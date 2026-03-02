«Vorbote des 3. Weltkriegs» – so lesen russische Medien die Nahost-Eskalation

Russische Medien vertreten eine klare Meinung zur Eskalation im Nahen Osten. Keystone / Screenshot / Bildmontage blue News

Russische Tageszeitungen zeichnen ein düsteres Bild der Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran. Von einem «gezielten Akt militärischer Aggression» ist die Rede – und von einem möglichen Vorboten eines dritten Weltkriegs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russische Medien sprechen von einem «heimtückischen» Angriff der USA und Israels auf Iran und stellen die Legitimität des Westens infrage.

Experten warnen vor dem «Beginn vom Ende» der bestehenden Weltordnung und sehen das Völkerrecht ausgehöhlt.

Moskau gibt Washington und Tel Aviv die «volle Verantwortung» für die Folgen der Eskalation im Nahen Osten. Mehr anzeigen

In russischen Leitmedien wird die Eskalation im Nahen Osten als historischer Wendepunkt interpretiert. Die regierungsnahe Zeitung «Rossijskaja Gaseta» bezeichnet die Angriffe Israels und der USA auf den russischen Verbündeten Iran als «heimtückisch». Die Hoffnung Washingtons und Tel Avivs auf einen raschen Regimewechsel habe sich nicht erfüllt. Zwar habe US-Präsident Donald Trump erklärt, er habe bereits «gute Kandidaten» für die Führung Irans im Blick und nun werde es «leichter zu verhandeln». Doch Anzeichen für einen Machtwechsel gebe es nicht.

Deutlich schärfer formuliert es die Zeitung «Moskowski Komsomolez» (MK). Dort ist von einem «unprovozierten Angriff» die Rede, der das Völkerrecht missachte und die UNO weiter diskreditiere. «Die USA haben, das zeigen sie einmal mehr, keinen Respekt vor dem Völkerrecht», schreibt die Zeitung. Der Philosoph Oleg Schewtschenko spricht im Interview von einer Zeitenwende. Der aktuelle Krieg sei «nicht das Ende der post-jalta’schen Weltordnung», aber «zweifellos der Abschluss der Anfangsphase ihres Abbaus im Vorfeld eines grossen, echten Weltkriegs».

Besonders drastisch wird Schewtschenko, wenn er die Lage mit einem Begräbnis vergleicht. «Der Sargdeckel ist zu, alle Nägel sind eingeschlagen, aber der Tote ist noch nicht ins Grab gelassen worden», sagt er über die bestehende Weltordnung. Die Totengräber würden noch beraten, «zu welcher Musik die verstorbene Ordnung beerdigt wird».

Kritik an Trump

Russlands Aussenministerium bezeichnet die Operation der USA und Israels laut «Rossijskaja Gaseta» als «gezielten und unprovozierten Akt militärischer Aggression und Verrat an der Diplomatie». Moskau gebe Washington und Tel Aviv die «volle Verantwortung» für die Folgen der Nahostkrise.

Auch die Zeitung «Iswestija» beschreibt den Konflikt als weit mehr als eine «punktuelle Aktion». Aus einer angekündigten «präventiven Selbstverteidigung» sei innerhalb von zwei Tagen ein umfassender regionaler Konflikt geworden. Experten bezweifeln dort, dass Luftangriffe einen Regimewechsel bewirken könnten. «Es ist unmöglich, eine Regierung mit Bombardierungen zu stürzen. So funktioniert das nicht», sagt der Nahost-Experte Alexander Kargin.

Der US-Politologe Peter Kuznick wird mit der Aussage zitiert, die «nukleare Bedrohung» sei nur ein Vorwand gewesen. Es handle sich um eine «gewünschte Wahl-Kriegführung». Im Weissen Haus dominiere offenbar das Prinzip «bombardieren statt reden».

UNO blockiert, Welt gespalten

Die russischen Medien betonen zudem die Blockade im UNO-Sicherheitsrat. Generalsekretär António Guterres habe zwar zur sofortigen Deeskalation aufgerufen, doch ein Konsens sei nicht zustande gekommen. Während die USA von «präventiven Massnahmen» sprechen, bezeichne Teheran die Angriffe als illegal.

Gleichzeitig warnen russische Kommentatoren vor massiven wirtschaftlichen Folgen, insbesondere im Zusammenhang mit einer möglichen Blockade der Strasse von Hormus. Diese würde laut «Iswestija» einen globalen Energieschock auslösen.

«Moskowski Komsomolez» zeichnet am Ende zwei mögliche Zukunftsbilder. Entweder gelinge es den grossen Mächten, sich doch noch auf verbindliche Regeln zu einigen, was als weniger wahrscheinlich gilt. Oder es komme zu einer weiteren Eskalation mit dramatischen, «sehr blutigen» Folgen und letztlich zu einem dritten Weltkrieg.

Die Hoffnung, so heisst es, bleibe, dass dieses Szenario Stoff für einen dystopischen Blockbuster bleibe – «und nicht für die reale nahe Zukunft der Welt».