Russland soll 31 Jahre altes Schiffswrack für Spionage genutzt haben

Das Wrack der «Estonia», in dem 825 Menschen gestorben sind, liegt in 80 Metern Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Russland soll es als Versteck für Spionage-Technologie missbraucht haben.

Die Fähre «Estonia» sank vor 31 Jahren auf den Grund der Ostsee. 825 Menschen ertranken. Das Gebiet rund um das Wrack gilt als Sperrzone. Doch der russische Geheimdienst soll diese für Spionage benutzt haben.

Der Untergang der «Estonia» ist das schwerste Schifffahrtsunglück in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 28. September sank die Fähre auf dem Weg von Tallin nach Stockholm in einem Sturm. 825 Menschen fanden den Tod.

Die «Estonia» liegt 35 Kilometer von der finnischen Insel Utö entfernt in rund 80 Metern Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Rund um das Wrack gilt Tauchverbot. Wer dagegen verstösst, macht sich der Störung der Totenruhe schuldig, denn die sterblichen Überreste womöglich Hunderter Opfer befinden sich nach wie vor an Bord. Mehr als 750 Leichname wurden nie gefunden.

Eine Recherche der deutschen Medien WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung verdächtigt nun Russland, das Tauchverbot zu missachten. Und nicht nur das: Spezialkräfte sollen das Schiffswrack für Unterwasser-Übungen benutzt und später Spionage-Technologie daran angebracht haben.

Das Wrack der Estonia (roter Punkt) liegt strategisch günstig zwischen Estland, Finnland und Schweden. Screenshot Open Street Map

Sperrzone um das Wrack der «Estonia»

Die Journalist*innen stützen sich auf Kenntnisse der Nato. Offenbar verfolgt diese schon länger Hinweise auf Aktivitäten des russischen Geheimdienstes in der Ostsee.

Mehrere Nato-Länder haben laut der Recherche Informationen, die besagen, dass vor einigen Jahren technische Geräte am Wrack der «Estonia» angebracht worden seien.

Diese dienen der präzisen Navigation von Unterwasser-Drohnen und Robotern. Westliche Sicherheitskräfte verdächtigen Russland, dahinterzustecken. Militärische Einheiten sollen dort Operationen mit solchen Geräten geübt haben.

Darauf deuten Fahrten von Schiffen hin, die offiziell als russische Forschungsboote registriert sind, bei denen sich westliche Sicherheitskreise aber seit langem sicher sind, dass sie der Spionage dienen. So sei etwa die «Yantar» in den letzten Jahren auffällig oft über der Unterwasser Infrastruktur in der Nord- und Ostsee gekreuzt.

Abhörsystem zum Schutz der russischen Atom-Flotte

Zudem soll Russland das Schiffswrack – eigentlich eine Sperrzone – als Versteck nutzen, um mit anderen technischen Geräten den militärischen Schiffsverkehr in der Ostsee zu überwachen. Die Geräte sollen die spezifischen Geräusche der Kriegsschiffe aufzeichnen und so akustische Signaturen erstellen. So sollen diese für die russische Aufklärung einfacher identifizierbar sein.

Ähnliche Geräte sind laut dem Bericht auch schon vor den Küsten Litauens, Irlands und Grossbritanniens entdeckt worden. Deutschland, Finnland und Estland bestätigen dem Recherche-Netzwerk, dass sie solche Aktivitäten beobachteten. Ohne offenzulegen, wie sie das tun und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben.

Russland betreibt offenbar seit langem in den eigenen Küstengewässern ein Überwachungssystem, um die eigene Flotte zu schützen, insbesondere die Atom-U-Boote. Im Bericht äussern mehrere Experten die Ansicht, dass Putins Marine ähnliche Abhörposten auch in internationalen Gewässern platziert.

Das Wrack der «Estonia» liegt dafür an einer günstigen Stelle. Die mediale und militärische Aufmerksamkeit dürften die Attraktivität des Verstecks aber reduziert haben.