Butter in Russland ist teuer geworden, deshalb wird er oftmals geklaut. Läden greifen zu Sicherheitsmassnahmen. X

Die Inflation in Russland treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe. So auch die Butterpreise. Diese sind inzwischen so hoch, dass sie häufig gestohlen werden. Läden sperren sie deshalb weg.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Inflation in Russland lag im Oktober bei 8,6 Prozent.

Vor allem der Preis für Butter ist stark gestiegen – um 25,7 Prozent.

Die Preiserhöhung führte dazu, dass die Butter aus den Kühlregalen geklaut wurde.

Supermärkte reagierten darauf, nun wird die Butter in verschliessbaren Boxen verkauft. Mehr anzeigen

In Russland lag die Inflationsrate im Oktober bei 8,6 Prozent. Besonders stark davon betroffen ist Butter. Laut dem russischen Statistikamt ist der Preis für ein Stück Butter seit Dezember 2023 um 25,7 Prozent gestiegen, wie T-Online schreibt.

Die starke Preiserhöhung führte dazu, dass Menschen Butter aus den Kühlregalen stehlen, da sie sich das Produkt nicht mehr leisten können. Daraufhin mussten die Supermärkte reagieren: Einige bewahren die Butter nun in Kühlschränken an den Kassen auf, andere sichern sie in verschliessbare Boxen oder haben sie komplett weggesperrt.

Russland importiert Butter

Um die steigenden Preise abzufedern, greift Russland bei den Butterimporten auf die Vereinigten Arabischen Emiraten und auf die Türkei zurück. Auch ihr wichtigster Butterlieferant Belarus hat seinen Export in das Nachbarland erhöht.

Doch ein Hindernis gibt es: Der Import von Butter aus Lateinamerika ist zurückgegangen, was laut Behördenangaben auch mit den Auswirkungen westlicher Sanktionen zusammenhängt.

Doch nicht nur Russland leidet unter den hohen Butterpreisen, sondern auch viele europäische Länder. Grund dafür: der gesunkene Fettgehalt in der Rohmilch, der die Butterproduktion erschwert. Die genauen Ursachen dafür sind jedoch noch nicht ganz erforscht. Aber Experten führen dies auf mehrere Faktoren zurück: eine veränderte Fütterung mit mehr Kraftfutter und weniger Gras, Stress bei den Tieren, hohe Temperaturen und die gesteigerte Milchleistung pro Kuh, die den Fettgehalt der Milch beeinflussen könnte.