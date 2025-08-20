Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

800 Soldaten eingekesselt Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht

Philipp Dahm

20.8.2025

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel

Ukraine-Gipfel in Washington: Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Verbündeten ins Weisse Haus geladen. Doch vieles bleibt auch nach den Gesprächen unklar. Ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Putin ist zwar geplant. Der ukrainische Präsident zeigt sich bereit, auf Vorbedingungen zu verzichten. Anschliessend soll ein Dreiertreffen mit Trump folgen. Dieser Plan ist jedoch noch nicht fix. Putin hat zwar mehrfach seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Selenskyj erklärt, fordert aber, dass grundlegende Fragen vorher geklärt werden. Ein zentraler Streitpunkt sind die Sicherheitsgarantien. Russland lehnt laut Aussenministerium die Stationierung von NATO-Truppen zur Friedenssicherung nach einem möglichen Waffenstillstand ab. Ein weiterer Knackpunkt sind Gebietsabtretungen. Russland verlangt, dass die Ukraine den Verlust eigener Gebiete für einen Waffenstillstand anerkennt. Selenskyj weist dies mit Verweis auf die Verfassung zurück. Ausserdem bleibt unklar, ob es zunächst eine Waffenruhe geben wird.

19.08.2025

Der Luftkrieg in der Ukraine geht seinen gewohnten, grausamen Gang. Am Boden toben vor allem im Osten kämpfe: Ein mutiger russischer Vorstoss nördlich von Pokrowsk in Donezk ist in einer tödlichen Falle geendet.

Philipp Dahm

20.08.2025, 10:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Luftkrieg zwischen der Ukraine und Russland bestätigen sich die alten Muster immer wieder aufs Neue.
  • Die Ukraine stellt nun einen eigenen Marschflugkörper mit angeblich 3000 Kilometer Reichweite her.
  • Am Boden gibt es nur im Osten der Ukraine Bewegung: Hier ist Russland ein gefährlicher Vorstoss nördlich von Pokrowsk gelungen.
  • In Bildern: Wie Kiew auf die krisensituarion reagiert hat.
Mehr anzeigen

Wie läuft eigentlich der Krieg in der Ukraine?

Im Osten nichts Neues, möchte man schreiben: Während an der Front aktuell nur in wenigen Abschnitten echte Fortschritte gemacht werden, geht der Luftkrieg unbarmherzig weiter.

Russland attackiert dabei weiterhin zivile Ziele wie etwa zuletzt in Charkiw ...

The Russian strike on a residential building in #Kharkiv was deliberate -5 drones approached it from different directions,targeting people who were sleeping at five in the morning. The number of people killed in Kharkiv has risen to 7, including two children. 📹: Kharkiv Mayor Ihor Terekhov

[image or embed]

— Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 18. August 2025 um 12:06

... oder in Saporischschja.

Die Ukraine nimmt dagegen vor allem militärische Ziele ins Visier: Mal attackieren Drohnen einen russischen Konvoi in Kursk und verletzen dabei den russischen Generalleutnant Esedulla Abachew schwer: Angeblich mussten dem Offizier ein Arm und ein Bein amputiert werden.

Ein andermal wird eine Schwarzpulverfabrik in Lesnoi im Oblast Rjasan, die rund 530 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt ist, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Angeblich sind dabei mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Derlei Attacken auf russische Produktionsstätten der Rüstungsindustrie dürften noch zunehmen: So hat Kiew verkündet, dass eine neue Langstrecken-Rakete in Serienproduktion geht.

Sie soll eine Reichweite von 3000 Kilometern haben, bis zu 950 km/h schnell sein und bis zu vier Stunden fliegen können. Dabei soll der Marschflugkörper eine Last von bis zu einer Tonne tragen können.

Russen brechen nördlich von Pokrowsk durch

An der Front gibt es zuletzt nur in wenigen Abschnitten Bewegung. Weder im Oblast Cherson noch in Saporischschja im Süden sind die Russen vorangekommen, noch bei Sumy oder Charkiw im Norden. Dafür brennt es im Osten lichterloh.

So sah die Front bei Pokrowsk am 31. Juli aus:

Zwei Wochen später bietet sich ein völlig anderes Bild:

Den Russen ist ein Durchbruch gelungen wie schon seit Monaten nicht mehr: Östlich von Pokrowsk sind Moskaus Männer viele Kilometer vorgestossen. Sie haben dabei die Landstrasse T0514 erreicht, die Dobropillja mit Kramatorsk verbindet, und bedrohen den ukrainischen Nachschub.

Telegram/DeepStateUA

Laut dem Telegram-Kanal der ukrainischen DeepStete-Website hätten die Russen «seit Wochen» nach einem Schwachpunkt in der Frontlinie gesucht, den es auszunutzen gilt.

Ukrainische Gegenoffensive kesselt angeblich 800 Russen ein

Dabei sind zunächst wenige Männer auf Motorrädern vorgeprescht, haben Orte besetzt und den Weg für weitere schnelle Truppen freigemacht. Dabei sind sie so weit vorangekommen, dass sie die nächsten ukrainischen Verteidigungslinien erreicht haben, die noch nicht besetzt waren.

Die Russen würden diese «ruhig umgehen», um sie «später zu besetzen und zu ihrer eigenen Verteidigung zu nutzen». Dobropillja könnte schneller fallen als Pokrowsk, warnt DeepState am 11. August. Kiew muss umgehend reagieren – und kratzt seine Reserven zusammen.

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los
Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Der YouTube-Kanal <em>Reporting from Ukraine</em> beleuchtet das Geschehen nordöstlich von Pokrowsk im August mit einem <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=DTBkX9g9PVI">Video</a>: Zunächst rücken Motorrad-Truppen entlang einer geschützten Baumreihe nach Norden vor.

Der YouTube-Kanal Reporting from Ukraine beleuchtet das Geschehen nordöstlich von Pokrowsk im August mit einem Video: Zunächst rücken Motorrad-Truppen entlang einer geschützten Baumreihe nach Norden vor.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Sie erreichen dabei die neue Donbas-Verteidigungslinie der Ukrainer, die sie zunächst umgehen und weiter vorrücken. Dabei kommen sie auch in Schussweite der wichtigen Verbindungsstrasse T0514 (gelb gestrichelt).

Sie erreichen dabei die neue Donbas-Verteidigungslinie der Ukrainer, die sie zunächst umgehen und weiter vorrücken. Dabei kommen sie auch in Schussweite der wichtigen Verbindungsstrasse T0514 (gelb gestrichelt).

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Wegen schlechter Kommunikation und fehlender Koordination gehen Kiews Kräfte nur von Sabotagetruppen aus, doch tatsächlich ziehen die Russen Stosstruppen in die Bresche nach, die sie geschlagen haben. Der Vorstoss bedroht mehrere ukrainische Siedlungen in dem Gebiet.

Wegen schlechter Kommunikation und fehlender Koordination gehen Kiews Kräfte nur von Sabotagetruppen aus, doch tatsächlich ziehen die Russen Stosstruppen in die Bresche nach, die sie geschlagen haben. Der Vorstoss bedroht mehrere ukrainische Siedlungen in dem Gebiet.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Kiew muss reagieren – und sammelt seine letzten Reserven, um eine militärische Katastrophe zu verhindern: Das Regiment Asow und weitere Einheiten greifen ein, um die Russen zurückzudrängen, die 18 Kilometer weiter vorgeprescht sind.

Kiew muss reagieren – und sammelt seine letzten Reserven, um eine militärische Katastrophe zu verhindern: Das Regiment Asow und weitere Einheiten greifen ein, um die Russen zurückzudrängen, die 18 Kilometer weiter vorgeprescht sind.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Zunächst stoppt das 1. Angriffsregiment den Vormarsch nach Norden und drängt die russischen Truppen hinter das Dorf Zoltyi Kolodjas zurück. Dabei werden die ukrainischen Verteidigungslinien zurückerobert.

Zunächst stoppt das 1. Angriffsregiment den Vormarsch nach Norden und drängt die russischen Truppen hinter das Dorf Zoltyi Kolodjas zurück. Dabei werden die ukrainischen Verteidigungslinien zurückerobert.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. In einem nächsten Schritt attackieren die 93. selbständig mechanisierte Brigade von Osten her und das Regiment Asow von Westen her die Ausbuchtung in den Flanken ...

In einem nächsten Schritt attackieren die 93. selbständig mechanisierte Brigade von Osten her und das Regiment Asow von Westen her die Ausbuchtung in den Flanken ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. ... und schaffen so zwei eingekesselte Territorien, die allenfalls noch mit Drohnen versorgt werden können. Die russische Führung ...

... und schaffen so zwei eingekesselte Territorien, die allenfalls noch mit Drohnen versorgt werden können. Die russische Führung ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. ... versucht, mit einem Vorstoss nach Westen für Entlastung zu sorgen, was das Regiment Asow unterbindet. Die Drohnen-Spezialisten <em>Madyar's Birds</em> nehmen derweil eine andere Schwachstelle ...

... versucht, mit einem Vorstoss nach Westen für Entlastung zu sorgen, was das Regiment Asow unterbindet. Die Drohnen-Spezialisten Madyar's Birds nehmen derweil eine andere Schwachstelle ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. ... der Russen ins Visier: Bei dem Fluss Kasennyj Torez haben sie keinen festen Übergang gebaut und sind entsprechend unbeweglich und verwundbar.

... der Russen ins Visier: Bei dem Fluss Kasennyj Torez haben sie keinen festen Übergang gebaut und sind entsprechend unbeweglich und verwundbar.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. So können die Drohnen die Zone räumen. Weitere ukrainische Einheiten engen die Russen von Westen her weiter ein. Drei russische Truppenteile sind eingeschlossen.

So können die Drohnen die Zone räumen. Weitere ukrainische Einheiten engen die Russen von Westen her weiter ein. Drei russische Truppenteile sind eingeschlossen.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los
Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Der YouTube-Kanal <em>Reporting from Ukraine</em> beleuchtet das Geschehen nordöstlich von Pokrowsk im August mit einem <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=DTBkX9g9PVI">Video</a>: Zunächst rücken Motorrad-Truppen entlang einer geschützten Baumreihe nach Norden vor.

Der YouTube-Kanal Reporting from Ukraine beleuchtet das Geschehen nordöstlich von Pokrowsk im August mit einem Video: Zunächst rücken Motorrad-Truppen entlang einer geschützten Baumreihe nach Norden vor.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Sie erreichen dabei die neue Donbas-Verteidigungslinie der Ukrainer, die sie zunächst umgehen und weiter vorrücken. Dabei kommen sie auch in Schussweite der wichtigen Verbindungsstrasse T0514 (gelb gestrichelt).

Sie erreichen dabei die neue Donbas-Verteidigungslinie der Ukrainer, die sie zunächst umgehen und weiter vorrücken. Dabei kommen sie auch in Schussweite der wichtigen Verbindungsstrasse T0514 (gelb gestrichelt).

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Wegen schlechter Kommunikation und fehlender Koordination gehen Kiews Kräfte nur von Sabotagetruppen aus, doch tatsächlich ziehen die Russen Stosstruppen in die Bresche nach, die sie geschlagen haben. Der Vorstoss bedroht mehrere ukrainische Siedlungen in dem Gebiet.

Wegen schlechter Kommunikation und fehlender Koordination gehen Kiews Kräfte nur von Sabotagetruppen aus, doch tatsächlich ziehen die Russen Stosstruppen in die Bresche nach, die sie geschlagen haben. Der Vorstoss bedroht mehrere ukrainische Siedlungen in dem Gebiet.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Kiew muss reagieren – und sammelt seine letzten Reserven, um eine militärische Katastrophe zu verhindern: Das Regiment Asow und weitere Einheiten greifen ein, um die Russen zurückzudrängen, die 18 Kilometer weiter vorgeprescht sind.

Kiew muss reagieren – und sammelt seine letzten Reserven, um eine militärische Katastrophe zu verhindern: Das Regiment Asow und weitere Einheiten greifen ein, um die Russen zurückzudrängen, die 18 Kilometer weiter vorgeprescht sind.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. Zunächst stoppt das 1. Angriffsregiment den Vormarsch nach Norden und drängt die russischen Truppen hinter das Dorf Zoltyi Kolodjas zurück. Dabei werden die ukrainischen Verteidigungslinien zurückerobert.

Zunächst stoppt das 1. Angriffsregiment den Vormarsch nach Norden und drängt die russischen Truppen hinter das Dorf Zoltyi Kolodjas zurück. Dabei werden die ukrainischen Verteidigungslinien zurückerobert.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. In einem nächsten Schritt attackieren die 93. selbständig mechanisierte Brigade von Osten her und das Regiment Asow von Westen her die Ausbuchtung in den Flanken ...

In einem nächsten Schritt attackieren die 93. selbständig mechanisierte Brigade von Osten her und das Regiment Asow von Westen her die Ausbuchtung in den Flanken ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. ... und schaffen so zwei eingekesselte Territorien, die allenfalls noch mit Drohnen versorgt werden können. Die russische Führung ...

... und schaffen so zwei eingekesselte Territorien, die allenfalls noch mit Drohnen versorgt werden können. Die russische Führung ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. ... versucht, mit einem Vorstoss nach Westen für Entlastung zu sorgen, was das Regiment Asow unterbindet. Die Drohnen-Spezialisten <em>Madyar's Birds</em> nehmen derweil eine andere Schwachstelle ...

... versucht, mit einem Vorstoss nach Westen für Entlastung zu sorgen, was das Regiment Asow unterbindet. Die Drohnen-Spezialisten Madyar's Birds nehmen derweil eine andere Schwachstelle ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. ... der Russen ins Visier: Bei dem Fluss Kasennyj Torez haben sie keinen festen Übergang gebaut und sind entsprechend unbeweglich und verwundbar.

... der Russen ins Visier: Bei dem Fluss Kasennyj Torez haben sie keinen festen Übergang gebaut und sind entsprechend unbeweglich und verwundbar.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russischer Vorstoss bei Pokrowsk geht nach hinten los. So können die Drohnen die Zone räumen. Weitere ukrainische Einheiten engen die Russen von Westen her weiter ein. Drei russische Truppenteile sind eingeschlossen.

So können die Drohnen die Zone räumen. Weitere ukrainische Einheiten engen die Russen von Westen her weiter ein. Drei russische Truppenteile sind eingeschlossen.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Nach Angaben des Regiments Asow sind bei dem ukrainischen Gegenangriff 271 Russen getötet, 101 sollen verletzt worden und 13 gefangengenommen worden sein. Viel wichtiger: 800 Gegner sind angeblich eingekesselt.

Frontverlauf in ISW-Karten

Sumy und Kursk.
Sumy und Kursk.
Institute for the Study of War
Kupjansk und Lyman.
Kupjansk und Lyman.
Institute for the Study of War
Toretsk und Kostjantyniwka.
Toretsk und Kostjantyniwka.
Institute for the Study of War

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. Weisses Haus: Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu +++ Dreiertreffen mit Trump in Budapest?

Ukraine-TickerWeisses Haus: Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu +++ Dreiertreffen mit Trump in Budapest?

Meistgelesen

Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht
Geschäftsmann (44) vergewaltigt Mädchen (15) in Swiss-Maschine – verurteilt
So zerlegt Donald Trump die US-Demokratie
So äussern sich die norwegischen Royals zur Anklage von Marius Borg Høiby
Sturm-Absage sorgt für Verwirrung – Besucher klagen über späte Infos