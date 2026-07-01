Ukrainische Drohnenangriffe haben zu einer akuten Spritkrise in Russland geführt. Während der Unmut in der Bevölkerung wächst, versucht sich der Kreml an einem riskanten Spagat.

Darum geht’s Das ukrainische Militär greift reglmässig Ziele in Russland an, die für die Infrastruktur und Spritversorgung des Landes wichtig sind.

In Russland herrscht darum nun Ölknappheit. Autofahrer*innen müssen teilweise Stunden warten, um dann oft nur eine beschränkte Menge an Benzin tanken zu dürfen.

Der Kreml ist darum bemüht, die Bevölkerung zu beschwichtigen.

Gleichzeitig werden drastische Massnahmen diskutiert, die Putins politischem Image schaden können.

Der Unmut in der russischen Bevölkerung wächst: Es herrscht Spritknappheit im Land. Das musste auch Dimitrij Denisow, Bürgermeister der Stadt Kaluga, erfahren. In einem viralen Video beklagt sich Denisow über Autofahrer*innen, die «als würden sie für den Rest ihres Lebens Benzinvorräte anlegen», während es ihm erst um 3.20 Uhr möglich war zu tanken, weil vorher alles Tankstellen überlaufen gewesen seien.

Nach der Schätzung von Expert*innen hat die Ölverarbeitung Russlands um etwa ein Fünftel abgenommen. Das würde bedeuten, dass Russland nicht mehr genug Benzin für den nationalen Eigenbedarf produzieren kann.

Die Spritkrise stellt in diesen Tagen eine von Wladimir Putins grössten Herausforderungen dar, herbeigeführt wurde sie durch konzentrierte Angriffe der Ukraine. blue News erklärt die wichtigsten Punkte.

Wie kam es zur Krise?

Die Spritknappheit ist höchstwahrscheinlich auf strategische Drohnenangriffe der Ukraine zurückzuführen. Ziele der Angriffe sind Raffinerien, Pipelines, Treibstofflager sowie Pumpstationen. Auch Kriegsschiffe und Waffenfabriken tief im russischen Gebiet sind vor den Drohnen Kiews nicht sicher – genauso wenig wie die einzige Raffinerie in Moskau, die vor kurzem im Rahmen der bislang grössten ukrainischen Attacke auf die russische Hauptstadt beschädigt wurde.

Fast täglich finden diese Angriffe derzeit statt. Das Ziel des ukrainischen Militärs: Eine Schwächung der russischen Kriegsmaschinerie, die man bis im Kreml spürt – und die Erhöhung des innenpolitischen Drucks auf Wladimir Putin selbst. Da Russland gemessen am Eigenbedarf jedoch einen deutlich höheren Überschuss des für Gütertransport, Landwirtschaft und auch das Militär wichtigeren Diesel produziert als das beim für die Mehrzahl der Privatfahrzeuge benötigten Benzin, ist die Zivilbevölkerung von der Ölknappheit stärker betroffen.

Ironischerweise ist es eine Strategie, die man dort bestens kennt. Denn auch Putins Armee versuchte in den letzten Jahren, den Gegner mit gezielten Attacken auf die Infrastruktur in die Knie zu zwingen. So ist es dann wohl auch zu verstehen, wenn Wolodymyr Selenskyj von einer «völlig gerechtfertigten Antwort» spricht.

Welche Massnahmen werden ergriffen?

Viele Regionen reagieren mit Rationierung von Treibstoff auf die Knappheit der Ressource: 53 der insgesamt 83 Regionen wollen so wieder Herr der Lage werden. Durch die Rationierung sollen Hamsterkäufe verhindert und zu einem sparsameren Spritverbrauch angeregt werden.

Um Vorratsaufstockungen um jeden Preis zu verhindern, legen manche Orte sogar noch eine Sonderregel oben drauf: Dort sind Angestellte von Tankstellen dazu angehalten zu kontrollieren, ob der gekaufte Sprit auch wirklich direkt im Tank landet – und nicht in einem Kanister. Wladimir Putin erklärte indes, dass die Schäden an der Infrastruktur des Landes schnell wieder behoben werden könnten. Es bestehen allerdings Zweifel daran, ob das wirklich leistbar ist. Russische Insider schätzen, dass etwa die Moskauer Raffinerie erst gegen Ende des Jahres wieder funktionstüchtig sein wird.

In Regierungskreisen soll bereits eine Option diskutiert werden, die besonders drastisch ausfallen würde, wenn man bedenkt, dass es sich bei Russland um die drittgrösste Ölmacht der Welt handelt: der Import von Treibstoff aus China und Indien, und damit ein Gesichtsverlust. Tatsächlich ist die Besteuerung von Treibstoff bereits reformiert worden, um diesen Schritt zu ermöglichen. Bis die Lieferungen ankommen, würden jedoch möglicherweise Monate vergehen.

Wie verändert sich die Stimmung in Russland?

Den Effekt, den diese Angriffe auf die russische Bevölkerung haben, nimmt Selenskyj nicht nur in Kauf – er ist Teil seiner Strategie. Die Russen müssten spüren, dass es Putins Krieg sei, für den alle anderen die Kosten tragen müssten, sagte der ukrainische Präsident am 18. Juni in Kiew. Bei den ukrainischen Angriffen gehe es darum, «Zweifel am Vorgehen der russischen Streitkräfte zu sehen», sagte Putin kürzlich – und lag damit gar nicht mal so daneben.

Der Kreml verspricht eine schnelle Behebung der durch die Angriffe entstandenen Schäden und eine schnelle Rückkehr zum Status quo. Doch der Unmut in der Bevölkerung ist gross. Westlichen Medien gegenüber schildern Russ*innen Frusterfahrungen, welche den Ärger Dimitrij Denisows in den Schatten stellen. Gegenüber «Zeit Online» berichtete ein junger Mann von einer geplanten Fahrt von Moskau nach Wolgograd – das entspricht einer Distanz von knapp 1000 Kilometern. «Niemand weiss, ob es in einer Woche noch Sprit für die Rückfahrt gibt», sorgt sich der Mann.

Auch der Nachrichtenagentur Reuters klagten betroffene Autofahrer*innen ihr Leid. Die Lage sei «sehr, sehr schlimm», meinte einer. Ein weiterer beschwerte sich über ein Tanklimit von 20 Liter pro Person, das ein Volltanken unmöglich macht – ausser man stellt sich erneut an. Dass Furcht vor Repressionen herrscht, schimmert in ihren Kontakten mit der westlichen Presse ebenfalls durch: Viele wollen aus Angst vor negativen Konsequenzen nicht beim Namen genannt werden.

Was steht für Putin auf dem Spiel?

In einem gewissen Sinn seine politische Identität: Putin inszeniert sich als traditioneller strongman – ein Macher, der die Dinge anpackt und seine Ziele erreicht. Darum behält der Kremlchef auch stets in der Öffentlichkeit die Ruhe und strahlt Siegesgewissheit und Zuversicht aus. Die aktuellen Angriffe auf die Infrastruktur seines Landes bezeichnete er erst vor kurzem als «gewisses Defizit», um dann hinzuzufügen: «Aber kein kritisches.»

Dass Putin sich nun gezwungen sieht, Massnahmen wie Ölimport oder auch ein Aussetzen von Diesel-Exporten in Betracht zu ziehen, schadet seinem Image – zumal er in der Frage der Diesel-Exporte direkt einer Aussage des stellvertretenden Ministerpräsidenten Denis Manturow widersprach, der noch bekräftigt hatte, dass es dazu nicht kommen würde. Auch dass der Kreml von aussen wie eine gut geölte Maschine wirkt, ist wichtig für die politische Inszenierung des Staats. Das wird schwierig, wenn es buchstäblich an Öl mangelt.

Spitzt sich die Lage weiter zu, wird sich Putin zu weiteren Kompromissen gezwungen sehen, was einen direkten Widerspruch mit seiner politischen Philosophie darstellt. Am Wochenende versuchte sich der Kremlchef an einer Gratwanderung: Er berief eine Sondersitzung ein. Daran nahmen neben hochrangigen Ministern auch der Bürgermeister Moskaus und die Chefs mehrerer Energieunternehmen teil.

Einerseits wird Putin so seinem Selbstbild als Macher gerecht, der Probleme angeht. Andererseits kommt die Einberufung eines Treffens, bei dem der Umgang mit einer Krise besprochen werden soll, einem Eingeständnis der Existenz ebendieser Krise – und damit von Schwäche – gleich. Und wenn die letzten vier Jahre eines gezeigt haben, dann dass Wladimir Putin kaum etwas weniger liegen dürfte als Schwäche zu zeigen.