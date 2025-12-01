Säbelrasseln zwischen Trump und Maduro – einer wird verlieren

Trump telefonierte mit Venezuelas Präsident STORY: US-Präsident Donald Trump hält sich mit seinen Venezuela-Plänen bedeckt. Am Sonntag bestätigte er zwar, mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gesprochen zu haben. Er lehnte es aber ab, über Inhalte des Telefonats zu sprechen. Am Samstag hatte Trump den Luftraum über und um Venezuela für geschlossen erklärt. Damit hatte er Spekulationen angefacht, die USA könnten militärisch gegen das lateinamerikanische Land vorgehen. Die USA erhöhen seit Monaten den Druck auf Venezuela und Maduro. Die US-Streitkräfte haben seit September mindestens 21 Angriffe auf mutmassliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik ausgeführt. Dabei kamen mindestens 83 Menschen ums Leben. Die Spekulationen über einen möglichen US-Militärschlag werden befeuert durch eine Konzentration starker Luftwaffen- und Marine-Verbände in der Region. Trump hat zudem verdeckte CIA-Operationen in Venezuela genehmigt. 01.12.2025

Offiziell begründet Donald Trump den grössten Aufmarsch von US-Truppen seit 1991 mit dem Kampf gegen Drogen. Doch es ist kein Geheimnis, dass er Venezuelas Präsidenten Maduro gilt. Nun droht der Konflikt zu eskalieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA haben unter Präsident Trump eine massive militärische Präsenz in der Karibik aufgebaut, offiziell zur Drogenbekämpfung.

Der politische und militärische Druck gilt Nicolás Maduro: Trump will Venzuelas Präsidenten schon länger loswerden.

Die aktuelle Situation birgt erhebliches Eskalationspotenzial: Einer der beiden Präsidenten wird am Ende der grosse Verlierer sein. Mehr anzeigen

Zunächst griff das US-Militär angebliche Drogenboote aus Venezuela in der Karibik und im Pazifischen Ozean an. Dann stufte die Trump Regierung das venezolanische Drogenkartell «Cartel de los Sole» als ausländische Terrororganisation ein, um den militärischen Spielraum zu erhöhen.

Mittlerweile hat Donald Trump ein Dutzend Kriegsschiffe, darunter den weltgrössten Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford», und mehr als zehntausend Soldaten in die Region beordert: Die Zeichen stehen eindeutig auf Eskalation.

Es ist eine Eskalation, die sich angedeutet hat. Seit Monaten verschärft Donald Trump den Ton gegenüber Venezuela, genauer gesagt gegen den Staatschef Nicolás Maduro. Dass Trump den autokratisch regierenden Präsidenten des ölreichen Landes aus dem Amt jagen will, ist kein Geheimnis. Das hat der US-Präsident schon in seiner ersten Amtszeit versucht. Ohne Erfolg.

Indessen macht Trump wieder Druck und dreht an der Eskalationsschraube. Es verdichten sich die Hinweise, dass die US-Regierung einen Militärschlag gegen Venezuela erwägt.

Trump sperrt den venezolanischen Luftraum, sein Verteidigungsminister gerät wegen der Angriffe auf angebliche Drogenboote unter Druck, ein heimliches Telefonat mit Maduro und ein unmissverständliches Ultimatum: In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen.

Hier ist eine Chronologie der Ereignisse, ein Ausblick, welche Optionen Maduro jetzt noch hat und warum die Eskalation auch für Donald Trump riskant ist.

Wie angespannt ist die Lage?

Das Verhältnis zwischen den USA und Venezuela ist auf einem Tiefpunkt. Seit Jahren gibt es Spannungen, sie sind jüngst grösser geworden. Die Trump-Regierung erhöhte die Belohnung auf bis zu 50 Millionen Dollar (rund 40 Millionen Franken) für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen. Die USA werfen ihm Verstösse gegen die US-Drogengesetze vor. Maduro bringe tödliche Drogen - Kokain - und Gewalt in die USA.

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro wird von den USA immer stärker unter Druck gesetzt. KEYSTONE

US-Militär greift Drogenboote an

Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach US-Angaben bislang mindestens 83 Menschen getötet und mehr als 20 Schiffe getroffen.

Die CIA operiert in Venezuela

Sechs Wochen nach den ersten Angriffen des US-Militärs auf mutmasslich mit Drogen beladene Boote in der Karibik unternimmt Präsident Donald Trump einen weiteren Schritt im Kampf gegen Venezuela. Er autorisiert Aktionen des Auslandsgeheimdiensts CIA in dem südamerikanischen Land. Wie genau diese Einsätze aussehen sollten, sagte er nicht. Er kündigte zugleich aber an, Rauschgiftschmuggler nun auch bereits an Land bekämpfen zu wollen.

Trump mobilisiert Flotte in der Karibik

Mitte November ist das grösste Kriegsschiff der Welt in der Karibik angekommen. Die USA betonen, mit der «USS Gerald R. Ford» den Drogenschmuggel bekämpfen zu wollen. Doch Venezuela sieht in der Militärpräsenz eine Drohgebärde.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte danach die Militäroperation «Südlicher Speer» (Southern Spear) an. Konkrete Angriffe und Standorte nannte Hegseth, den die Regierung von US-Präsident Donald Trump seit einiger Zeit Kriegsminister nennt, nicht.

Laut «New York Post» hat die US-Marine eine Flotte mit mindestens elf Kriegsschiffen und 15'000 Besatzungsmitgliedern in der Region im Einsatz. Darunter seien auch Spezialeinheiten für eine Landinvasion.

Berichte über Kriegsverbrechen

Inmitten des Säbelrasselns platzte am vergangenen Freitag die Nachricht, dass es bei den US-Angriffen auf mutmassliche Drogenboote möglicherweise zu Kriegsverbrechen gekommen sei. Ein Bericht der «Washington Post» hat parteiübergreifende Ermittlungen ins Rollen gebracht.

Demnach soll Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Angriff am 2. September den Befehl gegeben haben, alle Besatzungsmitglieder zu töten. Nach dem ersten Beschuss hätten zwei Besatzungsmitglieder überlebt und sich an Wrackteile geklammert. «Das wäre ein Kriegsverbrechen, wenn es zutrifft», sagte der demokratische Senator Tim Kaine aus dem US-Bundesstaat Virginia.

Hegseth schrieb dazu auf X, dabei handle es sich um «Fake News». «Unsere aktuellen Einsätze in der Karibik sind sowohl nach US-amerikanischem als auch nach internationalem Recht legal.»

As usual, the fake news is delivering more fabricated, inflammatory, and derogatory reporting to discredit our incredible warriors fighting to protect the homeland.



As we’ve said from the beginning, and in every statement, these highly effective strikes are specifically… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 28, 2025

Trump «sperrt» Venezuelas Luftraum

Nachdem er den Ton gegen Maduro wochenlang verschärft hatte, beschloss Donald Trump am Wochenende, dass in Venezuela keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen. Trump teilte mit, dass er den Luftraum über Venezuela für geschlossen erklärt.

«An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenschmuggler, bitte halten Sie den Luftraum über und um Venezuela für vollständig geschlossen», schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

Die Befugnis, den Luftraum eines anderen Staates zu sperren, hat Trump nicht. Laut internationalem Recht haben Länder selbst das Recht, unabhängig über ihren Luftraum zu bestimmen, erklärt der internationale Fluglotsenverband IFATCA auf seiner Webseite.

Venezuela verurteilte Trumps Botschaft aufs Schärfste und bezeichnete sie als eine «feindselige Handlung». Das Aussenministerium in Caracas erklärte zudem, aufgrund der Äusserung keine weiteren Abschiebeflüge von Migranten aus den USA in das Land zu lassen.

Den venezolanischen Angaben zufolge wurden seit März auf wöchentlicher Basis insgesamt knapp 14'000 Migranten mit 75 Flügen nach Venezuela zurückgeschickt – sogar inmitten der Spannungen mit Washington. Zuletzt landete am Freitag in Caracas ein Flug mit 136 aus dem US-Bundesstaat Arizona zurückgeführten Migranten, wie Medien berichteten.

Trump telefoniert mit Maduro – und stellt ein Ultimatum

Unterdessen bestätigte Trump am Sonntagabend auf dem Rückflug aus Florida, wo er Thanksgiving gefeiert hatte, dass er kürzlich mit Venezuelas Präsident Nicolás Maduro gesprochen habe. Trump wollte das Telefonat nicht kommentieren, über das zuerst die «New York Times» berichtete. «Ich würde nicht sagen, dass es gut oder schlecht verlief», sagte Trump an Bord der Air Force One.

Mittlerweile sind offenbar Details des Gespräches durchgesickert. Der «Miami Herald» berichtet unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen, das Gespräch sei nach kurzer Zeit eskaliert. Trumps unverblümte Botschaft an Nicolás Maduro: Er könne sich selbst und seine engsten Vertrauten retten, aber müsse das Land sofort verlassen.

Das Gespräch scheiterte schliesslich, weil «Maduro eine weltweite Amnestie für alle Verbrechen, die er und seine Gruppe begangen hatten» gefordert habe. Dies sei von Trump genauso abgelehnt worden, wie Maduros Forderung, die Kontrolle über die Streitkräfte zu behalten. Der dritte Knackpunkt war der Zeitpunkt: Washington bestand auf Maduros sofortigem Rücktritt, Caracas lehnte dies ab.

Diese Optionen hat Maduro jetzt

Bislang hat sich der US-Präsident alle Optionen offen gehalten, in der Hoffnung, dass der Druck von aussen einen Staatsstreich gegen Nicolás Maduro begünstigen könnte.

Der hat im Moment wenig Handlungsspielraum. Er kann in Caracas ausharren und sich auf einen US-Militärschlag vorbereiten. Dieser gilt nach den Entwicklungen der vergangenen Tage als wahrscheinlich.

Die USA würden vermutlich gezielt Infrastruktur angreifen, Maduro hat der militärischen Übermacht nicht viel entgegenzusetzen. Wie sich ein US-Angriff innenpolitisch auswirken würde, ist derzeit nicht abzusehen.

Die zweite Option ist es, das Land zu verlassen. Das könnte er mit freiem Geleit bei sofortigem Rücktritt tun, wie es Trump im Telefonat angeboten hat. «Übrigens, wir haben Maduro die Möglichkeit gegeben, zu gehen», bestätigte der republikanische Senator Markwayne Mullin dem US-Sender CNN. «Wir haben gesagt, er könne nach Russland oder in ein anderes Land gehen», fügte er hinzu.

Auch Trump kann verlieren

Eine dritte Option, so unwahrscheinlich sie im Moment scheinen mag, gibt es noch. Maduro bleibt im Amt und sitzt einen allfälligen US-Angriff einfach aus. Für das «Wall Street Journal» ist dieses Szenario zumindest denkbar.

«Präsident (Donald) Trump befindet sich in einer hochriskanten Konfrontation mit Venezuelas (Präsident) Nicolás Maduro und den Unterstützern des Diktators in Havanna und Moskau. Einer der beiden Präsidenten wird verlieren - und es wird Trump sein, wenn Maduro nicht auf die eine oder andere Weise gestürzt wird», schreibt das Blatt in einem Kommentar.

«Aber was, wenn Maduro nicht freiwillig geht? (...) Wenn Trump seine Karibikflotte zurückzieht, während Maduro noch an der Macht ist, wird der venezolanische Machthaber gewonnen haben.»

Mit Agenturmaterial.