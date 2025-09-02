Krieg bis an die Donau?Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Sven Ziegler
2.9.2025
Ein offizielles Statement gibt es nicht – doch eine Karte im Büro von Generalstabschef Waleri Gerassimow sorgt für Diskussionen. Experten sehen darin Hinweise, dass Russland den Krieg in der Ukraine bis ans Schwarze Meer und zur Grenze Rumäniens ausweiten könnte.
Wie internationale Medien berichten, sind auf der Karte nicht nur die von Moskau bereits beanspruchten Regionen Krim, Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson rot hervorgehoben. Die Markierung erstreckt sich weiter bis Mykolajiw und Odessa – und damit bis an die Grenze zu Moldau und Rumänien.
Fortsetzung der Angriffe angekündigt
Der Korrespondent des Wall Street Journal, Jaroslaw Trofimow, schrieb auf X, die Karte spiegle vermutlich die militärischen Ziele Russlands wider. Der rumänische Kriegsreporter Radu Hossu meinte, es sei kein Zufall, dass solche Symbole in offiziellen Aufnahmen auftauchten: «Russland will das Donaudelta erreichen und direkt an Rumänien grenzen.»
Russia’s military leadership is clearly losing it
At Gerasimov’s briefing, a map of Russia was spotted that, in addition to the four occupied Ukrainian regions and Crimea, also included Odesa and Mykolaiv regions as part of Russia.
Bislang hat der Kreml keinen Anspruch auf Odessa oder Mykolajiw erhoben. Doch sollte Moskau diese Regionen einnehmen, wäre die Ukraine von ihrer gesamten Schwarzmeerküste abgeschnitten – mit gravierenden Folgen für Handel und Industrie. Zusammen mit den bereits besetzten Gebieten würde Russland laut ntv dann rund ein Drittel des ukrainischen Territoriums kontrollieren.
Gerassimow selbst kündigte in seiner Rede eine Fortsetzung der Angriffe an. Internationale Beobachter sehen in der veröffentlichten Karte jedoch mehr als nur Symbolik – sondern einen möglichen Ausblick auf das, was Russland militärisch anstrebt.