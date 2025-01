Eine Recherche eines russischen Investigativportals zeigt, dass Moskau Gelder an Taliban zahlte.

Der russische Geheimdienst GRU soll Taliban-Kämpfern zwischen 2016 und 2020 Prämien von durchschnittlich 200'000 Dollar für die Tötung von US- und Koalitionstruppen bezahlt haben.

Die Strategie erinnert an die CIA-Operation in den 1980er Jahren, zielte jedoch in kleinerem Massstab darauf ab, durch indirekte Angriffe den Gegner entscheidend zu schwächen.