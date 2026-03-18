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Drohende Umweltkatastrophe Russisches Geisterschiff treibt als tickende Zeitbombe im Mittelmeer

Adrian Kammer

18.3.2026

Tickende Zeitbombe im Mittelmeer: Warum niemand das russische Geisterschiff bergen will

Tickende Zeitbombe im Mittelmeer: Warum niemand das russische Geisterschiff bergen will

Ein russischer Tanker treibt nach einem Brand führerlos durchs Mittelmeer. Mit mehr als 700 Tonnen Schweröl und Diesel an Bord wächst in Malta und Italien die Sorge vor einer Umweltkatastrophe.

18.03.2026

Ein russischer Tanker treibt nach einem Brand führerlos durchs Mittelmeer. Mit mehr als 700 Tonnen Schweröl und Diesel an Bord wächst in Malta und Italien die Sorge vor einer Umweltkatastrophe.

Adrian Kammer

18.03.2026, 16:16

Ein manövrierunfähiges Tankschiff treibt seit dem 2. März führerlos durchs Mittelmeer und sorgt bei den umliegenden Ländern für wachsende Nervosität. Der russische Tanker «Arctic Metagaz» war auf dem Weg nach Ägypten und wurde durch einen Brand schwer beschädigt. Russland zufolge hat die Ukraine das Schiff angegriffen.

Tanker zeigt deutliche Schlagseite

Die Besatzung wurde evakuiert. Entgegen ersten Meldungen ist das Schiff nicht gesunken und treibt mittlerweile unbemannt zwischen Libyen, Italien und Malta. An Bord befinden sich über 700 Tonnen Schweröl und Diesel, und der Tanker zeigt deutliche Schlagseite. Sollte er sinken oder explodieren, droht eine Umweltkatastrophe.

Malta und Italien überwachen das Schiff rund um die Uhr und haben eine Sperrzone eingerichtet. Einsatzkräfte und Schlepper stehen bereit, doch ein Eingreifen gilt als riskant, die Kosten wären hoch, und der Aufwand wäre gross.

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