USA reagieren sofort Russische Langstreckenbomber vor Alaska aufgetaucht

Sven Ziegler

25.9.2025

Mehrere russische Langstreckenbomber Tu-95 sollen vor Alaska aufgetaucht sein. (Archivbild)
Mehrere russische Langstreckenbomber Tu-95 sollen vor Alaska aufgetaucht sein. (Archivbild)
Yuri Kochetkov/epa/dpa

Kampfflugzeuge der USA und Kanadas haben nahe Alaska vier russische Militärmaschinen identifiziert und begleitet. Die Flugzeuge drangen nicht in den Luftraum der beiden Länder ein, sorgten aber erneut für Spannung.

Sven Ziegler

25.09.2025, 15:23

25.09.2025, 15:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei russische Bomber vom Typ Tu-95 und zwei Su-35-Kampfjets wurden nahe Alaska gesichtet.
  • Norad schickte Aufklärungs- und Kampfflugzeuge, um die Maschinen abzufangen.
  • Die russischen Jets blieben im internationalen Luftraum, sorgten aber für erneute Provokationen.
Mehr anzeigen

Das nordamerikanische Luft- und Weltraumkommando Norad hat am Mittwoch russische Militärflugzeuge in der Luftverteidigungszone vor Alaska entdeckt und verfolgt. Nach Angaben von Norad handelte es sich um zwei Bomber des Typs Tu-95 und zwei Su-35-Kampfjets.

Zur Identifizierung und Begleitung wurden ein E-3-Aufklärungsflugzeug, vier F-16-Jets sowie vier Tankflugzeuge vom Typ KC-135 eingesetzt. «Die russischen Militärflugzeuge blieben im internationalen Luftraum und drangen nicht in den Hoheitsraum der USA oder Kanadas ein», erklärte Norad.

Keine unmittelbare Bedrohung

Eine Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) umfasst internationalen Luftraum, in dem Flugzeuge zum Schutz der nationalen Sicherheit sofort gemeldet und identifiziert werden müssen. Genau diese Vorschrift hätten die russischen Maschinen missachtet, hiess es.

Solche Begegnungen seien nicht ungewöhnlich, betonte Norad. Allerdings häuften sich zuletzt die Vorfälle mit russischen Flugzeugen in der Nähe von NATO-Gebieten. Erst vor wenigen Tagen waren zwei Jets in den estnischen Luftraum eingedrungen. Auch über der Ostsee musste die Bundeswehr jüngst ein russisches Aufklärungsflugzeug abfangen.

Die USA und Kanada werten die Manöver nicht als unmittelbare Bedrohung, sehen darin aber eine erneute Provokation Moskaus.

