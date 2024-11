Ein Nikolaus hat nach dem Polizeieinsatz eine Anzeige am Hals. (Symbolbild) KEYSTONE

In Deutschland streckt ein Bub (4) einem Weihnachtsmann die Zunge heraus. Daraufhin schlägt dieser mit der Rute zu. Nun hat er eine Strafanzeige am Hals.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Eine Auseinandersetzung eines Vierjährigen mit einem Weihnachtsmann hat in Mecklenburg-Vorpommern Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ausgelöst. Wie die Polizei in Stralsund am Dienstag mitteilte, streckte das Kind dem kostümierten 62-Jährigen am Montag auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt die Zunge heraus. Daraufhin schlug der Nikolaus dem Jungen mit seiner Rute ins Gesicht, wodurch dieser Schmerzen erlitt.

Der 62-Jährige habe «seine Handlung offenbar als erzieherische Massnahme» angesehen, erklärte die Polizei. Sie habe ihm allerdings eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingebracht. Der Vierjährige war auf dem Weihnachtsmarkt demnach mit seiner Familie unterwegs.