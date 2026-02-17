  1. Privatkunden
«Piratenähnliche Angriffe» Russland droht mit Kriegsmarine zum Schutz seines Seehandels

SDA

17.2.2026 - 19:46

Russische Kriegsschiffe liegen in Sewastopol, dem Hafen der Schwarzmeerflotte, auf der Krim, Ukraine.
Russische Kriegsschiffe liegen in Sewastopol, dem Hafen der Schwarzmeerflotte, auf der Krim, Ukraine.
Bild: sda

Russland droht dem Westen mit dem Einsatz von Kriegsschiffen, um seine Handelsflotte zu beschützen. Moskau erwartet künftig noch mehr Versuche, russische Öltanker und andere Handelsschiffe festzusetzen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

17.02.2026, 19:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die EU hat im Zuge des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine auch Schiffe der russischen Schattenflotte mit Sanktionen belegt.
  • Die USA und Frankreich haben Tanker festgesetzt oder kontrolliert.
  • Russland will jetzt seine Handelsflotte mit eigenen Kriegsschiffen schützen.
Mehr anzeigen

Russland droht dem Westen mit dem Einsatz von Kriegsschiffen, um seine Handelsflotte zu beschützen. Der für Schifffahrt zuständige Kreml-Beauftragte Nikolai Patruschew sprach in der Moskauer Zeitung «Argumenty i Fakty» von «piratenähnlichen Angriffen» westlicher Staaten auf den Seehandel seines Landes.

Moskau erwartet demnach künftig noch mehr Versuche, russische Öltanker und andere Handelsschiffe festzusetzen. «Wir denken, dass wie zu allen Zeiten die Kriegsflotte die beste Garantie für die Sicherheit der Schifffahrt ist», sagte Patruschew. Russland müsse weiter sein Öl, sein Getreide, seinen Dünger verschiffen können, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die EU hat im Zuge des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine auch Schiffe der russischen Schattenflotte mit Sanktionen belegt. So soll etwa Russlands Ölverkauf unterbunden werden, der wichtig ist für die Finanzierung des Angriffskrieges gegen die Ukraine ist. Auch für andere Bereiche der russischen Schifffahrt gelten Sanktionen.

Europa. EU verschärft Vorgehen gegen Russlands Schattenflotte

EuropaEU verschärft Vorgehen gegen Russlands Schattenflotte

Dazu sagte Patruschew: «Die vom Wesen her piratenähnlichen Angriffe auf den russischen Seehandel deuten darauf hin, dass westliche Gegner beschlossen haben, einen Schlag gegen einen der wichtigsten Bereiche der russischen Wirtschaft zu führen – den Aussenhandel – und ihn lahmlegen wollen.»

Er fügte an: «Wenn wir ihnen keinen entschiedenen Widerstand leisten, werden die Engländer, Franzosen und sogar die Balten bald so dreist sein, dass sie versuchen werden, unserem Land den Zugang zu den Meeren, zumindest im Atlantikbecken, vollständig zu versperren.» Er warnte vor den Seeblockaden. Seine Schlussfolgerung: «Wir benötigen mehr Schiffe für die Fernfahrt auf See und im Ozean, die lange Zeit autonom in erheblicher Entfernung von ihren Stützpunkten operieren können.»

Warnung vor Seeblockaden

Für Aufsehen sorgte zuletzt unter anderem die Festsetzung des unter russischer Flagge fahrenden Öltankers «The Marinera». Das US-Militär beschlagnahmte den Tanker im Januar im Nordatlantik wegen «Verstössen gegen US-Sanktionen». Russland kritisierte das US-Vorgehen scharf.

Was treibt den Kreml an?. Bis zu 1400 Schiffe – Russlands Schattenflotte beunruhigt Europa

Was treibt den Kreml an?Bis zu 1400 Schiffe – Russlands Schattenflotte beunruhigt Europa

Auch Frankreich hatte Ende Januar einen aus Russland kommenden Öltanker im Mittelmeer angehalten und überprüft. Das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, und sei mit internationalen Sanktionen belegt, teilte Präsident Emmanuel Macron dazu mit.

