Russische Raketen werden aus der russischen Region Belgorod auf die Ukraine abgefeuert. Bild: Vadim Belikov/AP

Russland hat die Ukraine am Wochenende wieder umfassend angegriffen. Besonders im industriellen Herzen des Landes wird weiter erbittert gekämpft.

Russland hat die Ukraine mit Drohnen, Raketen und Mehrfachraketenwerfern angegriffen. Der ukrainische Generalstab teilte am Sonntagmorgen mit, binnen 24 Stunden habe Moskau das Land mit zwei Drohnen iranischer Bauart des Typs «Schahed» angegriffen, mit zwei Marschflugkörpern und zwei gelenkten Flugabwehrraketen sowie 40 Luftangriffe und 46 Attacken mit Mehrfachraketenwerfern gestartet.

Der Generalstab erklärte, Russland konzentriere sich in seinem Angriffskrieg weiter auf Offensivoperationen im industriellen Kernland der Ukraine, dem Donbass.

Intensivierung der Kämpfe in der Ost-Ukraine

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar unterstrich dies, indem sie am Sonntag sagte, die Kämpfe im Osten des Landes hätten sich ein Stück weit intensiviert. In der Messaging-App Telegram schrieb sie, Russland habe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen «aktiv» Angriffe in Richtung von Kupjansk in der nordöstlichen Region Charkiw verübt.

In dem Gebiet seien die ukrainischen Streitkräfte in der Defensive, erklärte Maljar. Die Ukraine versucht seit einiger Zeit, die russischen Angreifer mit einer Gegenoffensive zurückzudrängen. «Es finden heftige Kämpfe statt, die Positionen beider Seiten verändern sich mehrmals täglich dynamisch», schrieb Maljar.

Sie berichtete, an der nördlichen Flanke um die zerstörte Stadt Bachmut versuche das ukrainische Militär, seine Positionen zu halten. An der Südflanke rückten die ukrainischen Soldate «täglich» vor, sagte sie. Die Ukraine versucht, die Stadt einzukreisen, seitdem sie dort im Mai die Kontrolle an Russland verlor.

Putin: Ukrainische Gegenoffensive «kein Erfolg»

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, die ukrainische Gegenoffensive sei vergeblich. «Alle Versuche des Feindes, unsere Verteidigung zu durchbrechen (...) waren während der gesamten Offensive erfolglos. Der Feind hat keinen Erfolg!»

Derweil wurden in der ukrainischen Region Cherson zwei Jungen im Alter von acht und zehn Jahren verletzt, als ein von russischen Soldaten zurückgelassener Sprengsatz explodierte, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

Die Gouverneure in Cherson und Saporischschja meldeten umfassenden Beschuss. Russland habe in seiner Region 13 von Menschen bewohnte Gebiete angegriffen, erklärte der Gouverneur von Saporischschja, Juri Malaschko. Sieben Verletzte gab es demnach etwa in der Stadt Stepnohirsk.

Am Sonntagabend meldete auch der Bürgermeister der zweitgrößten Stadt des Landes, Charkiw, sieben Verletzte bei einem russischen Angriff.

Streumunition wird bereits eingesetzt

Die von Moskau eingesetzten Behörden auf der annektierten Halbinsel Krim berichteten von einem nächtlichen Drohnenangriff. Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der russischen Region Belgorod, sagte wiederum, eine Frau sei beim Beschuss der grenznahen Stadt Schebekino getötet worden.

Putin erklärte derweil in am Sonntag vorab veröffentlichten Teilen eines Fernsehinterviews, sein Land verfüge über genügend Streubomben, um auf den Einsatz solcher Waffen seitens der Ukraine reagieren zu können. Für den Fall, dass die Ukraine Streumunition einsetze, behalte sich Russland das Recht vor, dies ebenfalls zu tun. «Bis jetzt haben wir das noch nicht getan. Wir haben sie noch nicht eingesetzt», behauptete Putin.

Die Nachrichtenagentur AP und internationale humanitäre Organisationen haben jedoch ausführlich dokumentiert, dass sowohl Russland als auch die Ukraine Streumunition bereits einsetzen. Dabei handelt es sich um Sprengkörper, die in der Luft gezündet werden und eine große Zahl kleinerer Sprengkörper freisetzen.

Mit dieser sogenannten Submunition können auf diese Weise mehrere Ziele gleichzeitig getroffen werden. Humanitäre Organisationen, aber auch viele Regierungen, kritisieren den Einsatz, weil dabei nicht explodierte Submunition zurückbleibt, die auch noch lange nach Gefechten Zivilisten gefährdet, die in ihre Nähe kommen.