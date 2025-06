Bei einer Pressekonferenz liegen Fotos von dem bei einem Prediger beschlagnahmten Geld aus. Ein Prediger soll reichlich Spenden für wohltätige Zwecke eingeworben haben. Nun steht er im Verdacht, das Geld vor allem für sich verwendet zu haben. Bild: Frank Christiansen/dpa

Ein islamistischer Tiktok-Star mit Hunderttausenden Followern muss in Düsseldorf vor Gericht. Er soll sich in grossem Stil Spenden für notleidende Kinder in die eigene Tasche gesteckt haben.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein islamistischer Prediger steht in Deutschland wegen Spendenbetrugs vor Gericht.

Unter dem Namen «Abdelhamid» erreichte er bei Tiktok und Instagram Hunderttausende Follower.

Mit Aufrufen, notleidenden Kindern zu helfen, soll er fast eine halbe Million Euro unterschlagen haben. Mehr anzeigen

Unter dem Namen «Abdelhamid» erreichte er als Prediger bei Tiktok und Instagram Hunderttausende Follower. Das Weltbild, das er dort kumpelhaft und oft im Sporttrikot verbreitete, ist laut dem Verfassungsschutz des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen extremistisch-salafistisch.

Dass der 33-Jährige am kommenden Dienstag in Düsseldorf als Angeklagter vor dem Landgericht erscheinen muss, hat aber nichts mit Extremismus zu tun. Es geht um Spendenbetrug. Mit 37 Aufrufen, notleidenden Kindern zu helfen, soll er sich die eigenen Taschen gefüllt haben. Die Staatsanwaltschaft sieht den Verdacht des gewerbs- und bandenmässigen Betrugs.

Der inzwischen 34-Jährige soll fast eine halbe Million Euro (ca. 471'000 Franken) eingeworben haben. Aber nur knapp 5000 Euro sollen tatsächlich entsprechend den Spendenaufrufen weitergeleitet worden sein. Seine 33-jährige Partnerin muss als mutmassliche Komplizin ebenfalls auf die Anklagebank. Der Prediger sei bereits einschlägig vorbestraft und Geldstrafen gegen ihn verhängt worden, hatte Staatsanwältin Laura Neumann mitgeteilt.

Lifestyle-Influencer

Für die Sicherheitsbehörden gelten seine Videos als Einstieg in eine Radikalisierungsspirale – vor allem für junge, bildungsferne Menschen. Als salafistischer Lifestyle-Influencer wird Dehran A. im Lagebild Islamismus des Innenministeriums von Nordrhein-Westfalen beschrieben.

Der Deutsche hatte sich mit seiner Reichweite zur Grösse in der islamistischen Szene entwickelt. Nicht nur das Lagebild Islamismus, auch der Verfassungsschutzbericht des westdeutschen Bundeslandes widmen dem Düsseldorfer einen eigenen Abschnitt.

Zehn Millionen «Likes» bei Tiktok

Mit seiner einfachen Sprache erfuhr er grosse Zustimmung in Form von zehn Millionen «Likes» bei Tiktok. Abdelhamid setze fort, was Pierre Vogel – ein bekannter deutscher Islamist – begonnen habe: den extremistischen Salafismus einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, warnten die Behörden.

#Islamistischer Prediger in #Herford: Wohl Ende September war #Influencer Abdelhamid (Dehran A., #Düsseldorf) in einer hiesigen Moschee zu Gast. In sozialen Medien folgen ihm viele tausend Leute. Er soll auch deswegen beim #Verfassungsschutz wohl als Top-#Salafist gelten. pic.twitter.com/OQrvWSGipr — Lukas B. (@luk_bre) October 3, 2023

Doch seit vergangenem September herrscht zumindest auf seinem Instagram-Kanal Funkstelle. Im Oktober war er verhaftet worden. Ein Richter hatte ihn in Untersuchungshaft geschickt – wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Zu den Vorwürfen hatte der damals 33-Jährige geschwiegen.

Luxusuhren und dicke Bündel Bargeld

Den Ermittlern war aufgefallen, dass seine Spendenaufrufe unkonkret und nebulös blieben. So habe er in der Regel nicht gesagt, wo genau das Geld hingehen soll und auch keine Kooperationen mit Hilfsorganisationen genannt.

Die Arbeit der Ermittlungskommission «Spende» hatte schon 2021 begonnen, bereits 2023 gab es eine Durchsuchung bei ihm. Trotzdem soll er fleissig weiter Spenden eingeworben haben.

Limousine am Abschlepphaken

Als er dann Vorbereitungen getroffen habe, sich nach Dubai abzusetzen, schlugen die Ermittler zu. Drei Wohnungen wurden durchsucht, dicke Bündel mit 20'000 Euro Bargeld, mehrere Luxusuhren der Marke «Rolex» und mehrere Luxus-Handtaschen wurden beschlagnahmt. Eine Limousine aus Stuttgart landete am Abschlepphaken. Zudem wurden sieben Konten gepfändet.

Die Anklage ist rund 600 Seiten stark. Das Landgericht hat für den Prozess bis Juli sechs Verhandlungstage angesetzt.