Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez ist bei seinem Besuch in Ceuta mit lautstarkem Protest empfangen worden. Danach bezeichnete er den massiven Andrang auf die spanische Exklave als «Angriff» auf die territoriale Integrität des Landes.

«Angriff auf Spanien» Sánchez wird in Ceuta ausgebuht – und kündigt harte Massnahmen an

Darum geht's Pedro Sánchez bezeichnet den Massenzustrom nach Ceuta als Angriff auf Spaniens territoriale Integrität.

Fast 50'000 Menschen gelangten in wenigen Tagen aus Marokko in die Exklave, mindestens 28 starben.

Spanien verstärkt den Grenzschutz mit Militär, Bojen und schnelleren Rückführungen. Zusammenfassung erstellt mit

Pedro Sánchez bekommt den Zorn der Menschen in Ceuta unmittelbar zu spüren. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie der spanische Ministerpräsident bei seiner Ankunft am Sitz der örtlichen Behörden von einer aufgebrachten Menschenmenge empfangen wird.

Aus dem kurzen Video ist ersichtlich, dass sich zahlreiche Personen hinter einer Absperrung versammelt haben und Sánchez lautstark entgegentreten. Welche Rufe genau zu hören sind und wer die Kundgebung organisiert hat, lässt sich anhand der vorliegenden Aufnahme nicht abschliessend feststellen.

Der Protest folgt auf einen beispiellosen Andrang auf die spanische Exklave. Nach Angaben der Regierung gelangten in den vergangenen Tagen fast 50'000 Menschen aus Marokko nach Ceuta. Viele erreichten das Gebiet schwimmend, andere überwanden die Grenzanlagen.

Sánchez kündigt konkrete Massnahmen an

Bei seinem Besuch schlug der Regierungschef einen scharfen Ton an. Er bezeichnete die Ereignisse als «Angriff» und als «Verletzung der territorialen Integrität Spaniens».

Den knapp 85'000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Exklave versprach er die Unterstützung des ganzen Landes. «Ganz Spanien steht an eurer Seite. Wir übernehmen die Verantwortung für diese Situation», sagte Sánchez.

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Unter den Ankommenden befinden sich nach Angaben der Behörden zahlreiche Frauen, Minderjährige und Kinder. Mindestens 28 Menschen kamen nach jüngsten amtlichen Angaben im Meer ums Leben.

Militär sichert die Grenze

Spanien setzt in Ceuta erstmals seit dem Massenzustrom im Mai 2021 wieder das Militär zur Unterstützung der Grenzsicherung ein.

Zusätzlich sollen am Grenzdamm zwischen der marokkanischen Küste und dem Strand von Tarajal Schwimmbojen angebracht werden. Sie sollen laut Sánchez eine «physische Sperre» bilden und weitere Übertritte über das Wasser erschweren.

Auch die Verfahren für Rückführungen sollen beschleunigt werden. «Die Ausreise vieler Migranten findet bereits statt», erklärte Sánchez.

Bis Freitagmorgen kamen weiterhin Menschen über die Grenze. Gleichzeitig kehrten nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders RTVE zahlreiche Personen nach Marokko zurück. Dadurch habe sich die Lage etwas entspannt. Sánchez hob zugleich die Zusammenarbeit mit der marokkanischen Regierung hervor.