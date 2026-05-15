Schockmoment in der Ukraine: Russische Drohne trifft UNO-Auto Ein klar gekennzeichnetes Fahrzeug der Vereinten Nationen ist in der ukrainischen Stadt Cherson von einer russischen Drohne getroffen worden. Verletzt wurde niemand, doch die Attacke sorgt für Kritik. 15.05.2026

Ein klar gekennzeichnetes Fahrzeug der Vereinten Nationen ist in der ukrainischen Stadt Cherson von einer russischen Drohne getroffen worden. Verletzt wurde niemand, doch die Attacke sorgt für Kritik.

Am 14. Mai liefern Mitarbeiter*innen des OCHA, des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, in der ukrainischen Stadt Cherson mit einem Geländewagen Lebensmittel und Solarlampen aus.

Doch auf dem Weg dorthin wird das Fahrzeug, das klar als UN-Auto gekennzeichnet ist, plötzlich von einer russischen Drohne getroffen. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich der Leiter des OCHA-Büros in der Ukraine sowie acht weitere Mitarbeiter in den Fahrzeugen.

Wolodymyr Selenskyj verurteilt Vorfall

Es gab keine Verletzten oder Toten. Alle Beteiligten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt. In Cherson leben viele Zivilisten, vor allem ältere Menschen, die dringend Hilfe benötigen und ständigen Angriffen ausgesetzt sind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Vorfall scharf. Er betonte, dass die russischen Streitkräfte aufgrund der deutlichen Kennzeichnung ganz genau gewusst haben mussten, welches Fahrzeug sie ins Visier nahmen. Seitens der Regionalverwaltung wurde der Angriff als schwerer Bruch des Völkerrechts eingestuft.

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