Mulga147

...und Lawrow, Putins Obera...lecker, wird dann wieder nach Afrika reisen und sich mit den dortigen Machthabern zu einer Märchenstunde treffen und ihnen erzählen, wie der böse Westen Russland daran hindert ihnen Nahrungsmittel zu liefern. Die ganze Entourage Putins ist ein verlogener Haufen!

Erdogan tanzt auf mehreren Hochzeiten und gibt sich gerne als grosser Staatsmann. Er will in die EU, ist bei Entscheidugen der NATO das Zünglein an der Waage, hat mit der Bosporus Passage ein weiteres Ass im Ärmel. Dass die Kurden in der Türkei keinerlei Rechte haben interessiert hier fast niemanden mehr weil Erdogan die Konflikte im eigenen Land mit seiner weltmännischen Politik geschickt in den Hintergrund verdrängt. Mit seiner Rethorik hat er vor allem die türkischen Staatsangehörigen die in Europa leben hinter sich gebracht. Es ist nur zu hoffen dass die nächste Generation von Politikern keine Narzisten wie Putin, Erdogan oder Orban hervorbringt!