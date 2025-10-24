  1. Privatkunden
Unglücksfähre «Estonia» Russland soll 31 Jahre altes Schiffswrack für Spionage genutzt haben

Stefan Michel

24.10.2025

Das Wrack der «Estonia», in dem 825 Menschen gestorben sind, liegt in 80 Metern Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Russland soll es als Versteck für Spionage-Technologie missbraucht haben.
Das Wrack der «Estonia», in dem 825 Menschen gestorben sind, liegt in 80 Metern Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Russland soll es als Versteck für Spionage-Technologie missbraucht haben.
IMAGO/TT

Die Fähre «Estonia» sank vor 31 Jahren auf den Grund der Ostsee. 825 Menschen ertranken. Das Gebiet rund um das Wrack gilt als Sperrzone. Doch der russische Geheimdienst soll diese für Spionage benutzt haben.

Stefan Michel

24.10.2025, 23:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russische Spezialkräfte sollen laut Recherchen deutscher Medien das Tauchverbot am Wrack der «Estonia» verletzt und dort verdeckt Spionagetechnologie installiert haben.
  • Zum einen sollen Geräte für die präzise Navigation von Unterwasser-Drohnen angebracht worden sein. Anderseits Abhörapparate zur akustischen Erkennung militärischer Schiffe und U-Boote.
  • Mehrere Nato-Staaten beobachten diese Aktivitäten, Sicherheitsexpert*innen sehen das strategisch gelegene Wrack als möglichen Spionagestützpunkt Russlands in der Ostsee.
Mehr anzeigen

Der Untergang der «Estonia» ist das schwerste Schifffahrtsunglück in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 28. September sank die Fähre auf dem Weg von Tallin nach Stockholm in einem Sturm. 825 Menschen fanden den Tod.

Die «Estonia» liegt 35 Kilometer von der finnischen Insel Utö entfernt in rund 80 Metern Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Rund um das Wrack gilt Tauchverbot. Wer dagegen verstösst, macht sich der Störung der Totenruhe schuldig, denn die sterblichen Überreste womöglich Hunderter Opfer befinden sich nach wie vor an Bord. Mehr als 750 Leichname wurden nie gefunden.

Eine Recherche der deutschen Medien WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung verdächtigt nun Russland, das Tauchverbot zu missachten. Und nicht nur das: Spezialkräfte sollen das Schiffswrack für Unterwasser-Übungen benutzt und später Spionage-Technologie daran angebracht haben.

Das Wrack der Estonia (roter Punkt) liegt strategisch günstig zwischen Estland, Finnland und Schweden.
Das Wrack der Estonia (roter Punkt) liegt strategisch günstig zwischen Estland, Finnland und Schweden.
Screenshot Open Street Map
Ukraine-Ticker. Lage für ukrainische Truppen um Pokrowsk kritisch

Ukraine-TickerLage für ukrainische Truppen um Pokrowsk kritisch

Sperrzone um das Wrack der «Estonia»

Die Journalist*innen stützen sich auf Kenntnisse der Nato. Offenbar verfolgt diese schon länger Hinweise auf Aktivitäten des russischen Geheimdienstes in der Ostsee.

Mehrere Nato-Länder haben laut der Recherche Informationen, die besagen, dass vor einigen Jahren technische Geräte am Wrack der «Estonia» angebracht worden seien. 

Diese dienen der präzisen Navigation von Unterwasser-Drohnen und Robotern. Westliche Sicherheitskräfte verdächtigen Russland, dahinterzustecken. Militärische Einheiten sollen dort Operationen mit solchen Geräten geübt haben.

Alarm im Westen. Drohnen, Jets und Kriegsschiffe – Russlands Militär testet die Nato an allen Fronten

Alarm im WestenDrohnen, Jets und Kriegsschiffe – Russlands Militär testet die Nato an allen Fronten

Darauf deuten Fahrten von Schiffen hin, die offiziell als russische Forschungsboote registriert sind, bei denen sich westliche Sicherheitskreise aber seit langem sicher sind, dass sie der Spionage dienen. So sei etwa die «Yantar» in den letzten Jahren auffällig oft über der Unterwasser Infrastruktur in der Nord- und Ostsee gekreuzt.

Abhörsystem zum Schutz der russischen Atom-Flotte

Zudem soll Russland das Schiffswrack – eigentlich eine Sperrzone – als Versteck nutzen, um mit anderen technischen Geräten den militärischen Schiffsverkehr in der Ostsee zu überwachen. Die Geräte sollen die spezifischen Geräusche der Kriegsschiffe aufzeichnen und so akustische Signaturen erstellen. So sollen diese für die russische Aufklärung einfacher identifizierbar sein.

Ähnliche Geräte sind laut dem Bericht auch schon vor den Küsten Litauens, Irlands und Grossbritanniens entdeckt worden. Deutschland, Finnland und Estland bestätigen dem Recherche-Netzwerk, dass sie solche Aktivitäten beobachteten. Ohne offenzulegen, wie sie das tun und welche Erkenntnisse sie gewonnen haben.

«Am Halsband des Kreml». So spioniert die AfD in Deutschland angeblich für Putin

«Am Halsband des Kreml»So spioniert die AfD in Deutschland angeblich für Putin

Russland betreibt offenbar seit langem in den eigenen Küstengewässern ein Überwachungssystem, um die eigene Flotte zu schützen, insbesondere die Atom-U-Boote. Im Bericht äussern mehrere Experten die Ansicht, dass Putins Marine ähnliche Abhörposten auch in internationalen Gewässern platziert.

Das Wrack der «Estonia» liegt dafür an einer günstigen Stelle. Die mediale und militärische Aufmerksamkeit dürften die Attraktivität des Verstecks aber reduziert haben.

