen Gang. Am Boden toben vor allem im Osten kämpfe: Ein mutiger russischer Vorstoss nördlich von Pokrowsk in Donezk ist in einer tödlichen Falle geendet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Luftkrieg zwischen der Ukraine und Russland bestätigen sich die alten Muster immer wieder aufs Neue.

Die Ukraine stellt nun einen eigenen Marschflugkörper mit angeblich 3000 Kilometer Reichweite her.

Am Boden gibt es nur im Osten der Ukraine Bewegung: Hier ist Russland ein gefährlicher Vorstoss nördlich von Pokrowsk gelungen.

In Bildern: Wie Kiew auf die krisensituarion reagiert hat. Mehr anzeigen

Wie läuft eigentlich der Krieg in der Ukraine?

Im Osten nichts Neues, möchte man schreiben: Während an der Front aktuell nur in wenigen Abschnitten echte Fortschritte gemacht werden, geht der Luftkrieg unbarmherzig weiter.

Russland attackiert dabei weiterhin zivile Ziele wie etwa zuletzt in Charkiw ...

The Russian strike on a residential building in #Kharkiv was deliberate -5 drones approached it from different directions,targeting people who were sleeping at five in the morning. The number of people killed in Kharkiv has risen to 7, including two children. 📹: Kharkiv Mayor Ihor Terekhov



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 18. August 2025 um 12:06

... oder in Saporischschja.

In the morning, Zaporizhzhia was hit by two missile strikes, injuring six people



According to the military administration, the target of the attacks was the city’s critical infrastructure. pic.twitter.com/XTOMaF5nGA — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2025

Die Ukraine nimmt dagegen vor allem militärische Ziele ins Visier: Mal attackieren Drohnen einen russischen Konvoi in Kursk und verletzen dabei den russischen Generalleutnant Esedulla Abachew schwer: Angeblich mussten dem Offizier ein Arm und ein Bein amputiert werden.

The commander of the 2nd Army Corps, Esedulla Abachev, was wounded on the night of August 16-17, when the Ukrainian Armed Forces attacked a column of the Armed Forces of the Russian Federation on the road Rylsk — Khomutovka in the Kursk region, intelligence of Ukraine. pic.twitter.com/wLAvLk3ZMK — big ben (@alternative_war) August 17, 2025

Ein andermal wird eine Schwarzpulverfabrik in Lesnoi im Oblast Rjasan, die rund 530 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt ist, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Angeblich sind dabei mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Derlei Attacken auf russische Produktionsstätten der Rüstungsindustrie dürften noch zunehmen: So hat Kiew verkündet, dass eine neue Langstrecken-Rakete in Serienproduktion geht.

Ukraine 🇺🇦 has created its first “Flamingo” long-range missiles, which can reach a range of up to 3,000km



It can reach 70 of 90 Russian air bases, including all of Russia’s major missile and drone factories. Hopefully, the Flamingo missile is successful and will be mass-produced pic.twitter.com/gfPkP9umOb — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 17, 2025

Sie soll eine Reichweite von 3000 Kilometern haben, bis zu 950 km/h schnell sein und bis zu vier Stunden fliegen können. Dabei soll der Marschflugkörper eine Last von bis zu einer Tonne tragen können.

Rare footage of a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum operating from an improvised highway airstrip, seen here taxiing outside a nearby homeowner’s front gate. pic.twitter.com/SqgNv2VeFU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 16, 2025

Russen brechen nördlich von Pokrowsk durch

An der Front gibt es zuletzt nur in wenigen Abschnitten Bewegung. Weder im Oblast Cherson noch in Saporischschja im Süden sind die Russen vorangekommen, noch bei Sumy oder Charkiw im Norden. Dafür brennt es im Osten lichterloh.

So sah die Front bei Pokrowsk am 31. Juli aus:

Zwei Wochen später bietet sich ein völlig anderes Bild:

Den Russen ist ein Durchbruch gelungen wie schon seit Monaten nicht mehr: Östlich von Pokrowsk sind Moskaus Männer viele Kilometer vorgestossen. Sie haben dabei die Landstrasse T0514 erreicht, die Dobropillja mit Kramatorsk verbindet, und bedrohen den ukrainischen Nachschub.

Telegram/DeepStateUA

Laut dem Telegram-Kanal der ukrainischen DeepStete-Website hätten die Russen «seit Wochen» nach einem Schwachpunkt in der Frontlinie gesucht, den es auszunutzen gilt.

Ukrainische Gegenoffensive kesselt angeblich 800 Russen ein

Dabei sind zunächst wenige Männer auf Motorrädern vorgeprescht, haben Orte besetzt und den Weg für weitere schnelle Truppen freigemacht. Dabei sind sie so weit vorangekommen, dass sie die nächsten ukrainischen Verteidigungslinien erreicht haben, die noch nicht besetzt waren.

2/ Initially, the situation was especially risky, as Russian units managed to break east of Dobropillia. I would not describe this as a DRG (sabotage group) operation or a simple raid, since neither term accurately reflects the size of the force or its mission in the context — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 17, 2025

Die Russen würden diese «ruhig umgehen», um sie «später zu besetzen und zu ihrer eigenen Verteidigung zu nutzen». Dobropillja könnte schneller fallen als Pokrowsk, warnt DeepState am 11. August. Kiew muss umgehend reagieren – und kratzt seine Reserven zusammen.

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los Der YouTube-Kanal Reporting from Ukraine beleuchtet das Geschehen nordöstlich von Pokrowsk im August mit einem Video: Zunächst rücken Motorrad-Truppen entlang einer geschützten Baumreihe nach Norden vor. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Sie erreichen dabei die neue Donbas-Verteidigungslinie der Ukrainer, die sie zunächst umgehen und weiter vorrücken. Dabei kommen sie auch in Schussweite der wichtigen Verbindungsstrasse T0514 (gelb gestrichelt). Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Wegen schlechter Kommunikation und fehlender Koordination gehen Kiews Kräfte nur von Sabotagetruppen aus, doch tatsächlich ziehen die Russen Stosstruppen in die Bresche nach, die sie geschlagen haben. Der Vorstoss bedroht mehrere ukrainische Siedlungen in dem Gebiet. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Kiew muss reagieren – und sammelt seine letzten Reserven, um eine militärische Katastrophe zu verhindern: Das Regiment Asow und weitere Einheiten greifen ein, um die Russen zurückzudrängen, die 18 Kilometer weiter vorgeprescht sind. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Zunächst stoppt das 1. Angriffsregiment den Vormarsch nach Norden und drängt die russischen Truppen hinter das Dorf Zoltyi Kolodjas zurück. Dabei werden die ukrainischen Verteidigungslinien zurückerobert. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine In einem nächsten Schritt attackieren die 93. selbständig mechanisierte Brigade von Osten her und das Regiment Asow von Westen her die Ausbuchtung in den Flanken ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... und schaffen so zwei eingekesselte Territorien, die allenfalls noch mit Drohnen versorgt werden können. Die russische Führung ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... versucht, mit einem Vorstoss nach Westen für Entlastung zu sorgen, was das Regiment Asow unterbindet. Die Drohnen-Spezialisten Madyar's Birds nehmen derweil eine andere Schwachstelle ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... der Russen ins Visier: Bei dem Fluss Kasennyj Torez haben sie keinen festen Übergang gebaut und sind entsprechend unbeweglich und verwundbar. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine So können die Drohnen die Zone räumen. Weitere ukrainische Einheiten engen die Russen von Westen her weiter ein. Drei russische Truppenteile sind eingeschlossen. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los Der YouTube-Kanal Reporting from Ukraine beleuchtet das Geschehen nordöstlich von Pokrowsk im August mit einem Video: Zunächst rücken Motorrad-Truppen entlang einer geschützten Baumreihe nach Norden vor. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Sie erreichen dabei die neue Donbas-Verteidigungslinie der Ukrainer, die sie zunächst umgehen und weiter vorrücken. Dabei kommen sie auch in Schussweite der wichtigen Verbindungsstrasse T0514 (gelb gestrichelt). Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Wegen schlechter Kommunikation und fehlender Koordination gehen Kiews Kräfte nur von Sabotagetruppen aus, doch tatsächlich ziehen die Russen Stosstruppen in die Bresche nach, die sie geschlagen haben. Der Vorstoss bedroht mehrere ukrainische Siedlungen in dem Gebiet. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Kiew muss reagieren – und sammelt seine letzten Reserven, um eine militärische Katastrophe zu verhindern: Das Regiment Asow und weitere Einheiten greifen ein, um die Russen zurückzudrängen, die 18 Kilometer weiter vorgeprescht sind. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Zunächst stoppt das 1. Angriffsregiment den Vormarsch nach Norden und drängt die russischen Truppen hinter das Dorf Zoltyi Kolodjas zurück. Dabei werden die ukrainischen Verteidigungslinien zurückerobert. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine In einem nächsten Schritt attackieren die 93. selbständig mechanisierte Brigade von Osten her und das Regiment Asow von Westen her die Ausbuchtung in den Flanken ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... und schaffen so zwei eingekesselte Territorien, die allenfalls noch mit Drohnen versorgt werden können. Die russische Führung ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... versucht, mit einem Vorstoss nach Westen für Entlastung zu sorgen, was das Regiment Asow unterbindet. Die Drohnen-Spezialisten Madyar's Birds nehmen derweil eine andere Schwachstelle ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... der Russen ins Visier: Bei dem Fluss Kasennyj Torez haben sie keinen festen Übergang gebaut und sind entsprechend unbeweglich und verwundbar. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine So können die Drohnen die Zone räumen. Weitere ukrainische Einheiten engen die Russen von Westen her weiter ein. Drei russische Truppenteile sind eingeschlossen. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Nach Angaben des Regiments Asow sind bei dem ukrainischen Gegenangriff 271 Russen getötet, 101 sollen verletzt worden und 13 gefangengenommen worden sein. Viel wichtiger: 800 Gegner sind angeblich eingekesselt.

Soldiers with the 79th Air Assault Brigade of the Ukrainian Ground Forces, assisted by elements of the Azov Brigade, confirmed on Sunday that they managed to fully clear and secure Zolotyi Kolodiaz on the “Dobropilla Axis” in the Donetsk Oblast of Eastern Ukraine, resulting in… pic.twitter.com/npsRN8BVtS — OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025

Zolotyi Kolodyaz.

Tonight🇺🇦1st Corps just informed:

Over last 3 days, Corps & adjacent units stopped the🇷🇺advance clearing Hruzke, Rubizhne, Novovodyane, Petrivka, Vesele, Zolotyi Kolodiaz.

🇷🇺Losses 271 KIA, 101 MIA, 13 POWs.

Destroyed/damaged: 1 tank, 2 AFVs, 37 vehicles/Mbikes. https://t.co/dplLKWHy4v pic.twitter.com/ciTvKsIYRp — Dan (@Danspiun) August 15, 2025

Frontverlauf in ISW-Karten

Sumy und Kursk. Institute for the Study of War

Kupjansk und Lyman. Institute for the Study of War