Russische Polizisten quittieren reihenweise den Dienst

Die russische Polizei soll in der Krise stecken. Eine Mutter geht mit ihrem Kind an einem Polizeiauto vorbei auf dem Roten Platz in Moskau im Januar 2023. (Symbolbild) KEYSTONE

Mehr und mehr russische Polizist*innen quittieren ihren Dienst. Als Gründe geben sie schlechte Bezahlung, Korruption und Überforderung an. Kein Wunder, wird in vielen Regionen dringend neues Personal gesucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Anzahl Polizist*innen in Russland ist rückläufig.

Hauptursache für die vielen Kündigungen seien tiefe Löhne und der hohe Druck, Fälle möglichst schnell abzuschliessen, wie ehemalige Beamten der BBC berichten.

Aufgrund der knappen Ressourcen bleiben manchmal sogar Notrufe unbeantwortet.

Der Krieg in der Ukraine verstärkt das Problem: Für die besetzen ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk werden rund 40'000 zusätzliche Beamte benötigt. Mehr anzeigen

Die Polizei ist eine wichtige Stütze des Systems Putin. Aber diese wackelt seit geraumer Zeit: Die russische Polizei hat seit Jahren mit einer Kündigungswelle zu kämpfen. Abgänge können nur schwer oder gar nicht kompensiert werden.

Hauptgrund dafür sei das niedrige Gehalt, wie die BBC berichtet. «Die Löhne sind viel zu tief und werden nicht an die Inflation angepasst», sagt ein ehemaliger Polizeibeamter. Er arbeitet nun als Taxifahrer – und verdient das Doppelte seines früheren Gehalts.

Während die Anzahl Polizist*innen sinkt, steigt der Druck auf die Verbliebenen im Dienst. Das hat ernsthafte Folgen für die Bevölkerung. Die BBC berichtet von mehreren Situationen, in denen die Polizei trotz zahlreicher Notrufe gar nicht erst aufgetaucht ist.

Knappe Ressourcen fördern Korruption

Besonders tragisch verlief ein Fall in der sibirischen Region Kemerowo: Im Januar 2020 brachen besorgte Nachbarn in eine Wohnung ein, nachdem aus dieser stundenlang Schreie einer Frau zu hören waren. Sie kamen zu spät: Die junge Frau war bereits tot, ermordet von ihrem Ex-Freund. Die Polizei war trotz der sieben Notrufe nicht am Tatort erschienen.

Die knappen Ressourcen innerhalb der Behörde fördern laut ehemaligen Polizisten ein Klima der Korruption. Weil der Druck gross sei, offene Fälle schnell abzuschliessen, würden Beweise gefälscht und Geständnisse aus Verdächtigen «herausgeprügelt».

Der Krieg in der Ukraine erschwert die Lage zusätzlich: Nach Angaben des Innenministeriums benötigt Russland allein in Donezk und Luhansk rund 40'000 zusätzliche Polizeikräfte. Also in jenen Gebieten der Ukraine, die teilweise von Russland besetzt sind.

Zu Beginn hatte der Krieg die Kündigungswelle etwas abgeschwächt. Russische Polizisten sind von der Einberufung zum Militärdienst ausgenommen. Einige hätten ihren Job deshalb behalten, um nicht kämpfen zu müssen. Mittlerweile schreckt aber auch ein möglicher Marschbefehl Abwanderungswillige nicht mehr zurück.

Trotz der vielen Abgänge verfügt Russland über eines der grössten Polizeikorps weltweit. Nach Angaben des russischen Innenministeriums wachen 900'000 Beamte über eine Bevölkerung von rund 144 Millionen. Auf 100'000 Einwohner kommen fast 630 Beamte – mehr als doppelt so viele wie in den USA oder im Vereinigten Königreich.