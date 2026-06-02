Pelosi geht – jetzt kämpfen drei Lager um die Kontrolle der Demokraten

Nancy Pelosi war von 2007 bis 2011 und 2019 bis 2023 Sprecherin des Repräsentantenhauses, als erste Frau in der US-Geschichte. Dieses Amt ist nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten das dritthöchste der USA. Archivbild: imago/Stefan Zeitz

Mit dem Rückzug von Nancy Pelosi wird ihr Kongresssitz bei den Zwischenwahlen 2026 erstmals seit fast 40 Jahren neu vergeben. Die Vorwahlen in San Francisco könnten einen Richtungswechsel der US-Demokraten herbeiführen.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nancy Pelosi scheidet nach fast 40 Jahren im Kongress aus. Ihr Sitz im US-Repräsentantenhaus wird frei und im Zuge der Midterms neu besetzt.

In San Francisco findet am 2. Juni die entsprechende Vorwahl statt. Dort wird entschieden, welche Kandidat*innen zu den eigentlichen Zwischenwahlen im Herbst zugelassen werden.

Die Vorwahl gilt als Gradmesser für die Zukunft der Demokratischen Partei nach dem Rückzug ihrer langjährigen Führungsfigur. Mehr anzeigen

Nancy Pelosi hat die Demokratische Partei über Jahrzehnte geprägt. Nun versucht die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ihre Wunschkandidatin Connie Chan in San Francisco als Nachfolgerin für ihren Kongresssitz zu etablieren.

Pelosi vertritt in Washington Kaliforniens 11. Kongresswahlbezirk, der den grössten Teil von San Francisco umfasst. Die Vorwahl zu den eigentlichen Midterms findet dort am 2. Juni statt.

Der Wahlkampf entwickelt sich zunehmend zu einem Machtkampf zwischen Partei-Establishment, moderaten Kräften und der linken Parteibasis – mit Signalwirkung weit über Kalifornien hinaus.

Wie lange bleibt Nancy Pelosi noch im Amt?

Nancy Pelosi hat angekündigt, 2026 nicht erneut zu kandidieren. Sie bleibt jedoch bis zum Ende ihrer Amtszeit Kongressabgeordnete. Am 2. Juni 2026 findet die Vorwahl (Primary) in San Francisco statt. Dort wird entschieden, welche Kandidaten zur eigentlichen Wahl zugelassen werden.

Bei den Zwischenwahlen im November 2026 wird dann Pelosis Nachfolger oder Nachfolgerin gewählt. Pelosi scheidet erst am 3. Januar 2027 aus dem Kongress aus, wenn die neue Legislaturperiode beginnt und der/die gewählte Nachfolger*in vereidigt wird.

Wie laufen die Vorwahlen in Kalifornien ab?

Kalifornien verwendet das sogenannte Top-Two-System: Alle Kandidat*innen treten gemeinsam an, unabhängig von der Partei. Die beiden Kandidat*innen mit den meisten Stimmen kommen weiter und treten bei den Midterms im November gegeneinander an.

Dadurch kann Folgendes passieren: Republikaner stellen nur zwei starke Kandidaten auf. Demokraten stellen viele Kandidaten auf, wodurch sich die demokratischen Stimmen auf viele Personen verteilen. Die Stimmen der Republikaner konzentrieren sich dagegen auf nur zwei Kandidaten.

Dann können theoretisch zwei Republikaner die Plätze 1 und 2 belegen, obwohl insgesamt mehr Wähler*innen demokratisch eingestellt sind. Genau dieses Szenario habe die demokratische Parteiführung in Kalifornien 2026 bei einigen landesweiten Wahlen befürchtet, schreibt der «Guardian».

Hat das etwas mit der Pelosi-Nachfolge in San Francisco zu tun?

Nur begrenzt. Der Kongresswahlbezirk von San Francisco ist einer der demokratischsten Wahlkreise der USA. Dort besteht die Gefahr eigentlich nicht, dass die Republikaner von dem Top-Two-System profitieren. Die Frage in San Francisco lautet eher: Welcher Flügel der Demokratischen Partei setzt sich durch – das Establishment, die politische Mitte oder die Parteilinke?

Pelosi wird meist als liberal bis mitte-links eingeordnet. Gleichzeitig ist sie deutlich pragmatischer als viele jüngere Linke. Pelosi ist keine Sozialistin und auch keine Kapitalismuskritikerin. Sie steht eher für einen regulierten Kapitalismus. Sie unterstützt Gewerkschaften und Sozialprogramme, gilt aber als wirtschaftsfreundlicher als die linke Parteibasis.

Wer sind die heissesten Nachfolge-Kandidaten der Demokraten?

Der kalifornische Senator Scott Wiener ist vor allem mit seiner wohnungsbauorientierten «YIMBY»-Politik, seinem Einsatz für LGBTQ-Rechte und einem pragmatisch-progressiven Kurs bekannt geworden. (Archiv) Imago

Scott Wiener wird meist als pragmatischer, moderater bis liberaler Demokrat beschrieben. Er ist landesweit vor allem für seine sogenannte «YIMBY»-Politik („Yes In My Backyard“) bekannt und setzt auf den Bau von deutlich mehr Wohnungen, auch durch private Investoren und vereinfachte Genehmigungsverfahren. Wiener vertritt progressive Positionen bei Klima-, LGBTQ- und Bürgerrechtsthemen, verbindet diese aber mit einem technokratischen und wirtschaftsfreundlicheren Politikstil als viele Vertreter der Parteilinken.

Stadträtin Connie Chan wird dem progressiven Flügel der demokratischen Partei zugerechnet. Sie setzt sich besonders für Arbeitnehmerrechte, Gewerkschaften, bezahlbaren Wohnraum und soziale Gerechtigkeit ein. Imago

Connie Chan gehört zum progressiven Flügel der Demokraten, steht aber stärker in der Tradition der etablierten San-Francisco-Demokraten um Nancy Pelosi. Ihre Schwerpunkte sind Arbeitnehmerrechte, Gewerkschaften, Mieterschutz, bezahlbares Wohnen und soziale Absicherung. Gewerkschaften zählen zu ihren wichtigsten Unterstützern. Im Unterschied zu Scott Wiener steht sie neuen Wohnungsbauprojekten und marktbasierten Lösungen oft skeptischer gegenüber und setzt stärker auf staatliche Eingriffe und sozialen Wohnungsbau.

Der linke demokratische Politiker Saikat Chakrabarti tritt für einen stärkeren Sozialstaat, ambitionierten Klimaschutz und eine grundlegende Erneuerung der Demokratischen Partei ein. (Archiv) KEYSTONE/AP Photo/Pablo Martinez

Saikat Chakrabarti steht für den linken Reformflügel der Demokratischen Partei und gilt als politischer Verbündeter der Bewegung um Bernie Sanders. Als Mitgründer der Justice Democrats und Mitarchitekt des Green New Deal fordert er eine deutlich aktivere Rolle des Staates bei Klimaschutz, Wohnungsbau, wirtschaftlicher Gerechtigkeit und der Bekämpfung politischer Korruption. Seine Kandidatur richtet sich ausdrücklich gegen das demokratische Establishment. Er argumentiert, die Partei brauche eine grundsätzliche Erneuerung und eine mutigere wirtschaftspolitische Agenda.

Warum wird diese Vorwahl so aufmerksam verfolgt?

Es ist die erste offene Kongresswahl in San Francisco seit rund 40 Jahren, weil Pelosi den Wahlkreis seit 1987 vertreten hat. Viele Beobachter sehen die Wahl daher als Test dafür, wie stark Pelosis politisches Netzwerk noch ist, ob sich eher ein moderater Demokrat (Scott Wiener) oder ein stärker linker Kandidat (Saikat Chakrabarti) durchsetzt, und in welche Richtung sich die Demokratische Partei nach dem Rückzug ihrer langjährigen Führungspersönlichkeit entwickelt, ordnet der «American Prospect» ein.

Wobei sich der Richtungsstreit weniger um Grundwerte dreht als um die Frage, wie stark der Staat eingreifen soll, wie konfrontativ die Demokraten auftreten sollten und wie weit die Partei nach links rücken soll.

Staatssenator Scott Wiener führt in der Vorwahl vom 2. Juni mit einem zweistelligen Vorsprung. Pelosis favorisierte Kandidatin, die San Franciscoer Stadträtin Connie Chan, liegt in den Umfragen auf dem zweiten oder dritten Platz – Kopf an Kopf mit Saikat Chakrabarti, einem ehemaligen Stabschef der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Mitbegründer der linken «Justice Democrats», schreibt «Newsweek».

Gewinnt Connie Chan, werde das als Zeichen gewertet, dass Pelosis Netzwerk und Einfluss noch funktionieren, analysiert der «San Francisco Chronicle». Gewinnt Scott Wiener, stünde das eher für einen Sieg des pragmatischen, technokratischen Flügels. Gewinnt Saikat Chakrabarti, wäre das ein Signal, dass die jüngere Parteilinke stärker wird und sich von der Pelosi-Ära lösen möchte.