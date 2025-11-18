  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schockfund in Bangkok Baby in Toilettenspülkasten gefunden – Polizei sucht Mutter

dpa

18.11.2025 - 11:45

Die beiden Säuglinge waren am vergangenen Wochenende entdeckt worden. (Symbolbild)
Die beiden Säuglinge waren am vergangenen Wochenende entdeckt worden. (Symbolbild)
dpa

Leise Schreie aus dem Toilettenkasten: In Bangkok überlebt ein Baby nur knapp. Die Polizei sucht jetzt nach der Mutter. Kurz zuvor wird ein anderes Neugeborenes tot entdeckt – in einem Müllcontainer.

DPA

18.11.2025, 11:45

18.11.2025, 12:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bangkok wurde ein Neugeborenes in einem Toilettenspülkasten entdeckt und gerettet.
  • Es ist unterkühlt, aber stabil.
  • Die Polizei sucht nach der Mutter; kurz zuvor wurde ein toter Säugling in einem Müllcontainer gefunden.
Mehr anzeigen

Schockierender Fund in Thailand: Ein neugeborenes Baby ist in einem Spülkasten einer Toilette in einem heruntergekommenen Wohnblock in Bangkok entdeckt worden. Ein Wartungsarbeiter hörte am vergangenen Wochenende leise Schreie aus den Rohren, als er Inspektionen am Abwassersystem durchführte, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. 

Rettungskräfte hätten das Baby geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Ärzte hätten dort festgestellt, dass das Mädchen unterkühlt war und Anzeichen von Dehydrierung zeigte, schrieb die Zeitung «Chiang Rai Times». Laut den Ermittlern war die Nabelschnur noch vorhanden und nur grob durchschnitten worden – ein Hinweis darauf, dass die Geburt ohne medizinische Begleitung stattfand.

Suche nach der Mutter

Der Säugling wog etwa 2,5 Kilogramm, wie es weiter hiess. Seine Haut war durch die Kälte des Wassers bläulich verfärbt, doch nach sofortiger medizinischer Versorgung stabilisierten sich die vitalen Werte. Das Kind liegt noch auf der Intensivstation, hat aber den Ärzten zufolge gute Chancen, zu überleben.

Die Polizei versuche derweil, die Mutter zu finden, schrieb die Zeitung «Bangkok Post». Kinderschutzbehörden hätten inzwischen die rechtliche Vormundschaft übernommen.

Weiterer grausiger Fund

Nur wenige Stunden zuvor hatte die Polizei in einem anderen Stadtteil Bangkoks einen neugeborenen Jungen tot in einem Müllcontainer entdeckt. Neben dem leblosen Körper befanden sich eine Medikamententüte und eine Damenbinde. Die Ermittler werten nun Überwachungskameras aus, um die verantwortliche Person zu identifizieren.

Meistgelesen

Ist dieser juristische Kniff Trumps Schlupfloch im Fall Epstein?
Schiff mit fast 4000 Rindern an Bord treibt seit Wochen im Meer
Darum sieht Deutschland «keinen Anlass zur Rückgabe» der Nofretete
Nato-U-Boot versenkt Fregatte aus Norwegen +++ Polen beschuldigt Kreml der Sabotage
Emotionaler Video-Aufruf der Epstein-Opfer +++ Venezuela? «Ich schliesse gar nichts aus»

Videos aus dem Ressort

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

In einem Interview mit Schauspielerin Tracee Ellis Ross erklärt Michelle Obama unmissverständlich, warum Amerika aus ihrer Sicht noch nicht bereit ist für eine Präsidentin – und warum sie selbst definitiv nicht kandidieren wird.

17.11.2025

Zukunftstag: Wer räumt den Spüler aus?

Zukunftstag: Wer räumt den Spüler aus?

Ein weiterer Kinder-Reporter-Duo recherchiert im blue Newsroom. Wer räumt ab und zu die Spülmaschine aus und wer drückt sich? Niklas lässt nicht locker, bis er die Antwort kennt.

13.11.2025

Zukunftstag_wer flucht am meisten

Zukunftstag_wer flucht am meisten

Nulla und Enara gehen einer brisanten Frage nach: Wer flucht am meisten im blue Newsroom? Die Antworten zeigen: Es gibt einen klaren Favoriten.

13.11.2025

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

Zukunftstag: Wer räumt den Spüler aus?

Zukunftstag: Wer räumt den Spüler aus?

Zukunftstag_wer flucht am meisten

Zukunftstag_wer flucht am meisten

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Horror im Cockpit. Ex-Pilot wollte Flugzeug abstürzen lassen – und kommt glimpflich davon

Horror im CockpitEx-Pilot wollte Flugzeug abstürzen lassen – und kommt glimpflich davon

Diplomatie. Klimagipfel ist laut Schweizer Umweltbotschafter gut gestartet

DiplomatieKlimagipfel ist laut Schweizer Umweltbotschafter gut gestartet

Von deutschem U-Boot versenkt. Forscher tauchen zu historischem Wrack aus dem 1. Weltkrieg

Von deutschem U-Boot versenktForscher tauchen zu historischem Wrack aus dem 1. Weltkrieg