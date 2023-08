Russland heuerte Flüchtlinge an, um Züge in Polen entgleisen zu lassen

Russland heuerte Flüchtlinge an, um unter anderem Güterzüge mit Waffenlieferungen zu sabotieren. imago images/YAY Images

Der Kreml versucht mit allen Mitteln, Waffenlieferungen an die Ukraine zu sabotieren. Für Aktionen in Polen heuerte Russland offenbar Flüchtlinge an, die Kameras anbringen und sogar Züge entgleisen lassen sollten.

Seit nunmehr 1,5 Jahren tobt in der Ukraine Putins brutaler Angriffskrieg. Dessen Plan zur raschen Unterwerfung der Landes war krachend gescheitert. Neben der Widerstandskraft des Landes sind dem Kreml dabei vor allem Waffenlieferungen aus dem Westen ein Dorn im Auge — und er versucht mit allen Mitteln, diese zu sabotieren.

Der Grossteil der Ausrüstung kommt über Polen auf ukrainisches Staatsgebiet. Rund 80 Prozent der Panzer, Luftabwehrsysteme und sonstiger Waffen passieren an streng geheimen Orten die Grenze.

Amateur-Agenten sollten Zug entgleisen lassen

Wie nun die «Washington Post» berichtet, heuerte der Kreml massenhaft meist ukrainische Flüchtlinge für Sabotageakte an. Polnische Behörden hätten eine dieser Aktionen, wahrscheinlich durchgeführt vom russischen Militärgeheimdienst GRU, demnach aufdecken können.

Zu den Aufgaben der Amateur-Agenten gehörte etwa das Verteilen von Flugblättern mit russischer Propagande. Ausserdem sollten sie wichtige Verkehrs- und Logistikknoten wie Häfen und Bahnhöfe in Polen ausforschen und dort Kameras anbringen.

Dem Bericht zufolge wurden im März sogar Befehle erteilt, Züge entgleisen zu lassen, die mutmasslich Waffen aus dem Westen durch das Land transportieren sollten.

GRU rekrutierte online

Wie es in dem Bericht weiter heisst, wollte oder konnte sich Russland nicht auf seine eigenen Agenten verlassen und stellte daher ein Team von Amateuren zusammen. Unter anderem habe Moskau polnischen Behörden zufolge russischsprachige Postings in Telegram-Kanälen in Polen genutzt, die von ukrainischen Flüchtlingen frequentiert werden. Diese Angaben seien von ihren US-Geheimdienstkollegen bestätigt worden.

Hochrangige polnische Beamte erklärten gegenüber der «Washington Post», mit dem Komplott sei eine gefährliche Schwelle überschritten worden. «Dies ist das erste Anzeichen dafür, dass die Russen versuchen, Sabotage — oder sogar Terroranschläge — in Polen zu organisieren», sagte Stanislaw Zaryn, Chef der polnischen Sicherheitsdienste.

Mehrere der externen Agenten wurden dem Bericht zufolge von der polnischen Polizei festgenommen und sitzen jetzt in Haft. Darunter seien zwölf ukrainische Flüchtlinge, drei Belarussen und ein Russe.