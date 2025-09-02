Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Krieg bis an die Donau? Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen

Sven Ziegler

2.9.2025

Diese Karte sorgt derzeit für grossen Gesprächsstoff.
Diese Karte sorgt derzeit für grossen Gesprächsstoff.
X / NextaTV

Ein offizielles Statement gibt es nicht – doch eine Karte im Büro von Generalstabschef Waleri Gerassimow sorgt für Diskussionen. Experten sehen darin Hinweise, dass Russland den Krieg in der Ukraine bis ans Schwarze Meer und zur Grenze Rumäniens ausweiten könnte.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

02.09.2025, 12:10

02.09.2025, 12:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aufnahmen aus dem russischen Verteidigungsministerium zeigen eine Lagekarte hinter General Gerassimow.
  • Markiert sind neben bereits annektierten Gebieten auch die Regionen Odessa und Mykolajiw.
  • Experten deuten dies als Signal, dass Moskau den Zugang zum Schwarzen Meer vollständig kontrollieren will.
Mehr anzeigen

Ein Video des russischen Verteidigungsministeriums sorgt international für Aufsehen. Darin spricht Generalstabschef Waleri Gerassimow Ende August über Russlands Sommeroffensive – im Hintergrund hängt eine Karte, die weitreichende Markierungen zeigt.

Wie internationale Medien berichten, sind auf der Karte nicht nur die von Moskau bereits beanspruchten Regionen Krim, Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson rot hervorgehoben. Die Markierung erstreckt sich weiter bis Mykolajiw und Odessa – und damit bis an die Grenze zu Moldau und Rumänien.

Fortsetzung der Angriffe angekündigt

Der Korrespondent des Wall Street Journal, Jaroslaw Trofimow, schrieb auf X, die Karte spiegle vermutlich die militärischen Ziele Russlands wider. Der rumänische Kriegsreporter Radu Hossu meinte, es sei kein Zufall, dass solche Symbole in offiziellen Aufnahmen auftauchten: «Russland will das Donaudelta erreichen und direkt an Rumänien grenzen.»

Bislang hat der Kreml keinen Anspruch auf Odessa oder Mykolajiw erhoben. Doch sollte Moskau diese Regionen einnehmen, wäre die Ukraine von ihrer gesamten Schwarzmeerküste abgeschnitten – mit gravierenden Folgen für Handel und Industrie. Zusammen mit den bereits besetzten Gebieten würde Russland laut ntv dann rund ein Drittel des ukrainischen Territoriums kontrollieren.

Gerassimow selbst kündigte in seiner Rede eine Fortsetzung der Angriffe an. Internationale Beobachter sehen in der veröffentlichten Karte jedoch mehr als nur Symbolik – sondern einen möglichen Ausblick auf das, was Russland militärisch anstrebt.

Mehr internationale News

Integration. Beat Jans besucht Flüchtlings-Ausbildungszentrum in Bellelay BE

IntegrationBeat Jans besucht Flüchtlings-Ausbildungszentrum in Bellelay BE

Warenversand. Schweizerische Post versendet wieder Geschenke in die USA

WarenversandSchweizerische Post versendet wieder Geschenke in die USA

Russland. Zwei Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

RusslandZwei Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Meistgelesen

Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
«Wenn Trump nicht eingegriffen hätte, würde L.A. heute nicht mehr stehen» +++ Indien-Handel «ein total einseitiges Desaster»
Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen
Schwangere per Kopfschuss getötet – jetzt kämpft die Familie um das Leben des Babys