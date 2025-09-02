Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen

Diese Karte sorgt derzeit für grossen Gesprächsstoff. X / NextaTV

Ein offizielles Statement gibt es nicht – doch eine Karte im Büro von Generalstabschef Waleri Gerassimow sorgt für Diskussionen. Experten sehen darin Hinweise, dass Russland den Krieg in der Ukraine bis ans Schwarze Meer und zur Grenze Rumäniens ausweiten könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufnahmen aus dem russischen Verteidigungsministerium zeigen eine Lagekarte hinter General Gerassimow.

Markiert sind neben bereits annektierten Gebieten auch die Regionen Odessa und Mykolajiw.

Experten deuten dies als Signal, dass Moskau den Zugang zum Schwarzen Meer vollständig kontrollieren will. Mehr anzeigen

Ein Video des russischen Verteidigungsministeriums sorgt international für Aufsehen. Darin spricht Generalstabschef Waleri Gerassimow Ende August über Russlands Sommeroffensive – im Hintergrund hängt eine Karte, die weitreichende Markierungen zeigt.

Wie internationale Medien berichten, sind auf der Karte nicht nur die von Moskau bereits beanspruchten Regionen Krim, Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson rot hervorgehoben. Die Markierung erstreckt sich weiter bis Mykolajiw und Odessa – und damit bis an die Grenze zu Moldau und Rumänien.

Fortsetzung der Angriffe angekündigt

Der Korrespondent des Wall Street Journal, Jaroslaw Trofimow, schrieb auf X, die Karte spiegle vermutlich die militärischen Ziele Russlands wider. Der rumänische Kriegsreporter Radu Hossu meinte, es sei kein Zufall, dass solche Symbole in offiziellen Aufnahmen auftauchten: «Russland will das Donaudelta erreichen und direkt an Rumänien grenzen.»

Russia’s military leadership is clearly losing it



At Gerasimov’s briefing, a map of Russia was spotted that, in addition to the four occupied Ukrainian regions and Crimea, also included Odesa and Mykolaiv regions as part of Russia.



Another glaring proof of how detached these… pic.twitter.com/txOvNdwq8X — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2025

Bislang hat der Kreml keinen Anspruch auf Odessa oder Mykolajiw erhoben. Doch sollte Moskau diese Regionen einnehmen, wäre die Ukraine von ihrer gesamten Schwarzmeerküste abgeschnitten – mit gravierenden Folgen für Handel und Industrie. Zusammen mit den bereits besetzten Gebieten würde Russland laut ntv dann rund ein Drittel des ukrainischen Territoriums kontrollieren.

Gerassimow selbst kündigte in seiner Rede eine Fortsetzung der Angriffe an. Internationale Beobachter sehen in der veröffentlichten Karte jedoch mehr als nur Symbolik – sondern einen möglichen Ausblick auf das, was Russland militärisch anstrebt.