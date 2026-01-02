Viele Zweifel: Gab es wirklich einen Angriff auf Wladimir Putin? Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Russland hat den USA angebliche Beweise für einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin übergeben. Doch westliche Geheimdienste zweifeln an der Darstellung – und auch Donald Trump zeigt öffentlich Distanz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland übergab den USA Navigationsdaten einer abgeschossenen Drohne, die auf einen Angriff auf Putins Residenz hindeuten sollen.

Die Ukraine weist die Vorwürfe zurück, westliche Dienste halten die russische Version für wenig überzeugend.

US-Präsident Donald Trump distanzierte sich öffentlich vom Kreml-Chef. Mehr anzeigen

Russland hat den USA Material übergeben, das einen angeblich geplanten ukrainischen Drohnenangriff auf Präsident Wladimir Putin belegen soll. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, seien auf einer abgeschossenen Drohne Navigationsdaten entschlüsselt worden, die eine Route in Richtung der sogenannten Waldai-Residenz in der Region Nowgorod erkennen liessen. Der mutmassliche Angriff soll am 29. Dezember 2025 stattgefunden haben und durch die russische Luftabwehr verhindert worden sein.

In einem von Moskau veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, einem Vertreter des US-Militärattachés in Moskau Datenausdrucke sowie ein Bauteil der Drohne übergibt. Namen oder Funktionen der US-Vertreter nannte Russland nicht. Kostjukow sprach von «zweifelsfreien» Belegen für einen geplanten Angriff auf Putins Residenz.

Kiew reagierte umgehend und bezeichnete die Anschuldigungen als russische Desinformation. Der ukrainische Militärgeheimdienst erklärte, Moskau versuche mit solchen Vorwürfen, eigene Angriffe auf ukrainische Ziele zu rechtfertigen. Auch in westlichen Geheimdienstkreisen überwiegt Skepsis.

Trump zeigt sich zurückhaltender als früher

Nach Berichten mehrerer US-Medien kommt die CIA zu einer abweichenden Einschätzung. Demnach deuteten die von Russland präsentierten Flugdaten nicht auf Putins Residenz, sondern eher auf militärische Infrastruktur westlich von Nowgorod hin. Eine Fehlinterpretation oder gezielte Manipulation der Daten könne nicht ausgeschlossen werden.

Laut Russland soll es einen Angriff auf Putins Residenz gegeben haben.

Über die US-Botschaft in Moskau sei auch Präsident Donald Trump über den Vorfall informiert worden. Der Kreml erklärte, Putin habe Trump persönlich über den angeblichen Angriff unterrichtet. Gleichzeitig betonte Moskau, an den von Trump angestossenen Gesprächen über ein mögliches Ende des Ukrainekriegs festhalten zu wollen – allerdings mit einer «härteren Haltung» gegenüber Kiew.

Trump selbst zeigte sich zuletzt deutlich zurückhaltender. Auf seiner Plattform Truth Social verlinkte er einen Leitartikel, der Russland vorwarf, einer Friedenslösung im Weg zu stehen. Damit distanzierte sich der US-Präsident öffentlich von Putins Darstellung.

CIA-nahe Kreise in Washington sprachen von einer «nicht glaubwürdigen» Präsentation. Die veröffentlichten Videos und Karten wiesen Hinweise auf nachträgliche Bearbeitungen auf. Unstrittig ist zwar, dass die Ukraine im Krieg auch Ziele auf russischem Gebiet angreift – ob jedoch Putins Residenz das Ziel war, bleibt offen.