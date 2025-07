In der Basis ist unter anderem das U-Boot «Kaiser Alexander III» stationiert. Wikimedia Commons

Nach dem schweren Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka sind grosse Tsunamiwellen auf die Küste getroffen. Besonders im Fokus steht eine Militärbasis mit atomar bewaffneten U-Booten.

Ein Erdbeben der Stärke 8,8 hat am Mittwochmorgen die russische Pazifikküste bei Kamtschatka erschüttert – eines der schwersten der letzten 100 Jahre. Die Wucht des Bebens löste einen Tsunami aus, der bereits Teile der Inselkette der Kurilen überflutete, darunter die Stadt Sewero-Kurilsk.

Doch der Tsunami bedroht nicht nur zivile Siedlungen. Nur rund 110 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt Wiljutschinsk – Standort der bedeutendsten russischen U-Boot-Basis im Pazifik, auch bekannt als «Hornissennest». Hier sollen mehrere nuklear betriebene U-Boote stationiert sein, darunter auch modernste Modelle wie die 2022 in Dienst gestellte «Kaiser Alexander III».

Ob und in welchem Ausmass die Flutwellen Schäden an der Basis oder an den dort untergebrachten Atom-U-Booten verursacht haben, ist derzeit unklar. Der Vergleich mit der weiter entfernten, aber stark betroffenen Stadt Sewero-Kurilsk lässt jedoch Bedenken aufkommen.

Seit 1904 in Betrieb

Der Marinestützpunkt in Wiljutschinsk gehört zu den ältesten des Landes – er wurde bereits 1904 in Betrieb genommen. Die Pazifikflotte hat laut Medienberichten in den letzten Jahren wieder aufgerüstet. Unter anderem wurden zwei neue Atom-U-Boote in die Region verlegt. Trotzdem stammen viele Einheiten noch aus Sowjetzeiten.

Wie das australische Verteidigungsministerium und das «U.S. Naval Institute» berichten, wurde die Flotte lange vernachlässigt – viele Boote wurden nach dem Kalten Krieg ausgemustert, Ersatz blieb teilweise aus. In einem laufenden Modernisierungsprogramm bis 2027 sei die Pazifikflotte nur am Rande berücksichtigt worden.

Für Russland ist die Flotte strategisch wichtig: Neben nuklearer Abschreckung soll sie auch russische Präsenz im Pazifik markieren – besonders mit Blick auf Japan und China, die ihrerseits militärisch aufgerüstet haben.

Ob Putins «Hornissennest» nun beschädigt wurde, ist nicht klar. Eine Bestätigung oder Entwarnung durch offizielle Stellen steht allerdings noch aus.