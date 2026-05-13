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Putins neue Superwaffe? «Satan 2»: Russland testet angeblich unaufhaltsame Atomrakete

Christian Thumshirn

13.5.2026

Putins neue Superwaffe? «Satan 2»: Russland testet angeblich unaufhaltsame Atomrakete

Putins neue Superwaffe? «Satan 2»: Russland testet angeblich unaufhaltsame Atomrakete

Russland inszeniert den nächsten Test seiner gefürchteten «Satan 2»-Rakete — und Putin spricht von einer Waffe ohne Gegenstück. Doch hinter den martialischen Bildern bleiben viele Fragen offen.

13.05.2026

Russland inszeniert den nächsten Test seiner gefürchteten «Satan 2»-Rakete — und Putin spricht von einer Waffe ohne Gegenstück. Doch hinter den martialischen Bildern bleiben viele Fragen offen.

Christian Thumshirn

13.05.2026, 14:11

Die Entwicklung der RS-28 «Sarmat» begann bereits 2011. Eigentlich hätte die neue russische Interkontinentalrakete längst einsatzbereit sein sollen. Doch technische Probleme, verschobene Termine und mehrere mutmasslich gescheiterte Tests verzögerten das Prestigeprojekt des Kremls immer wieder. Nun meldet Moskau den nächsten erfolgreichen Teststart.

Drohkulisse aus Moskau

Im Video zeigt Russland den Abschuss der Rakete — begleitet von grossen Worten aus dem Kreml. Putin spricht von einer Waffe ohne Gegenstück, die jedes Abwehrsystem überwinden könne. Doch westliche Experten zweifeln an den Fähigkeiten der «Satan 2».

Was die Sarmat wirklich kann — und wie gefährlich sie tatsächlich ist, erfährst du im Video oben.

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