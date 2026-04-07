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Milliarden-Einnahmen «Russland der grosse Gewinner des Krieges im Nahen Osten»

dpa

7.4.2026 - 06:57

Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht

Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht

Geplante Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland – unter diesem schweren Verdacht stehen drei Männer, gegen die am Dienstag in Stuttgart der Prozess begonnen hat. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes gehandelt zu haben. Ziel sollen Brandanschläge auf Transportwege eines Paketdienstleisters gewesen sein. Ein Verdächtiger wurde im Kanton Thurgau verhaftet.

20.03.2026

Je länger die Sperrung der Strasse von Hormus dauert, desto mehr profitiert die Rohstoffmacht Russland von steigenden Preisen. Die Deutsch-Russische Auslandskammer hat ausgerechnet, was das bedeutet.

DPA

07.04.2026, 06:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Russland ist damit der grosse Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten», sagt der Chef der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer.
  • Monatlich macht Russland derzeit 9,22 Milliarden Franken mehr Gewinne durch den Verkauf von Rohstoffen.
  • «Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren», heisst es weiter.
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Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Strasse von Hormus mit seinen Rohstoffexporten hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen.

Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro (9,22 Milliarden Franken), teilte die Kammer mit. «Russland ist damit der grosse Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten», sagt Matthias Schepp, der Vorstandsvorsitzende der Kammer, der Deutschen Presse-Agentur.

Russland profitiert von den gestiegenen Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, weil es andere Exportrouten nutzt. Das alles könnte «Russland einen unverhofften Geldsegen in historischem Ausmass bescheren», wie Schepp in Moskau sagt.

Allein bei einem anhaltenden Ölpreis von etwa 100 US-Dollar kann Russland demnach mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsplan von 71,8 Milliarden US-Dollar (56,3 Milliarden Franken) jährlich rechnen.

50 Milliarden Mehreinnahmen pro Jahr

Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg zum Wochenstart auf mehr als 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das sind fast 40 Dollar mehr als vor Beginn des Krieges.

Der russische Haushalt ist zu grossen Teilen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig, aktuell sind 59 Dollar je Barrel im Etat zugrunde gelegt. Vor dem Iran-Krieg wies er wegen eines Ölpreises unter dem Planwert ein Defizit aus. «Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren», teilte die Kammer weiter mit. 

@maxseddon.bsky.social "NEW: #Ukraine's drone attacks are hampering #Russia’s ability to benefit from the Iran-related spike in #oil prices. The strikes have cost Russia about $970mn in revenues and burnt $200mn worth of oil at Primorsk alone." with Nastya Stognei, @christopherjm.ft.com

[image or embed]

— Laura Phillips (@lauraphillips.bsky.social) 6. April 2026 um 15:38

Russland, das zudem auf ein Ende der westlichen Sanktionen hofft, finanziert aus den Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Einige in Moskau hoffen bereits auf einen Ölpreis von 200 US-Dollar je Barrel; dann kämen laut der Kammer 350,4 Milliarden US-Dollar (280 Milliarden Franken) zusammen, 247 Milliarden Dollar (197,4 Milliarden Franken) mehr als im Haushalt geplant.

Auch Dünger bringt Milliarden

Die Kammer hat auch ausgerechnet, was der Preisanstieg für Deutschland bedeutet. Allein die deutsche Ölimportrechnung könne bei einem Preis von 100 US-Dollar je Barrel auf mehr als 60 Milliarden Euro (55 Milliarden Franken) steigen.

«Zusammen mit den Gas-Mehrkosten droht der deutschen Industrie ein Kostenschock, der die erhoffte wirtschaftliche Erholung 2026 zunichtemacht», sagt der Energieexperte der Kammer, Thomas Baier.

Beim Dünger könnte Russland in einem mittleren Szenario bis zu 8,9 Milliarden Euro (8,2 Milliarden Franken) an Mehreinnahmen erzielen. Dagegen drohten deutschen Landwirtschaftsbetrieben Mehrkosten pro Hektar Ackerland von 36 bis 145 Euro jährlich, teilte die Kammer weiter mit. 

Die Auslandshandelskammer ist mit 750 Mitgliedern nach eigenen Angaben der grösste ausländische Wirtschaftsverband in Russland.

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