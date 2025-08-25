  1. Privatkunden
Eliteeinheit unter Verdacht Russische Soldaten schiessen aufeinander und kassieren so Millionen

Sven Ziegler

25.8.2025

Die russischen Soldaten müssen nun vor Gericht.
Die russischen Soldaten müssen nun vor Gericht.
X/ TASS

Ein aufsehenerregender Betrugsfall erschüttert die russische Armee: Dutzende Soldaten sollen sich absichtlich gegenseitig verletzt haben, um Millionen an Entschädigungen zu kassieren. Auch hochrangige Offiziere sind in den Skandal verwickelt.

Redaktion blue News

25.08.2025, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mindestens 35 Soldaten der russischen Armee sollen absichtlich Verwundungen fingiert haben
  • Im Zentrum der Ermittlungen steht die 83. Luftsturm-Brigade, eine Eliteeinheit im Ukraine-Krieg
  • Zwei Offiziere gestanden ihre Rolle – einer von ihnen war zuvor in Russland als Kriegsheld gefeiert worden
Mehr anzeigen

Die russische Armee wird von einem massiven Betrugsskandal erschüttert. Wie unter anderem die Zeitung Kommersant, die «Helsinki Times» und Fox News berichten, sollen mindestens 35 Soldaten absichtlich aufeinander geschossen haben, um staatliche Entschädigungszahlungen zu erschleichen. Der Schaden beläuft sich auf über 200 Millionen Rubel – rund 2,1 Millionen Euro.

Im Fokus der Ermittlungen steht die 83. Luftsturm-Brigade, eine Eliteeinheit, die auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wurde. Die Soldaten sollen sich in ungefährliche Körperregionen geschossen haben, um Verwundungen vorzutäuschen. So konnten sie angeblich Entschädigungen von bis zu 3 Millionen Rubel (rund 32'000 Euro) pro Person kassieren.

Offiziere als Drahtzieher

Zwei hochrangige Offiziere gelten als Hauptverdächtige: Oberst Artem Gorodilov und Oberstleutnant Konstantin Frolov. Beide wurden bereits im Sommer 2024 festgenommen. Frolov, bekannt als «der Henker» und in russischen Staatsmedien zuvor als Held gefeiert, soll seine Untergebenen sogar angewiesen haben, ihn selbst in «ungefährliche Regionen» zu schiessen. Er steht zusätzlich wegen Bestechung und illegalem Waffenbesitz vor Gericht.

Auch Gorodilov ist kein Unbekannter: Er führte zuvor ein Regiment, das nach internationalen Berichten in Kriegsverbrechen in Butscha verwickelt gewesen sein soll. Wegen dieser Vorwürfe steht er bereits auf der US-Sanktionsliste. Nun drohen ihm weitere Anklagen wegen grossangelegten Betrugs.

Aufgedeckt wurde das System durch die Aussage eines Brigade-Mitglieds bei einer Militär-Ermittlungsbehörde in St. Petersburg. Dieser beschrieb detailliert, wie Verwundungen gefälscht und Zahlungen erschlichen wurden – und brachte so die Ermittlungen ins Rollen.

«Putin wird sprechen, wenn es ihm mehr nützt als zu kämpfen»

«Putin wird sprechen, wenn es ihm mehr nützt als zu kämpfen»

Der Eindruck nach dem Treffen zwischen Trump und Selenskyj in Washington: Ein Waffenstillstand oder gar Frieden im russischen Angriffskrieg ist nicht wirklich näher gerückt. Oder? Nachgefragt bei Politikwissenschaftler Moritz Weiss. 

19.08.2025

