Luftabwehr am Limit Russische Raketen tricksen US-Patriots aus – für die Ukraine ist das keine gute Nachricht

Sven Ziegler

2.10.2025

Das Flugabwehrsystem Patriot ist offenbar nicht mehr so wirksam. 
Das Flugabwehrsystem Patriot ist offenbar nicht mehr so wirksam. 
Kay Nietfeld/dpa

Russland hat seine Raketen offenbar so modifiziert, dass sie die US-Patriot-Systeme der Ukraine verwirren. Laut einem Bericht ist die Abfangrate im September dramatisch eingebrochen. Experten sprechen von einem «Gamechanger».

Sven Ziegler

02.10.2025, 12:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut «Financial Times» hat Russland Raketen so verändert, dass sie Patriot-Systeme umgehen können.
  • Die Abfangrate der Ukraine fiel im September von 37 auf nur noch 6 Prozent.
  • Westliche Experten sehen die Entwicklung als «Gamechanger» mit weitreichenden Folgen für die Verteidigung.
Mehr anzeigen

Nach Informationen der «Financial Times» hat Russland seine ballistischen Raketen technisch so aufgerüstet, dass sie ihr Flugverhalten kurz vor dem Ziel ändern. Statt einer berechenbaren Flugbahn weichen die Raketen plötzlich ab, tauchen steil ab oder vollführen scharfe Manöver. Diese plötzlichen Richtungswechsel überfordern die Abfangraketen der Patriot-Systeme, die eigentlich als zuverlässiger Schutz gegen ballistische Angriffe gelten.

Ein ukrainischer Regierungsvertreter bezeichnete die Entwicklung gegenüber der Zeitung als «Gamechanger». Die Ukraine verliere damit ein zentrales Verteidigungsmittel, da die Patriot-Systeme bisher die einzige Waffe waren, die russische ballistische Raketen überhaupt abfangen konnten.

Noch im August hatte die Ukraine nach eigenen Angaben rund 37 Prozent der ankommenden Raketen abfangen können. Doch im September stürzte die Quote ab – auf nur noch 6 Prozent. Dabei habe Russland in dieser Zeit sogar weniger Raketen abgefeuert. Besonders deutlich wurde der Trend am Mittwoch: Alle vier gestarteten Iskander-Raketen entkamen der Luftabwehr und trafen ihre Ziele.

Mehrere Patriot-Systeme sind schon beschädigt

Auch die «Moscow Times» bestätigt den Trend. Westliche Nachrichtendienste sehen die Ursache in gezielten Software-Anpassungen, die es den Raketen erlauben, während des Fluges zu manövrieren. Laut dem Raketenexperten Fabian Hoffmann von der Universität Oslo seien diese Modifikationen technisch vergleichsweise einfach umzusetzen. 

Die neuen Manöver treffen die Ukraine zu einem heiklen Zeitpunkt. Mehrere Patriot-Systeme seien bereits beschädigt, berichtet die «Financial Times». Ursprünglich wurden sie von europäischen Iris-T-Systemen flankiert, die zusätzlichen Schutz bieten sollten. Doch auch diese seien teilweise zerstört oder nicht mehr einsatzbereit. Damit müssten die Patriots sich nun selbst verteidigen – und seien noch anfälliger für Überlastung.

Lagebild Ukraine. Kiew nutzt eingeschlossene Russen weiter als Köder – und lässt Putins Wirtschaft bluten

Lagebild UkraineKiew nutzt eingeschlossene Russen weiter als Köder – und lässt Putins Wirtschaft bluten

Hinzu kommt, dass Russland zuletzt verstärkt kombinierte Angriffe mit Drohnen und Raketen fliegt. Dabei sollen auch Produktionsstätten für Drohnen in der Nähe von Kiew gezielt getroffen worden sein.

Militärexperten warnen, dass die neuen Raketenmanöver die Balance im Krieg verändern könnten. «Wenn Patriot-Systeme ihre Rolle als Schutzschild verlieren, steigt die Verwundbarkeit der Ukraine erheblich», sagt Hoffmann. Das könne nicht nur die Verteidigungsfähigkeit im laufenden Krieg schwächen, sondern auch die westliche Unterstützung beeinflussen – denn die Lieferung weiterer Patriot-Systeme sei aufwendig und teuer.

Schon jetzt appellieren ukrainische Vertreter an die USA und Europa, dringend zusätzliche Systeme und Ersatzteile bereitzustellen. Denn ohne funktionierende Luftverteidigung sei nicht nur die Front, sondern auch die zivile Infrastruktur im Hinterland gefährdet.

