In San Francisco geht die Angst um – so wehrt sich die Stadt gegen Trumps Razzien

San Francisco mobilisiert gegen ICE und die Trump-Regierung Ein Poster an einer Bushaltestelle in Oakland gibt Tipps, wie man sich bei einer Razzie der US-Einwanderungsbehörde verhalten sollte. Bild: Helene Laube Tipps für Einwanderer und Bürger im Umgang mit ICE: Ein Flyer an einer Pinnwand in einem Lokal im Mission District in San Francisco. Bild: Helene Laube Ein Flugblatt in San Francisco ruft zur Teilnahme an einem Protest am 14. Juni 2025 gegen Trumps Einwanderungspolitik auf. Bild: Helene Laube Ein Plakat der Organisatoren der «No Kings!»-Proteste in San Francisco – und landesweit. Bild: Nokings.org Ein Flyer im Crown Café in Oakland mit Tipps und Telefonnummern bei ICE-Einsätzen. Bild: Helene Laube «Finger weg von der Demokratie!»: Aufruf zu den «Hands Off»-Protesten am 5. April 2025 in San Francisco gegen die Aushöhlung der Demokratie in den USA. Bild: Helene Laube «Milliardäre sind das Problem: Nicht Immigranten, LGBTQ+ oder People of Color: Aufruf zu einem Protest am 13. Februar 2025 in San Francisco gegen die Verteufelung bestimmter Gruppen durch die Trump-Regierung. Bild: Helene Laube

Massenabschiebungen waren ein zentrales Wahlkampfversprechen von Donald Trump. Und trotz massiver Proteste drängt der US-Präsident auf ein noch härteres Vorgehen gegen Migranten. San Francisco mobilisiert gegen das aggressive Vorgehen der Einwanderungsbehörden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump forciert seinen harten Migrationskurs und ordnet immer mehr Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Einwanderer an.

Viele Migranten, die mit oder ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA leben, haben seit Trumps Amtsantritt Angst.

Bürger, Organisationen und Unternehmen – und Einwanderer – organisieren sich zunehmend gegen ICE.

Ein Bericht aus San Francisco. Mehr anzeigen

Am Montag vergangener Woche, als in San Francisco Menschen erneut auf die Strasse gingen um gegen die militarisierten Razzien, Festnahmen und Abschiebungen ohne rechtsstaatliche Verfahren durch die US-Einwanderungs- und Zollbehörde zu demonstrieren, wirbelten Gerüchte über bevorstehende Fahndungen durch die Restaurantszene.

Das Restaurant Delfina entschied aus Sorge vor einem möglichen Besuch der zunehmend aggressiv agierenden Immigration and Customs Enforcement (ICE) geschlossen zu bleiben. «Die Hautfarbe vieler unserer Mitarbeitenden ist nicht dieselbe wie die unseres verrückten, orangen Königs», liess sich Küchenchef und Inhaber Craig Stoll mit Bezug auf US-Präsident Donald Trump zitieren. «Wir haben deshalb vorsorglich beschlossen, heute Abend geschlossen zu bleiben. Unser Team ist nervös, wir sind nervös. Wir werden sehen, was der morgige Tag bringt.»

Auf der Website des preisgekrönten Restaurants, das seit 26 Jahren Gäste aus aller Welt anlockt, war zu lesen, Delfina sei «wegen der Proteste im Mission District heute Abend aus Vorsicht und zum Schutz unserer Mitarbeitenden und Gäste geschlossen.» Der traditionell von Einwanderern bewohnte Mission District mutierte während der Dotcom-Blase zum gentrifizierten Trendbezirk, ist aber weiter das Zuhause vieler Lateinamerikaner und ein Zentrum lateinamerikanischer Kultur.

«Massives Gefühl der Angst und Unsicherheit»

Andere Restaurantinhaber*innen in der nordkalifornischen Stadt erwogen, es Stoll gleichzutun, obwohl keine der kalifornischen oder lokalen Behörden offizielle Warnungen wegen ICE-Razzien herausgegeben hatten. Prominente Gastronomen wie die Köchin Kim Alter, der Nightbird gehört, sowie das Zuni Café teilten zudem auf den sozialen Medien Informationen, wie Mitarbeitende auf die ICE-Aktionen reagieren sollten.

Eine Sprecherin des Branchenverbands Golden Gate Restaurant Association sprach von einem «massiven Gefühl der Angst und Unsicherheit» in der Branche, die viele dokumentierte und undokumentierte Einwanderer beschäftigt. Der Verband habe keine Informationen über konkrete Razzien, aber Unternehmen sollten Mitarbeitende unbedingt über ihre Rechte aufklären.

ICE-Beamte verhaften in und vor einem Immigrationsgericht in San Diego mehrere Einwanderer, die dort Termine hatten. (22. Mai 2025) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Bereits vor Trumps Vereidigung am 20. Januar 2025 breitete sich auch in San Francisco Sorge aus über sein Wahlversprechen, Massenabschiebungen von Millionen von Einwanderern und Schutzsuchenden durchzuführen. Das seitdem hinreichend dokumentierte teils brutale Vorgehen der Bundesbehörde an Arbeitsplätzen, vor Kirchen, in Schulen und Gerichten und auf offener Strasse und die umstrittenen Abschiebungen teils in Drittländer versetzen grosse Teile der Bevölkerung in Angst – und Wut – und treibt Millionen auf die Strasse.

Zuletzt am vergangenen Samstag bei den «No Kings»-Protesten, an denen Millionen Menschen im ganzen Land teilnahmen um gegen die Trump-Regierung und ihre Einwanderungspolitik zu demonstrieren.

Trump-Politik nicht widerstandslos hinnehmen

In erster Linie zittern freilich Migranten vor den katastrophalen Folgen für sich und ihre Familien, aber auch mehrere US-Staatsbürger sind bei den Schleppnetzfahndungen im Gefängnis gelandet oder wurden ausgeschafft. Auch deshalb sind bei den überwiegend friedlichen Demonstrationen Menschen jeder Ethnie und jeden Alters vertreten. Weite Teile der Bevölkerung – ob Bürger, dokumentierter oder undokumentierter Migrant – verurteilen das Vorgehen der Trump-Regierung und fürchten um die Demokratie in den USA.

In San Francisco ist die Wut und der Wille, die Trump-Politik nicht widerstandslos hinzunehmen, überall zu beobachten. Bürger und Einwanderer machen gegen die Häscher mobil: Sie warnen vor Razzien, filmen Verhaftungen und stellen sich zwischen Migranten und Beamte.

An Bushaltestellen hängen Poster, die auf Spanisch die Rechte im Umgang mit «la pinche migra» (Slang, zu Deutsch etwa «die verfickte Migrationsbehörde) erklären. Unter anderem steht dort in Versalien «Öffne nicht die Haustür», «Beantworte keine Fragen», «Unterschreibe nichts».

An Laternenmasten in allen Vierteln der Stadt kleben Flyer, die zu Protesten gegen die Trump-Regierung und die Aushöhlung der Demokratie in den USA aufrufen oder die ICE-Einsätze kritisieren. Es werden laufend Informationsabende und Workshops zu Themen wie «Wie wir uns gegen die Trump-Agenda zur Wehr setzen» angeboten.

«Wir rechnen permanent mit einer ICE-Razzia»

Im Manny's im Mission District hängt direkt bei der Tür ein Anschlag des «San Francisco Immigrant Legal and Education Network» mit Informationen zu Konfrontationen mit ICE-Beamten sowie einer Telefonnummer, um Hilfe anzufordern. «Noch ist ICE hier nicht aufgetaucht», sagt eine junge Frau hinterm Tresen des Lokals, während sie an der Marzocco einen Espresso zubereitet. «Aber wir rechnen permanent damit.»

Gewerkschaftsmitglieder demonstrieren in San Francisco gegen ICE. (9. Juni 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Noah Berger

Die gleichen Anschläge prangen an Laternenmasten, Ladenfenstern und Plakatwänden, in Lokalen und öffentlichen Gebäuden in Städten rund um die Bucht von San Francisco.

Mehr als 100 Menschen belagerten am Montagmorgen (16. Juni) im SoMa-Viertel ein Gebäude, in dem sich ein ICE-Haftprogramm befindet. In einem ungewöhnlichen Schritt sollen mehrere Migranten kurzfristige Aufforderungen erhalten haben, sich am vergangenen Wochenende dort zu melden, weshalb Aktivist*innen vermuteten, dass dies auf bevorstehende Festnahmen und mögliche Abschiebungen hindeutete.

Demonstranten versperrten bereits am Sonntag den Zugang zu dem Gebäude, am Montag waren sie wieder vor Ort, um die Festsetzung von Migranten zu verhindern. Jean Moses aus Oakland war auch dabei. „Was den Familien von Migranten angetan wird, schmerzt mich», sagte die 75-Jährige gegenüber lokalen Medien. «Es ist unterirdisch, dass wir Menschen so behandeln.»

Trump schwächt Migrationskurs doch nicht ab

Vergangene Woche hiess es, Trump setze Razzien der ICE-Beamten im Hotel- und Gastgewerbe und in der Landwirtschaft teilweise aus. Trump wolle seinen harten Migrationskurs offenbar teilweise abschwächen, nachdem die Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins ihm klargemacht hatte, dass Landwirtschaftsverbände sie gewarnt hätten, ihre Mitarbeitenden würden aus Angst nicht mehr zur Arbeit erscheinen, was die Branche lahmlegen könnte.

Das ist gerade in Kalifornien ein enormes Problem. Die Branche warnt Trump bereits seit Monaten erfolglos, dass Massenabschiebungen die Nahrungsmittelversorgung des Landes gefährden könnten. Laut Schätzungen sind 50 bis 75 Prozent der Arbeiter in der gigantischen kalifornischen Landwirtschaft undokumentiert. Die Farmarbeiter – unabhängig von ihrem rechtlichen Status – sind systemrelevant. Das San Joaquin Valley, Kaliforniens grösste landwirtschaftliche Region, gilt als «Brotkorb» des Teilstaats und des ganzen Landes.

Egal. Trump ändert seine Meinung bekanntlich im Minutentakt, so auch in dieser Sache. Gestern nahm die Regierung die Verhaftungen in der Landwirtschaft und im Hotel- und Gastgewerbe bereits wieder auf. Razzien an anderen Arbeitsplätzen, wie etwa in der Textilindustrie von Los Angeles, die zu Massenprotesten führten, waren gar nicht erst ausgesetzt worden.

Trumps nächste Volte

Wenige Tage später kam prompt die nächste Volte: Trump kündigte am Sonntag eine ausgeweitete Einwanderungsoffensive in mehreren grossen Städten an – offenbar als Vergeltung für die «No Kings»-Protesten. Der Republikaner wies am Sonntag (15. Juni) ICE in einem wortreichen Beitrag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social an, Festnahmen und Abschiebungen insbesondere in den von Demokraten regierten Metropolen Los Angeles, Chicago und New York auszuweiten.

Die Beamten müssten «alles in ihrer Macht Stehende tun» für die «grösste Massenabschiebung in der Geschichte». ICE und weiteren Behörden befehligte Trump: «Erledigt den Job!».

Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom – von 2004 bis 2011 Bürgermeister von San Francisco und schon lange Trumps Gegenspieler – setzt sich derweil gegen Trumps Einmischung im Golden State zur Wehr. Er versucht unter anderem den vom Präsidenten angeordneten – äusserst ungewöhnlichen – Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles gerichtlich stoppen lassen.

«Hier sieht's langsam so aus wie in Russland»: Demonstranten am Samstag beim «No Kings»-Protest in der Innenstadt von Los Angeles. Bild: Keystone/AP Photo/Richard Vogel

San Franciscos neuer Bürgermeister David Lurie, der Anfang Januar vereidigt wurde, bezieht hingegen keinerlei Position zu Trumps Immigrationspolitik und verbalen Angriffen. Mehr noch: Der Demokrat nimmt bei öffentlichen Auftritten zwei Wörter geflissentlich nicht in den Mund: Donald und Trump. Lurie, politischer Newcomer und reicher Erbe der Levi-Strauss-Jeans-Dynastie, scheint bemüht zu sein, die Aufmerksamkeit des US-Präsidenten nicht auf seine stark nach links tendierende Stadt zu lenken.

Die Bemühungen zur Wiederbelebung San Franciscos nach der Pandemie stützen sich aber auf die Arbeit undokumentierter Einwanderer in Hotels, Restaurants und auf Baustellen, sagen Kritiker. Der Bürgermeister müsse sich deshalb entschieden für sie einsetzen und gegen Trump Stellung beziehen.

Razzien in Schulen, Kirchen nicht mehr tabu

Schon am Tag nach Trumps Vereidigung im Januar hob das US-Ministerium für Inlandsicherheit eine Richtlinie aus dem Jahr 2011 auf, die Einwanderungsbeamten untersagte, in Tabu-Bereichen wie Kirchen und Schulen Razzien durchzuführen. Dies sorgt für grosse Angst. Viele undokumentierte Menschen – vor allem auch Eltern – gehen nicht mehr arbeiten, obwohl sie den Lohn dringend benötigen. Sie verlassen kaum mehr ihre Wohnungen aus Angst, von den Beamten in Kampfausrüstung aufgegriffen zu werden. Was wird in solchen Fällen aus den Kindern?

Eine Frau aus Venezuela weint, weil ihr Bruder nach einem Termin beim Immigrationsgericht in New York von ICE-Beamten festgenommen wurde. (12. Juni 2025) Bild: IMAGO/Sipa USA

Viele Menschen schicken den Nachwuchs nicht mehr zur Schule aus Angst, dass diese dort von ICE-Beamten mitgenommen werden und im System verschwinden. Die Behörde macht auch nicht vor Erstklässlern halt. Im Mai etwa wurde ein kleiner Junge in San Francisco mit seiner Mutter nach Nicaragua ausgeschafft, nachdem die beiden bei einem Termin mit der Einwanderungsbehörde im Rahmen ihres Visumsantrags verhaftet wurden.

«Sie konnten nicht einmal nach Hause, um ihre Sachen zu holen oder sich zu verabschieden», sagt Maggie Furey, eine Sozialarbeiterin im Schulbezirk des Erstklässlers, dem auf Bildung spezialisierten Nachrichtenportal EdSource. «Er verliess am Freitag die Schule, ohne zu wissen, dass er seine Freunde, seine Lehrerin, seine Community nie wiedersehen würde.»

Schulen trainieren Lehrer für ICE-Einsätze

Öffentliche Schulen in San Francisco und ganz Kalifornien ergriffen kurz nach Trumps Wahlsieg im vergangenen November Massnahmen, um Schüler und ihre Familien – viele davon undokumentierte Einwanderer – zu schützen. «Unser Schulbezirk ist ein sicherer Zufluchtsort für alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig vom Aufenthaltsstatus», teilte die Leiterin des Schulbezirks Maria Su im Januar mit.

Das Lehrpersonal wird geschult, Beamte von den Klassenzimmern und Pausenplätzen fernzuhalten und stattdessen zur Schulleitung zu schicken. Eltern werden per Telefon, E-Mail und SMS gewarnt, wenn bekannt wird, dass Razzien anstehen. Hotlines wurden eingerichtet, unter anderem, um Rechtsbeistand anzufordern. Schülerinnen und Schülern werden Karten mit einer Übersicht ihrer Rechte ausgehändigt, für den Fall, dass sie von Beamten angesprochen werden.

Die Bürger und Einwanderer in San Francisco und im gesamten Golden State könnten bald Hilfe von den Demokraten im kalifornischen Kongress kriegen. Die Gesetzgeber wollen Einwanderungsbehörden per Gesetz verbieten, in Spitälern, Schulen, Notunterkünften, Frauenhäusern und an mehreren anderen «heiklen» Orten Razzien und Festnahmen durchzuführen.

Am Montag (16. Juni) legten die Demokraten nach. Ein im kalifornischen Kongress von den Senatoren aus San Francisco und Berkeley eingebrachter Gesetzentwurf mit dem Namen «The No Secret Police Act» würde ICE- und anderen Beamte in Kalifornien bei Einsätzen das Tragen von Masken verbieten. Sie müssten sich zudem ausweisen.

Maskierte Bundesbeamte, die in dramatischen Szenen landesweit auf Strassen, an Arbeitsplätzen und in Einwanderungsgerichten auftauchen und Menschen festnehmen, haben Vergleiche mit Geheimpolizeien autoritärer Regime ausgelöst. Damit könnte zumindest in Kalifornien bald Schluss sein.