  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grossmanöver «Sapad 2025» Putin startet Militärübung mit neuer Atomwaffe – Europa fürchtet Eskalation

dpa

12.9.2025 - 06:58

Am Sapad-Manöver 2021 waren 200 000 Soldaten aus Russland und Belarus beteiligt. (Archivbild)
Am Sapad-Manöver 2021 waren 200 000 Soldaten aus Russland und Belarus beteiligt. (Archivbild)
Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Gemeinsame Militärübungen Moskaus und Minsks sind nicht neu. Doch die bislang letzte war einer der Schritte in den Ukraine-Krieg. Warum die Lage auch diesmal gespannt ist.

DPA

12.09.2025, 06:58

12.09.2025, 07:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russland und Belarus führen die Grossübung «Sapad 2025» mit rund 43.000 Soldaten durch.
  • Polen hat seine Grenze zu Belarus geschlossen und den Luftraum mit Lettland gesperrt.
  • Trainiert wird auch mit der neuen nuklearfähigen Mittelstreckenrakete Oreschnik.
Mehr anzeigen

In unmittelbarer Nähe zu EU und Nato beginnen Russland und sein Verbündeter Belarus am Freitag ihr grossangelegtes strategisches Manöver Sapad 2025 (Westen 2025). Die Übung bis zum 16. September findet in beiden Ländern statt. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, erwartet die Beteiligung von 13.000 Soldaten in Belarus und weiteren 30'000 auf russischem Gebiet. 

Die grosse Militärübung Sapad findet alle vier Jahre statt. Dabei nutzte Russland die vorhergehende Übung Sapad 2021, um Waffen und schweres Gerät zu verlegen für den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.

Nachbar Polen ist besorgt

In der gespannten Lage wegen des andauernden Krieges ist der Anrainer Polen besorgt und hat für die Zeit des Manövers seine Grenze zu Belarus geschlossen. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Wegen des Eindringens russischer Drohnen nach Polen am Mittwoch hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt.

Das belarussische Militär hat aber schon im Mai mitgeteilt, dass einige geplante Übungsteile gestrichen und andere tiefer ins Landesinnere verlegt werden sollen. Verteidigungsminister Viktor Chrenin bestätigte aber, dass für den Einsatz von Atomwaffen und der neuen nuklearfähigen Mittelstreckenrakete Oreschnik aus Russland trainiert werde.

Moskau und Minsk haben sich ihrerseits besorgt gezeigt wegen eines grossen Manövers in Polen Anfang September mit etwa 30'000 Soldaten.

Meistgelesen

Schwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt
Amerikas wahre Gefahr lauert im Innern
«Team Putin»: Trump-Kritik bringt brisante Wendung in Lanz-Debatte
Jetzt kennt Putin die Schwächen der Nato-Luftabwehr
Ermittler veröffentlichen neues Video – springt hier der Attentäter vom Dach?

Mehr aus dem Ressort

Mitarbeiter schwer verletzt. Schwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt

Mitarbeiter schwer verletztSchwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt

Unfall im Süden Deutschlands. Bub (10) stürzt mit Velo und wird von Eisenstange durchbohrt

Unfall im Süden DeutschlandsBub (10) stürzt mit Velo und wird von Eisenstange durchbohrt

Nato-Bodentruppen in der Ukraine?. «Team Putin»: Trump-Kritik bringt brisante Wendung in Lanz-Debatte

Nato-Bodentruppen in der Ukraine?«Team Putin»: Trump-Kritik bringt brisante Wendung in Lanz-Debatte