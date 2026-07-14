Nach dem dramatischen Zwischenfall an Bord eines Ryanair-Flugs spricht erstmals die Ehefrau des verletzten Passagiers. Sie erzählt, wie sie sich an den Beinen ihres Mannes festklammerte, nachdem während des Flugs ein Fenster beschädigt worden war.

Svetlana Grkovic hielt ihren Ehemann an den Beinen fest.

«Wenn wir sterben, dann zusammen» Mann wird beinahe aus Flugzeug gesaugt – jetzt spricht seine Ehefrau

Darum geht’s Nach dem Fenster-Zwischenfall auf einem Ryanair-Flug schildert die Ehefrau des verletzten Passagiers erstmals ihre Erlebnisse.

Sie sagt, sie habe ihren Mann an den Beinen festgehalten, nachdem dieser durch den Druckabfall in Richtung des beschädigten Fensters gezogen worden sei.

Ryanair erklärt, ein Trümmerteil eines Triebwerks habe das Fenster beschädigt. Zusammenfassung erstellt mit

Nach dem dramatischen Zwischenfall an Bord eines Ryanair-Flugs von Thessaloniki nach Memmingen hat sich erstmals die Ehefrau des verletzten Passagiers geäussert. Sie schildert Momente der Angst, nachdem während des Flugs ein Fenster beschädigt worden war.

«Wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen», sagte Svetlana Grkovic dem serbischen Nachrichtenportal Nova.rs.

«Ich hielt ihn an den Beinen fest»

Nach ihren Angaben sass ihr Mann Ljubiša Karovic direkt am Fenster, als es zu einem lauten Knall kam.

Zunächst habe es ausgesehen, als sei ein Teil des Triebwerks gegen die Maschine geprallt. Kurz darauf sei das Fenster beschädigt worden und es habe einen Druckabfall in der Kabine gegeben.

«Der Sog zog Ljubiša mit sich. Zum Glück war er angeschnallt», sagte Grkovic. Sie habe sofort seine Beine gepackt und festgehalten.

Nach ihrer Schilderung ragte ein Teil seines Körpers bereits aus der beschädigten Fensteröffnung. Mehrere Mitreisende seien ihr zu Hilfe geeilt und hätten gemeinsam ihren Mann zurück ins Flugzeug gezogen.

Mann erinnert sich an nichts

Karovic erlitt laut seiner Ehefrau unter anderem Verletzungen an einer Hand sowie Verbrennungen. Er befinde sich weiterhin im Spital und könne sich kaum verständigen. An den Vorfall selbst habe er keine Erinnerung mehr.

Ryanair hatte den Zwischenfall inzwischen bestätigt. Nach Angaben der Fluggesellschaft kehrte die Boeing 737-800 kurz nach dem Start nach Thessaloniki zurück, nachdem ein Passagierfenster während des Flugs beschädigt worden war.

Als Ursache nennt Ryanair ein Trümmerteil, das sich von einem Triebwerk gelöst und das Fenster getroffen habe. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge über Nordmazedonien.

Das Flugzeug landete anschliessend sicher in Thessaloniki. Die übrigen Passagiere wurden später mit einer Ersatzmaschine an ihr Ziel gebracht.

Die genaue Ursache des Zwischenfalls wird untersucht.