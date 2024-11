Russisches TV zeigt Nacktbilder von Melania Trump

Bericht: Trump rät Putin von Eskalation in der Ukraine ab

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und dabei über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Trump habe Putin geraten, den Krieg in der Ukraine nicht zu eskalieren, berichtet die «Washington Post» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

11.11.2024