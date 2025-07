Videos auf der Plattform X sollen die Unglücksstelle zeigen. X

Eine Uralt-Maschine ist im Fernen Osten Russlands abgestürzt. An Bord der An-24 waren 49 Personen, darunter auch Kinder. Die An-24 gehört zu den ältesten noch betriebenen Passagierflugzeug-Typen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Russland ist eine Passagiermaschine vom Typ An-24 abgestürzt.

Das Flugzeug verschwand zuvor vom Radar.

Die An-24 gehört zu den ältesten noch betriebenen Passagierflugzeug-Typen. Mehr anzeigen

Im Osten Russlands ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Das teilte der russische Zivilschutz mit. An Bord des Flugzeugs, das auf dem Weg nach Tynda im Amurgebiet an der Grenze zu China war, waren laut Gouverneur Wassili Orlow 49 Personen.

Die Maschine, eine Antonow vom Typ An-24, verschwand am Nachmittag (Ortszeit) kurz vor dem Ziel von den Radaren. Sie sei beim zweiten Anflug auf Tynda gewesen, als das Signal verschwand, teilten die Behörden mit. Zuvor habe die Crew aber keine Probleme mit dem Flugzeug gemeldet.

Un avión de pasajeros sufre un accidente en la región rusa de Amur



El equipo de rescate encontró el fuselaje en llamas a 15 kilómetros de Tinda durante la búsqueda del avión An-24 desaparecido en la región de Amur, informó el Ministerio de Emergencias de Rusia.



El gobernador de… pic.twitter.com/SykBkXzlVi — Javier Ruiz (@JavierRuiz_Vzla) July 24, 2025

Rettungskräfte fanden das brennende Flugzeugwrack rund 15 Kilometer vom Flughafen entfernt.

Es ist unklar, ob es Überlebende gibt. Offizielle Angaben hierzu liegen bisher nicht vor. Aus der Luft wurden zunächst keine Überlebenden entdeckt. Die Rettungsarbeiten werden durch schwer zugängliches Gelände mit Mooren und Taiga erschwert. Bislang konnte kein Rettungshelikopter am Unglücksort landen.

Luftfahrt in der Krise

Das Flugzeug war in der Grossstadt Chabarowsk gestartet. Nach einem Zwischenstopp in Blagoweschtschensk sollte es in Tynda landen.

Die betroffene Maschine ist vom Typ An-24. Dabei handelt es sich um eines der ältesten noch betriebenen Passagierflugzeuge weltweit. Seit Russland aufgrund des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen auferlegt bekommen hat, kämpft die russische Luftfahrt mit zunehmenden Problemen.

Im aktuellen Fall gehen die Ermittler Medienberichten zufolge vor allem dem Verdacht menschlichen Versagens nach. Als wahrscheinlichste Ursache gilt demnach ein Pilotenfehler. Die Crew soll unter schwierigen Wetterbedingungen die Flughöhe falsch eingeschätzt und dabei womöglich eine Baumkrone gestreift haben, heisst es.