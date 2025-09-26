Drohnen, Jets und Kriegsschiffe – Russlands Militär testet die Nato an allen Fronten

Am Donnerstag tauchten russische Kampfjets über der Ostsee auf. Nato

In den vergangenen Tagen hat Russland mit einer Reihe von militärischen Aktionen für Nervosität in Europa und Nordamerika gesorgt. Von Drohnen über Nato-Luftraum bis zu Kriegsschiffen vor fremden Küsten – ein Überblick über die jüngsten Vorfälle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russische Drohnen und Kampfjets verletzten mehrfach den Luftraum von Nato-Staaten.

Ein russisches Kriegsschiff kreuzte tagelang vor Dänemark.

In Alaska mussten erneut US-Abfangjäger aufsteigen. Mehr anzeigen

Russland erhöht den Druck auf die Nato: In den vergangenen Tagen kam es gleich zu mehreren militärischen Provokationen – von Drohnenüberflügen über Luftraumverletzungen bis hin zu einem Kriegsschiff vor der dänischen Küste. Die Vorfälle zwischen Osteuropa und Alaska sorgen in den Hauptstädten des Westens für Alarmstimmung.

Drohnenverletzung des polnischen Luftraums

Eine der abgeschossenen Drohnen. X / Shapas

In der Nacht vom 9. auf den 10. September drangen über 20 russische Drohnen während eines Angriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum ein.

Erstmals kam es zu einer koordinierten Nato-Abwehraktion auf eigenem Gebiet: Polnische F-16, niederländische F-35, ein italienisches AWACS sowie deutsche Patriot-Batterien wurden aktiviert. Flughäfen in Polen mussten zeitweise schliessen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer «rücksichtslosen und beispiellosen Verletzung», Premier Donald Tusk von einer «Grossprovokation».

Polen rief sofort Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags ein, um die Partnerstaaten einzubeziehen. Die Nato reagierte geschlossen und betonte, dass man «jeden Zentimeter» des Bündnisgebiets verteidigen werde.

Drohnen-Vorfall in Rumänien

Am 13. September verfolgten Nato-Piloten eine russische Kamikaze-Drohne, die rund 10 Kilometer tief in rumänisches Gebiet eindrang und fast eine Stunde im Luftraum blieb.

Bukarest sprach von einer gefährlichen Eskalation, Moskau wies jede Absicht zurück. Schweden, seit diesem Jahr Nato-Mitglied, erklärte den Vorfall für «inakzeptabel» und bekundete seine Solidarität. Auch Kiew bewertete den Überflug als bewusste Ausweitung des Konflikts auf Nato-Gebiet.

Luftraumverletzung in Estland

Am 19. September meldete Estland den schwersten Luftraumverstoss seit Jahren: Drei russische MiG-31 drangen ohne Genehmigung ein und blieben rund zwölf Minuten im estnischen Luftraum.

Laut Tallinn flogen sie bis zu neun Kilometer tief ins Land, ehe italienische F-35 im Rahmen der Nato-Luftsicherung sie zum Rückzug zwangen. Aussenminister Margus Tsahkna sprach von einer «beispiellos dreisten» Aktion und bestellte den russischen Botschafter ein. Estland beantragte Konsultationen nach Artikel 4 der Nato.

Moskau dementierte den Vorwurf und erklärte, die Jets hätten sich auf einem Flug nach Kaliningrad im internationalen Luftraum befunden. Der Zwischenfall fiel zeitlich zusammen mit russisch-belarussischen Militärübungen, die auch nukleare Szenarien beinhalteten.

Hinweis: Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Vorfälle in Alaska nicht auf der Karte aufgeführt.

Kriegsschiff vor Dänemark

Am 24. September wurde das russische Landungsschiff Aleksandr Shabalin vor der Insel Langeland gesichtet – mit ausgeschaltetem Transponder. Das Schiff hielt sich tagelang knapp ausserhalb dänischer Hoheitsgewässer auf. Militäranalysten vermuten einen Zusammenhang mit Drohnensichtungen über Dänemark.

Die Aleksandr Shabalin war tagelang vor der dänischen Küste unterwegs. Wikipedia

Der Chef des dänischen Inlandsgeheimdienstes (PET), Finn Borch, warnte von einer «erhöhten Gefahr russischer Sabotage». Der dänische Geheimdienstchef Thomas Ahrenkiel sagte, man habe bislang keine Spur der Drahtzieher, aber es liege ein Muster hybrider Kriegsführung vor.

Der Kreml wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Das Schiff gehört zur russischen Ostseeflotte und wurde bereits in Syrien eingesetzt. Es kann mehrere Panzer und Hunderte Soldaten transportieren. Die dänischen Behörden prüfen aktuell, ob das Schiff in die Drohnenaktionen verstrickt war.

Hybrid-Angriff in Dänemark

Zwischen dem 22. und 25. September wurden in Dänemark wiederholt Drohnen gesichtet – über Kopenhagen, Aalborg und weiteren Orten. Mehrere Flughäfen mussten den Betrieb einstellen, unter anderem der Hauptstadtflughafen. Die Behörden sprachen von einem gezielten Angriff auf die zivile Infrastruktur.

Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen nannte die Vorfälle einen «systematischen, hybriden Angriff». Premierministerin Mette Frederiksen warnte, dass Dänemark Teil eines «Hybridkriegs» sei und sich auf weitere Attacken einstellen müsse.

Offizielle Stellen vermuten einen staatlichen Akteur hinter den Drohnen. Konkrete Beweise wurden bisher nicht veröffentlicht.

Abfangmanöver vor Alaska

Am 24. September ortete NORAD vier russische Flugzeuge in der Air Defense Identification Zone vor Alaska – zwei Tu‑95‑Bomber und zwei Su‑35.

Sie verletzten nicht den US- oder kanadischen Luftraum, flogen jedoch nahe genug, um eine Reaktion auszulösen. NORAD entsandte Abfangjäger, Aufklärer und Tankflugzeuge, die die Formation begleiteten. Die USA betonten, dass derartige Begegnungen regelmässig vorkommen.

Dennoch war es bereits das neunte Abfangereignis in diesem Jahr. Analysten werten es als Signal, dass Moskau auch ausserhalb Europas seine militärische Präsenz demonstrieren will. Washington stellte klar, dass es keine unmittelbare Bedrohung gebe, aber man wachsam bleibe.

Nato-Abfangmanöver über der Ostsee

Am 25. September stiegen ungarische Kampfflugzeuge auf, um eine Formation von fünf russischen Militärmaschinen vor der lettischen Küste zu identifizieren.

Dabei handelte es sich um drei MiG‑31, eine Su‑30 und eine Su‑35. Die Maschinen hielten sich nicht an internationale Sicherheitsstandards, etwa aktiven Funkkontakt oder eingeschaltete Transponder.

Blick auf eine der abgefangenen Maschinen vom Donnerstag. Nato

Lettlands Verteidigungsminister Andris Spruds erklärte, der Vorfall zeige die Entschlossenheit der Nato, künftig noch aktiver auf Provokationen zu reagieren. In den baltischen Staaten gilt die ständige Luftsicherung durch Nato-Partner als zentrale Sicherheitsgarantie.

Moskau äusserte sich bislang nicht konkret zu dem Vorfall.

Drohnen nahe schwedischer Marinebasis

Am 26. September meldeten mehrere Augenzeugen Drohnen über der Marinebasis Karlskrona in Südschweden. Der öffentliche Sender P4 Blekinge berichtete von parallelen Sichtungen gegen 20.30 Uhr. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, um mögliche Verbindungen zu den Drohnen in Dänemark und Norwegen zu prüfen.

Die Basis Karlskrona ist ein strategisch wichtiger Standort der schwedischen Marine. Militäranalysten sehen die Drohnensichtung deshalb als besonders heikel. Offizielle Stellungnahmen der Regierung liegen bislang nicht vor, doch die Ermittlungen laufen.