Russische und chinesische Bomber vor US-Küste aufgetaucht

Vor der Küste Alaskas sind russische und chinesische Langstreckenbomber gesichtet worden. Die USA und Kanada reagierten. Ein Video zeigt die Konfrontation aus Sicht des russischen Jets.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei russische und zwei chinesische Langstreckenbomber sind vor Alaska aufgetaucht.

Daraufhin stiegen Kampfflugzeuge der USA und Kanadas auf. Mehr anzeigen

In der Nähe Alaskas sind zwei russische und zwei chinesische Langstreckenbomber gesichtet worden. Daraufhin seien am Mittwoch (Ortszeit) Kampfflugzeuge der USA und Kanadas aufgestiegen, teilte deren gemeinsame Luftraumüberwachung Norad mit. Die Aktion der Russen und Chinesen mit Maschinen des Typs Tu-95 beziehungsweise H-6 sei nicht als Bedrohung wahrgenommen worden. Die Norad behalte die Lage um Nordamerika im Auge und werde auf die Anwesenheit von Rivalen mit Präsenz reagieren.

Während das russische Militär seit langem im Nordpazifik aktiv ist, hat sich China in den vergangenen Jahren als neuer Akteur etabliert, dessen Marine und Luftwaffe immer weiter von den Küsten des Landes entfernt Präsenz zeigen. Zuletzt waren vor zwei Wochen vier chinesische Marineschiffe in internationalen Gewässern in der Nähe Alaskas aufgekreuzt. Sie befanden sich laut US-Küstenwache in internationalen Gewässern, aber innerhalb der exklusiven Wirtschaftszone der USA, die sich 370 Kilometer von den Küsten entfernt erstreckt.

Das japanische Militär zeigt sich zunehmend besorgt über gemeinsame Übungen Chinas und Russlands mit Schiffen und Kampfflugzeugen, die es als potenzielle Bedrohung für die Sicherheit Japans und der Region betrachtet. Im Dezember wurde eine Flotte russischer und chinesischer Kampfflugzeuge über den Gewässern zwischen Japan und Korea gesichtet, darunter Tu-95 und H-6, wie das japanische Verteidigungsministerium mitteilte.

