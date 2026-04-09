Rutte nach GesprächTrump ist «eindeutig enttäuscht» über Nato
SDA
9.4.2026 - 06:13
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Kritik von Bündnispartnern am Krieg von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran heruntergespielt.
Keystone-SDA
09.04.2026, 06:13
09.04.2026, 10:33
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Er verneinte im Gespräch des US-Senders CNN die Frage, ob es unter den Verbündeten die vorherrschende Meinung gebe, dass der Krieg völkerrechtlich illegal sei. «Die Nato hat stets den Standpunkt vertreten, dass die Schwächung der atomaren Fähigkeiten und ballistischen Raketen von entscheidender Bedeutung ist», sagte Rutte mit Blick auf den Iran.
Rutte hatte sich kurz zuvor mit Trump im Weissen Haus getroffen. Er bezeichnete das Treffen als «sehr offene Diskussion zwischen zwei Freunden». Trump habe sich «eindeutig enttäuscht» über das transatlantische Bündnis und mehrere Partnerstaaten gezeigt. Ob und in welchem Umfang ein möglicher Austritt der Vereinigten Staaten aus dem Verteidigungsbündnis thematisiert wurde, sagte Rutte nicht.
In den vergangenen Tagen und Wochen hatten Äusserungen Trumps Ängste vor einem Austritt der USA aus dem Bündnis geschürt. Trump kritisierte die seiner Ansicht nach mangelnde Unterstützung der Nato-Partner für den Krieg gegen den Iran. Der US-Senat müsste einem Nato-Austritt mit Zweidrittelmehrheit zustimmen – was als sehr unwahrscheinlich gilt.
Einigung in letzter Minute: Die USA und der Iran verständigen sich auf eine zweiwöchige Feuerpause. Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump noch mit weiteren Angriffen. Seine Bedingung: Der Iran muss die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Teheran lenkt in der Nacht zum Mittwoch ein und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Laut der «New York Times» geht es bei den zehn Punkten darum, sämtliche gegen den Iran verhängten Sanktionen für den Iran aufzuheben.
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