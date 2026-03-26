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Tödlicher Irrtum bei Moskau Russische Luftabwehr schiesst Youtuber-Piloten ab

Dominik Müller

26.3.2026

Luftfahrt-Youtuber Pawel Koschkin ist bei einem Zwischenfall nahe Moskau getötet worden.
Luftfahrt-Youtuber Pawel Koschkin ist bei einem Zwischenfall nahe Moskau getötet worden.
Instagram/koshkinpa

Nahe Moskau ist ein Kleinflugzeug von der eigenen Luftabwehr fälschlich als feindliche Drohne identifiziert und abgeschossen worden. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Dominik Müller

26.03.2026, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein russisches Kleinflugzeug wurde nahe Moskau offenbar irrtümlich von der eigenen Luftabwehr abgeschossen.
  • Beim Vorfall sind zwei Menschen gestorben.
  • Grund soll eine Verwechslung mit einer ukrainischen Drohne gewesen sein.
Mehr anzeigen

Ein Fehler der russischen Luftabwehr hat offenbar zwei Menschen das Leben gekostet. Ein Kleinflugzeug wurde nahe Moskau mit einer ukrainischen Drohne verwechselt und abgeschossen, wie die kremlkritische exil-russische Online-Plattform «Mediazona» berichtet.

Demnach kamen der russische Luftfahrt-Youtuber Pawel Koschkin und sein Gast vergangenen Freitag ums Leben. Ihr einmotoriges Flugzeug vom Typ Alto NG wurde südöstlich von Moskau bei Kolomna getroffen und stürzte ab.

Der Absturzort liegt in der Nähe einer Fabrik, die Iskander-Raketen produziert – Waffen, die Russland im Ukraine-Krieg regelmässig einsetzt. In der Region herrscht deshalb erhöhte Alarmbereitschaft wegen ukrainischer Drohnenangriffe. Laut Behörden wurden in jener Nacht 27 Drohnen rund um Moskau abgefangen. Ob in Fabriknähe auch ein Flugverbot gilt, ist unbekannt.

Behörden halten sich bedeckt

Experten gehen gemäss Bericht davon aus, dass das Flugzeug von einer Luftabwehrrakete getroffen wurde. Augenzeugen berichteten von einer Explosion und einer Rauchwolke am Himmel. Offiziell bestätigten die Behörden zwar den Absturz mit zwei Todesopfern, nannten aber keine Ursache.

Koschkin war gemäss «Mediazona» ein erfahrener Privatpilot und betrieb einen YouTube-Kanal über Leichtflugzeuge. Er hinterlässt eine schwangere Ehefrau und ein zweijähriges Kind.

«Niemand hat Dummheit des Militärs auf der Rechnung»

Auch der in Frankreich lebende russische Luftfahrt-Blogger Igor Wolkow attestiert Koschkin in einem Facebook-Beitrag, immer mit eingeschaltenem Transponder und dem Flugplan entsprechend geflogen zu sein. «Aber niemand hat die Dummheit des Militärs auf der Rechnung», schreibt Wolkow. Soldaten hätten einfach auf den Knopf gedrückt. An Koschkin gerichtet schreibt er: «Mögest du einen ewigen Flug haben...»

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs häufen sich sogenannte «Friendly Fire»-Zwischenfälle. Immer wieder werden eigene Flugzeuge fälschlich als feindliche Drohnen erkannt. Nach Recherchen des Portals «The Insider» gingen seit 2022 mindestens 17 russische Flugzeuge durch Eigenbeschuss verloren.

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