Vor der ukrainischen Küste sind zwei Frachtschiffe angegriffen worden. Der einer deutschen Reederei gehörende Frachter «Emil» geriet in Brand und wurde offenbar manövrierunfähig. Auf einem zweiten Schiff kam ein Besatzungsmitglied ums Leben.

Darum geht's Der Frachter «Emil» wurde vor Odessa offenbar mehrfach von russischen Drohnen getroffen.

Die elfköpfige Besatzung wurde evakuiert, verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Auf dem Getreidefrachter «Mera Queen» starb bei einem weiteren Angriff ein Crewmitglied. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Frachter einer deutschen Reederei ist vor der ukrainischen Küste von russischen Drohnen getroffen worden. Nach Informationen der «Bild» wurde die «Emil» rund 21 Seemeilen vor Odessa mehrfach attackiert.

Auf dem Schiff brach demnach ein Feuer aus. Mehrere technische Systeme fielen aus, der Frachter soll zeitweise manövrierunfähig gewesen sein. Die elf Besatzungsmitglieder wurden evakuiert. Unter ihnen befanden sich laut Bericht keine Deutschen, verletzt wurde offenbar niemand.

Die «Emil» fährt unter liberianischer Flagge, gehört aber der Hamburger Reederei Johann M. K. Blumenthal. Nach Angaben der «Bild» soll es während der Evakuierung zu einem weiteren Angriff gekommen sein. Unabhängig bestätigt sind diese Einzelheiten bislang nicht.

Russland bestätigt Angriffe

Noch schwerer traf es die «Mera Queen». Der unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrende Getreidefrachter war nach ukrainischen Angaben mit Weizen beladen. Ein Besatzungsmitglied wurde getötet, drei weitere Menschen wurden verletzt. Der Rumpf des Schiffes sei beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, mit.

Russland bestätigte Angriffe auf zwei Schiffe südlich und östlich von Odessa, nannte jedoch keine Namen. Das Verteidigungsministerium in Moskau behauptet, die Frachter seien für den Transport militärischer Güter genutzt worden. Belege dafür legte es nicht vor; die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Die Ukraine wirft Russland dagegen vor, gezielt zivile Schiffe und ihre Exportrouten im Schwarzen Meer anzugreifen. Die Häfen um Odessa sind für den ukrainischen Getreideexport von grosser Bedeutung. Kiper warnte deshalb auch vor Folgen für die weltweite Ernährungssicherheit.